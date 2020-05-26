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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов

МОЗ провалив забезпечення

Міністерство охорони здоров'я не змогло забезпечити українців з аутоімунними захворюваннями необхідним для них препаратом "Плаквеніл", який також використовують для лікування хворих з коронавірусом.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ні міністерка Скалецька, ні міністр Степанов вже протягом трьох місяців виявилися нездатні забезпечити постачання, щоб хворі отримали можливість хоча б купити собі трохи "Плаквенілу". Ці ліки на кожен день. Тисячі людей із червоним вовчаком та іншими важкими хворобами змушені, як зазвичай, самі шукати собі і діставати ліки за кордоном, якось знаходити знайомих, як завгодно, але без допомоги держави. Як часто у нас - гучна реклама, що все закупили, а як воно розподіляється і кому дістається - не продумали і не зробили. Навіщо купували "Плаквеніл" за державний рахунок, якщо тим, кому він найбільш потрібен, не дісталося нічого?" - пише журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ припиняє випробування препаратів від малярії як ліки від COVID-19 після того, як у хворих виявили ускладнення він них, - Гебреєсус

Бутусов наводить слова журналістки Тетяни Галковської.

"А тим часом "Плаквеніл", який МОЗ закупив не тільки для боротьби з COVID-19, але і для пацієнтів з аутоімунними захворюваннями, так до цих пацієнтів і не потрапив. Оскільки його для чогось всунули в програму "Доступні ліки", то отримати гідроксихлорохін можна тільки за електронним рецептом лікаря. Нещодавно уточнювала у свого сімейного лікаря - каже, електронний рецепт виписати не може. У МОЗ сидять, як собака на сіні, і ніяк не можуть вирішити, що з усім цим щастям робити", - зазначає Галковська.

Нагадаємо, раніше Бутусов вже звертав увагу МОЗ на те, що люди, хворі на червоний вовчак та запальний артрит, кинуті сам на сам з бідою.

"19 березня цей препарат розрекламував особисто президент Трамп як засіб проти коронавірусу, і його миттєво розкупили в аптеках по всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик смерті від аритмії серця, - дослідження

Хворим на червоний вовчак або запальний артрит цей препарат рятує життя. І люди зараз метушаться в пошуках препарату. Необхідно забезпечити поставки "Плаквенілу" в країну, і нормування продажу залежним від нього пацієнтам. Інакше наслідки будуть дуже важкими", - повідомляв журналіст.

Після цього глава МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що хворих на червоний вовчак забезпечать препаратом "Плаквеніл".

Автор: 

карантин (18172) ліки (1314) МОЗ (5391) Бутусов Юрій (3584) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
то всьо фігня, аби сімейний бізнес процвітав
правда ж, Стєпаша?
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26.05.2020 13:12
+8
Зєбіли повинні страждати! А ще краще - виздихати!!!
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26.05.2020 13:14
+7
МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8754
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26.05.2020 13:59
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то всьо фігня, аби сімейний бізнес процвітав
правда ж, Стєпаша?
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26.05.2020 13:12 Відповісти
А где сейчас все которые распространяли кацапские фейки о Порошенко и говорили - лишь бы не Порох
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26.05.2020 13:19 Відповісти
А при Пете короновируса не было. Бу-га-га.
Вернем Петю - избавим мир от короновируса.
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26.05.2020 13:24 Відповісти
Загубився, придурку, в просторі і часі?
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26.05.2020 13:36 Відповісти
придурок на допит не прийшов..треба його пєндєлями заганяти чи шо?
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26.05.2020 13:39 Відповісти
Ще один ідіот, босой... А чого вас тільки двоє? Решта де, вже порозбігались? Очко то ж не залізне, правда?
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26.05.2020 13:44 Відповісти
невже шмарклюватого віслюка оманського вже на допит викликають, він же нелох 42, щоб ходити, то може пендалями й зажени.
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26.05.2020 13:53 Відповісти
ГБР в стиле "а ля Бубочка"
1.Записать видео о предъявлении Порошенку обвинений в очередной х....е.
2. Показать видосик всей стране.
3. Документ Порошенку не прислать.
Главное не процесс, главное для зеленой пошести -- видосики.
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26.05.2020 13:54 Відповісти
если из-за министра помрет хотя бы один поциент, тогда министр = гореть вечно", даже если он не православный, так что я не думаю чтобы настолько подло делал этот чувак. Вон, писали что из-за Семашко, или как его, погибли 200 поциентов - но не верю, так как гром не поразил его, а если и не поразил, то будет "гореть вечно", прямо возле Васи, который убил соседа из-за курицы, но не раскаялся по причине бегства от ментов и смерти, уснумши устамши в озере и носках.
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26.05.2020 13:45 Відповісти
Зєбіли повинні страждати! А ще краще - виздихати!!!
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26.05.2020 13:14 Відповісти
так то воно так... але ж серед страждаючих не тільки зебіли
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26.05.2020 13:16 Відповісти
73 з лихою проценти так то воно так є
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26.05.2020 13:19 Відповісти
Каких 73? За Зелю проголосовали 13 млн с 40, а это уже только где-то 28%
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26.05.2020 13:22 Відповісти
Явка 61,37 % (второй тур)
плюс ~38.63% тех ребят, которым "акакаяразница" какой президент и не пришли на голосование.
итого в сумме 83.43%, а не какие-то 73.
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26.05.2020 13:35 Відповісти
тепер давай в пропорції по *******
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26.05.2020 13:40 Відповісти
сии проценты сосчитали от голосов принявших участие в голосовании, а не от количества народу
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26.05.2020 13:54 Відповісти
А сколько миллионов за Петю ? 1 из 40 ?
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26.05.2020 14:55 Відповісти
це ж гуманітарна катастрофа
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26.05.2020 13:22 Відповісти
А що робити, коли гуманітарії в школі зєбілам мізки не вправили?
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26.05.2020 13:24 Відповісти
це риторичне питання, без відповіді.
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26.05.2020 13:28 Відповісти
Есть способ

МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3859
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26.05.2020 14:01 Відповісти
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26.05.2020 14:42 Відповісти
МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8754
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26.05.2020 13:59 Відповісти
Ліс рубають, тріски летять.
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26.05.2020 13:22 Відповісти
тепер виявляєця шо той плаквеніл шкодить при коронавірусі, но дєло сдєлано - дорогущій прєпарат тепер в ціні як рєактівний самальот і так же розходиця
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26.05.2020 13:15 Відповісти
Взагалі, кажуть, що незабаром нікому не буде забезпечення від держави.
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26.05.2020 13:21 Відповісти
і тут барига вінават...скока ж можна
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26.05.2020 13:29 Відповісти
Так некого же больше ставить.
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26.05.2020 13:48 Відповісти
на тебе 100млрд. и сделай так шоб все бабки в поликлинике получили 3 часа разговора о больных суглобах и 15кг. лекарств, которые тут же продадут, так как на этих бабках можно моторы от трактора переносить и даже не крякнут.

я не за Степанова, но за правду.
на - и сделай, а остальное не волнует.
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26.05.2020 13:48 Відповісти
все є у вільному продажі https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/
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26.05.2020 13:48 Відповісти
И в Александрии и Хмельницком тоже есть???
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26.05.2020 13:51 Відповісти
Кто то удивлён?
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26.05.2020 13:46 Відповісти
Ура зебилам и лично Степанову!
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26.05.2020 13:47 Відповісти
чиста брехня https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/
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26.05.2020 13:47 Відповісти
Министерство здравоохранения не смогло обеспечить украинцев с аутоимунными заболеваниями необходимым для них препаратом "Плаквенил", Источник: https://censor.net/n3198031\\\\\\\\\\\\\\

= не "купить", а "получить".
за бабло я се и палату от краба или омара с раком в Израиле куплю, а тут нужно "нахаляву"
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26.05.2020 13:50 Відповісти
https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/
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26.05.2020 13:48 Відповісти
Киев - это, конечно, Украина. Но, все таки кроме Киева есть еще и другие населенные пункты.
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26.05.2020 13:50 Відповісти
Посмотрите, может его уже в Эпицентре продают!
МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9087
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26.05.2020 13:56 Відповісти
А так же не обеспечили больных диабетом, детей, как это было последних года 2 - 3 тест-полосками, системами измерений, а в феврале и марте чуть не завалили поставки инсулина...
По выбирали нах....!
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26.05.2020 14:00 Відповісти
а що той мінздрав чи влада взагалі НЕ провалила??? Здається, "влучання 100 зі 100 !!!
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26.05.2020 14:39 Відповісти
стєпанов-ти пі#орас.
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26.05.2020 14:43 Відповісти
Зато Зеленский-хароший человек! Нам-же президент нужен такой чтобы молодой хороший и пох что ни в зуб ногой в вопросах управления страной и Украина загибается.
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26.05.2020 14:47 Відповісти
"Плаквеніл" = гідроксихлорохіну сульфат. Показання: Лікування ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, дискоїдного та системного червоного вовчака, а також дерматологічних захворювань,причиною виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного світла.
Чому не замінити це все лазерною терапією та інформаційною терапією? Адже вони не просто допомагають, а ще й ВИЛІКОВУЮТЬ!!! Тим паче, що ситуація з коронавірусом показала повну неспроможність світової фармацевтичної медицини.
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26.05.2020 15:25 Відповісти
Чувак - ты дебил !!!!!! При красной волчанке плаквенил заменить нельзя !!!!! Глотай зеленку !!!! От вавок в голове... типа памагает !!!!
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26.05.2020 16:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VEQzKOh_3U0 Зеленский - угроза для Украины. Провалы на всех фронтах.
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26.05.2020 15:39 Відповісти
Коли вже Стєпанов поборе наслєдіє Супрун ! Доки ця американка заважатиме такому чудовому міністру ???
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26.05.2020 17:44 Відповісти
 
 