Антикоррупционный суд оставил бывшего замминистра МинВОТ Гримчака под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд провел подготовительное заседание по обвинению экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий в вымогательстве взятки.

Об этом говорится в сообщении ВАКС на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"26 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда провела подготовительное заседание в деле по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и его предполагаемого сообщника", - говорится в сообщении ВАКС.

В сообщении отмечается, что во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила подозреваемому экс-замминистра меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время до 25 июля включительно.

Также продлен срок обязательств, возложенных на подозреваемого: прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

ВАКС информирует, что предполагаемому сообщнику экс-замминистра суд также продлил срок содержания под домашним арестом и возложенные обязательства.

"Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 на 09:00", - говорится в сообщении.

Отметим, речь идет о Юрии Гримчаке.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.