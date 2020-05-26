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Найманці РФ убили українського воїна на Донбасі, - штаб ООС
26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників у Донецькій області.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Ворог застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення несумісного з життям.
Командування об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна і зазначає, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворога буде заслужено покарано".
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пи.си. козломорді кацапофашисти,щоб вам усім лихо було,бодай усі виздихали на своїй московії !
Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
...
"Народна міліції" "ЛНР" привезла в селище Голубівське (Луганська обл.) дві гаубиці, пакети з тілами і російських журналістів
У "ЛНР" привезли дві гаубиці, пакети з тілами і російських журналістів.
Як передає Depo.Донбас з посиланням на "Острів", про це повідомили жителі Голубівського представнику пресслужби ООС
"24 травня місцеві жителі селища Голубівське стали очевидцями ряду подій. В районі полудня в селище прибула група солдатів "Народної міліції ЛНР" в повному обмундируванні, а також 2 гаубиці. Не дивлячись на незадоволеність серед місцевих жителів, вони розмістилися на околицях житлових масивів", - повідомляє пресслужба ООС.
У той же час, в іншій частині селища був помічений мінівен з чорними поліетиленовими пакетами, які по контурах нагадують тіла. Там же, місцеві жителі спостерігали пікап з представниками преси.
Штаб ООС попереджає про можливі провокації в цьому районі.
"Проросійські терористи за вказівкою ФСБ РФ збираються спровокувати бойове зіткнення в районі відповідальності 93-й бригади ЗСУ і надалі звинуватити українську сторону у вбивстві місцевих жителів", - повідомляє штаб ООС.
На думку військових експертів, характер дій противника говорить про те, що росіяни розраховують спровокувати військових ЗСУ на обстріл військової техніки, яку вони демонстративно катають на лінії фронту, щоб відповісти на це більш масовим вогнем і звинуватити нас у масові жертви серед мирного населення.
В сообщении отмечается: "Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.Источник: https://censor.net/n3198178
Почему не может быть что погиб один, если одни сидят в своих окопах, а вторые из своих окопов "насыпают" им только из пулеметов и стрелкового оружия?
Кстати, снайперская винтовка это ведь стрелковое оружие. Возможно боец попытался ответить или наблюдал и попал в поле зрение снайпера.
На этой войне вроде бы давно уже не ходят в атаки, это окопная война и поэтому многочисленные потери(в моменте) совсем не норма.
Героям слава!!!
Что бы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов!
Убей русского!
26 мая 2014 года навсегда врезалось в память украинцев - прошло ровно шесть лет с того дня, когда начались бои за донецкий аэропорт. Эту дату принято считать началом обороны Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева (ДАП), которая стала примером невероятного мужества украинских воинов-«киборгов». В ночь на 26 мая наёмники России: отряд специального назначения РФ "Искра" (45 боевиков), батальон Восток (120 боевиков), чеченский спецназ Кадырова (26 боевиков) и подразделение Оплот (30 боевиков) захватили один из терминалов ДАПа и поставили украинским военным, охранявшим объект, ультиматум: сложить оружие и сдаться. Этого, конечно, не произошло. Начался бой. Аэропорт имел стратегическое значение для переброски войск и военных грузов, а также стоял на пути к Пескам и Авдеевке. Украина тогда провела высадку армейского спецназа, который буквально за один день выбил боевиков. В тот день было уничтожено треть батальона Восток, почти весь спецназ Кадырова и другие наёмники (в разных источниках называются цифры до 100 убитых). Спецподразделение РФ «Искра» было расстреляно самими боевиками по ошибке. В рядах боевиков началась паника, некоторые лидеры террористов поспешно покинули город. Украинские подразделения закрепились в районе аэропорта и стали удерживать старый и новый терминалы. Опорным пунктом сил АТО был поселок Пески - через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, осуществлялась ротация. В этом же поселке была развернута и артиллерия огневой поддержки. Но как оказалось, это было только начало героического пути защитников аэропорта. Оккупанты систематически штурмовали терминалы, занимая новые позиции, теряя их и снова готовя штурмы. Осенью 2014-го до 60% всех прибывающих на Донбасс российских вооруженных сил шли на усиление группировки в районе аэропорта. Туда направлялось порядка 50% всех минометных мин, артиллерийских и реактивных снарядов, прибывающих из РФ. Уже тогда создавалась инфраструктура для ремонта боевой техники, которая была повреждена во время попыток взять ДАП. На Снежнянском машиностроительном заводе (г. Снежное) создана база по ремонту и восстановлению вооружений и техники террористов. База ремонта и обслуживания боевой техники боевиков была создана и на "Углемаше" в Донецке. После 17 сентября наступление стало особенно массированным, интенсивные атаки на аэропорт не прекращались весь октябрь.Боевики применяли танки, БТР, самоходные артиллерийские установки. Впоследствии стали применять системы "Град", "Ураган", а также систему "Тюльпан", чрезвычайно мощную, с боезарядами до 130 килограммов, которые используются для нанесения ударов по блиндажам, укрепленным сооружениям. После четырех месяцев обстрелов центральный холл терминала получил серьезные разрушения, стеклянных конструкций практически не осталось. Также была сильно повреждена кровля терминала, на полу холла были разбросаны многочисленные остатки облицовки потолка. По словам экспертов, аэродром имени Сергея Прокофьева стал местом самых ожесточенных боев между солдатами АТО и боевиками. Защитники аэропорта - кадровые и добровольческие подразделения. За смелость, ярость и невероятную живучесть их прозвали «киборгами». Из воспоминаний киборга : "Прибился к нам беженец с Донецка... Один из его бывших сотрудников напился стекломоя и пошел воевать за "ДНР". Звонит наш беженец узнать как дела этому кренделю. Через минуту разговора зовет всех и включает громкую связь. Далее вещает боец "Новососсии": говорит, я, блин, не знаю кто защищает Донецкий аэропорт, но мы их уже три месяца выбить не можем. Пробовали штурмовать - нам таких вломили - мы отошли. Начали накрывать "градами" - они ныряют в подземные коллектора канализации... Решили коллектора залить стоками канализации, а они всё живут. Я, говорит, не знаю, кто там сидит, но это не люди - это киборги", - этот пост в блоге появился в конце сентября 2014, а следом за ним и слово "киборги" навсегда закрепилось за защитниками донецкого аэропорта"…
Попасть на территорию аэропорта можно только внутри бронемашины. В помещении ДАПа много убитых боевиков - особенно много тел возле диспетчерской башни, за которую постоянно шли бои. По словам силовиков, они предлагали террористам забрать своих погибших, даже гарантировали прекращение огня, но те отказывались. Были погибшие и среди украинских военных, много раненых. Солдат прямо из-под обстрелов забирают на бронемашинах и отвозят в госпитали. Вышка ДАПа на момент сдачи объекта в эксплуатацию была самой высокой в стране. 51-метровая вышка, возвышающаяся над Донецкой степью, стала символом обороны аэропорта. Последние месяцы обороны по бетонной башне била артиллерия, но конструкция продолжала стоять. Только 13 января 2015-го, вышка, которая на тот момент удерживалась украинскими военными, рухнула. На следующий день, 14 января, сепаратисты стали распространять через российские СМИ сообщения о том, что украинские военные покидают территорию аэропорта, но в штабе АТО эту информацию опровергли. Украинские защитники всё ещё удерживали первый и второй этажи, а подвал и верхние этажи контролировали боевики. Из воспоминаний киборга: "Самое трудное было, когда нас забрасывали газовыми гранатами. Мы думали, что это просто дымовухи, но это был какой-то газ - глаза слезятся, ничего не видишь, от кашля аж выворачивает. В тот момент началась какая-то паника, и это было самое трудное. Затем мы наловчились - стреляли по ним, и они выходили из строя"… 20 января боевики заложили три тонны тротила, под перекрытие, где мы размещались. От взрыва этажи вниз проваливались, из 60 человек в одно мгновение осталось около 20-ти, из которых восемь в очень тяжелом состоянии. Но бои за аэропорт продолжались и украинские киборги, вопреки прогнозам сепаратистов, продолжали бороться за позиции. Даже когда ДАП фактически перестал существовать, окончательно превратившись в руины, когда оставалось по два рожка патронов, бойцы всё ещё продолжали отстреливаться. Только 22 января 2015 года уцелевшие воины вышли из терминала, часть раненных всё же попала в плен, где они подверглись всевозможным унижениям и пыткам. Пленных киборгов сепаратисты провели по центру Донецка, выхваляясь победой, которая им далась только через 242 дня…
Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных - 100 киборгов… СЛАВА ГЕРОЯМ!!!... ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!!!...
Слава Украине!