Прокуратура повідомила про підозру російському розвіднику, який вербував експерекладача Гройсмана

Офіс генпрокурора повідомив про підозру співробітнику російської спецслужби через підбурювання посадової особи Кабінету міністрів України до держзради.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації начальнику оперативного відділу 74-го розвідувального центру Головного управління Генштабу ЗС РФ у підбурюванні громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, співробітник розвідувальних органів РФ у 2017 році залучив до конфіденційного співробітництва громадянина України, який на той час обіймав посаду заступника керівника Протоколу Прем’єр-міністра України, з метою отримання від нього відомостей, розголошення яких могло зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.



Українського чиновника вироком суду визнано винним у вчиненні державної зради на користь спецслужб РФ та засуджено до реального покарання. У вересні 2019 року в межах обміну він був переданий Російській Федерації.



Йдеться про справу колишнього перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, який визнав свою провину і вже повністю відбув термін покарання.

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