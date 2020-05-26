МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов
Міністерство охорони здоров'я не змогло забезпечити українців з аутоімунними захворюваннями необхідним для них препаратом "Плаквеніл", який також використовують для лікування хворих з коронавірусом.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ні міністерка Скалецька, ні міністр Степанов вже протягом трьох місяців виявилися нездатні забезпечити постачання, щоб хворі отримали можливість хоча б купити собі трохи "Плаквенілу". Ці ліки на кожен день. Тисячі людей із червоним вовчаком та іншими важкими хворобами змушені, як зазвичай, самі шукати собі і діставати ліки за кордоном, якось знаходити знайомих, як завгодно, але без допомоги держави. Як часто у нас - гучна реклама, що все закупили, а як воно розподіляється і кому дістається - не продумали і не зробили. Навіщо купували "Плаквеніл" за державний рахунок, якщо тим, кому він найбільш потрібен, не дісталося нічого?" - пише журналіст.
Бутусов наводить слова журналістки Тетяни Галковської.
"А тим часом "Плаквеніл", який МОЗ закупив не тільки для боротьби з COVID-19, але і для пацієнтів з аутоімунними захворюваннями, так до цих пацієнтів і не потрапив. Оскільки його для чогось всунули в програму "Доступні ліки", то отримати гідроксихлорохін можна тільки за електронним рецептом лікаря. Нещодавно уточнювала у свого сімейного лікаря - каже, електронний рецепт виписати не може. У МОЗ сидять, як собака на сіні, і ніяк не можуть вирішити, що з усім цим щастям робити", - зазначає Галковська.
Нагадаємо, раніше Бутусов вже звертав увагу МОЗ на те, що люди, хворі на червоний вовчак та запальний артрит, кинуті сам на сам з бідою.
"19 березня цей препарат розрекламував особисто президент Трамп як засіб проти коронавірусу, і його миттєво розкупили в аптеках по всьому світу.
Хворим на червоний вовчак або запальний артрит цей препарат рятує життя. І люди зараз метушаться в пошуках препарату. Необхідно забезпечити поставки "Плаквенілу" в країну, і нормування продажу залежним від нього пацієнтам. Інакше наслідки будуть дуже важкими", - повідомляв журналіст.
Після цього глава МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що хворих на червоний вовчак забезпечать препаратом "Плаквеніл".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
правда ж, Стєпаша?
Вернем Петю - избавим мир от короновируса.
1.Записать видео о предъявлении Порошенку обвинений в очередной х....е.
2. Показать видосик всей стране.
3. Документ Порошенку не прислать.
Главное не процесс, главное для зеленой пошести -- видосики.
плюс ~38.63% тех ребят, которым "акакаяразница" какой президент и не пришли на голосование.
итого в сумме 83.43%, а не какие-то 73.
я не за Степанова, но за правду.
на - и сделай, а остальное не волнует.
= не "купить", а "получить".
за бабло я се и палату от краба или омара с раком в Израиле куплю, а тут нужно "нахаляву"
По выбирали нах....!
Чому не замінити це все лазерною терапією та інформаційною терапією? Адже вони не просто допомагають, а ще й ВИЛІКОВУЮТЬ!!! Тим паче, що ситуація з коронавірусом показала повну неспроможність світової фармацевтичної медицини.