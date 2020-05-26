Наемники РФ убили украинского воина на Донбассе, - штаб ООС

26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание".