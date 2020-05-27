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Новости Коронавирус и карантин
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Семь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

Семь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

По состоянию на 27 мая 7 регионов Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Семь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Семь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3430

Семь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8628

Семь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1235
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27.05.2020 13:07 Ответить
1) Johnson & Johnson навіть попри:

- вже призначені судами США мільярди компенсаційних виплат;

- доведений в цих процесах із залученням провідних світових експертів прямий причинний зв'язок між їх тальковою дитячою присипкою з вмістом азбесту та онкозахворюваннями постраждалих;

- десятки тисяч позивачів з мезотеліомою та іншими видами раку

продовжує традиційно для фарми жалітись на "дезінформацію".

2) Присипку цю вони зупиняють продавати не через доведену шкоду, а тому, що "впав попит".

Впав через "дезінформацію"...

3) Зупиняють вони продавати цю присипку тільки в США та Канаді.

Бо попит впав тільки там.
Бо в інших країнах про ці судові процеси більшість публіки не знає і продовжує купувати своїм дітям тальк з канцерогенним азбестом.

4) Змусити таким чином (хвилею позовів) когось з виробників щеплень зупинити хоча б у Північній Америці продажі хоча б найнебезпечнішої з доступних там вакцин (від ПВЛ, прикладом) зараз неможливо.

У 1986 році спеціальним законом Конгрес США з подачі адміністрації Рейгана звільнив виробників щеплень від будь-якої юридичної та фінансової відповідальності за спричинені їх продукцією смерті та каліцтва і переклав обов'язок виплати компенсацій на державну програму, яка фінансується з податків.

Справи про пост-вакцинні каліцтва та смерті в США розглядає виключно сумнозвісний своєю забюрократизованістю та по-совковому ворожим ставленням до позивачів Суд Федеральних позовів більш відомий як "Вакцинний суд".
Дві третини позивачів там отримують відмову.
Більшість з решти справ закінчуються мировою угодою, де компенсація батькам вбитої чи покаліченої вакциною дитини виплачується на умовах нерозголошення.
В результаті виробники вакцин не витрачаються ні на юристів, ні на компенсації, та ще й уникають розголошення.

Саме в результаті цього законодавства вакцинний бізнес, що в першій половині 1980-х складав менше 200 млн та через численні позови і процеси був на межі банкрутства, за останні 30 років розквітнув і перетворився на найдохіднішу 50-ти мільярдну складову трильйонної фарміндустрії.
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27.05.2020 13:16 Ответить
Сім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 712
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27.05.2020 14:01 Ответить
 
 