Семь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

По состоянию на 27 мая 7 регионов Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

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Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.