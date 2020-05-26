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Прокуратура сообщила о подозрении российскому разведчику, который вербовал экс-переводчика Гройсмана

Прокуратура сообщила о подозрении российскому разведчику, который вербовал экс-переводчика Гройсмана

Офис генпрокурора сообщил о подозрении сотруднику российской спецслужбы из-за подстрекательства должностного лица Кабинета министров Украины к госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украина)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины, с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Украинский чиновник приговором суда признан виновным в совершении государственной измены в пользу спецслужб РФ и приговорен к реальной мере наказания. В сентябре 2019 года в рамках обмена его передали Российской Федерации.

Речь идет о деле бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, который признал свою вину и уже полностью отбыл срок наказания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-переводчик Гройсмана Ежов признал свою вину в госизмене и вышел на свободу по "закону Савченко"

Автор: 

Гройсман Владимир (4832) Ежов Станислав (31) Офис Генпрокурора (2463)


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Заставу в 168000 гривень для Яни Дугарь зібрано менше чим за три години. Слава Україні!
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26.05.2020 14:09 Ответить
Мы, короче, предателя помиловали, из тюрьмы выпустили, посадили в самолёт - и отправили к своему куратору из ФСБ.
А через пол года мы такие - хоба - и этому куратору: А ВОТ ТЕБЕ ПИДОЗРА!

Хай трясутся там у себя от страха.
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26.05.2020 14:17 Ответить
Они и трясутся. Только уже со смеха...
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26.05.2020 14:41 Ответить
 
 