МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов

Міністерство охорони здоров'я не змогло забезпечити українців з аутоімунними захворюваннями необхідним для них препаратом "Плаквеніл", який також використовують для лікування хворих з коронавірусом.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ні міністерка Скалецька, ні міністр Степанов вже протягом трьох місяців виявилися нездатні забезпечити постачання, щоб хворі отримали можливість хоча б купити собі трохи "Плаквенілу". Ці ліки на кожен день. Тисячі людей із червоним вовчаком та іншими важкими хворобами змушені, як зазвичай, самі шукати собі і діставати ліки за кордоном, якось знаходити знайомих, як завгодно, але без допомоги держави. Як часто у нас - гучна реклама, що все закупили, а як воно розподіляється і кому дістається - не продумали і не зробили. Навіщо купували "Плаквеніл" за державний рахунок, якщо тим, кому він найбільш потрібен, не дісталося нічого?" - пише журналіст.

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Бутусов наводить слова журналістки Тетяни Галковської.

"А тим часом "Плаквеніл", який МОЗ закупив не тільки для боротьби з COVID-19, але і для пацієнтів з аутоімунними захворюваннями, так до цих пацієнтів і не потрапив. Оскільки його для чогось всунули в програму "Доступні ліки", то отримати гідроксихлорохін можна тільки за електронним рецептом лікаря. Нещодавно уточнювала у свого сімейного лікаря - каже, електронний рецепт виписати не може. У МОЗ сидять, як собака на сіні, і ніяк не можуть вирішити, що з усім цим щастям робити", - зазначає Галковська.

Нагадаємо, раніше Бутусов вже звертав увагу МОЗ на те, що люди, хворі на червоний вовчак та запальний артрит, кинуті сам на сам з бідою.

"19 березня цей препарат розрекламував особисто президент Трамп як засіб проти коронавірусу, і його миттєво розкупили в аптеках по всьому світу.

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Хворим на червоний вовчак або запальний артрит цей препарат рятує життя. І люди зараз метушаться в пошуках препарату. Необхідно забезпечити поставки "Плаквенілу" в країну, і нормування продажу залежним від нього пацієнтам. Інакше наслідки будуть дуже важкими", - повідомляв журналіст.

Після цього глава МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що хворих на червоний вовчак забезпечать препаратом "Плаквеніл".