В Бердянске коронавирус обнаружили у работницы детсада, - горсовет
В Бердянске коронавирусом заболела сотрудница детского сада. Всего в регионе 420 больных COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"26 мая, по данным лабораторного центра, подтвердился случай заболевания коронавирусом в одной из работниц детского сада. Благодаря введенной термометрии во всех сотрудников детских садов удалось избежать ее контакта с другим коллективом детского сада. Из-за повышенной температуры сотрудница не была допущена к работе, а позже она обратилась к врачам", - говорится в сообщении.
В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава отметили, что за последние сутки в области зарегистрированы 4 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 (г.Запорожье - 2, г. Бердянск - 1, Михайловский р-н - 1). По состоянию на 9:00 27 мая в области зарегистрировано всего 420 лабораторно подтвержденных случаев, в том числе 44 - среди детей и 70 - среди медицинских работников.
Зарегистрирован 1 летальный случай. В городе Запорожье умерла женщина 66 лет, имела хроническую болезнь сердечно-сосудистой системы, болела сахарным диабетом, а также очень поздно - на 15 сутки - обратилась за медицинской помощью. Это 13-й летальный случай в регионе.
Выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 232 больных. Продолжает лечиться 175 больных, из которых 52 - в стационарах, 123 - дома в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.
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Самыми распространенными причинами высокой температуры являются
инфекции, такие как простуда и гастроэнтерит, однако могут существовать и другие причины:Инфекции уха, легких, кожи, горла, мочевого пузыря или почек;
Побочные эффекты применяемых медицинских препаратов;
Онкологические заболевания;
Вакцинация;
Сгущение крови;
Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка, ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника;
Расстройства гормонов, такие как гипертиреоз.
Но упоротые порохоботы могут и дальше талдычить свою мантру, что ничего страшного.
нефуй шастать из этого холерного барака
1) Johnson & Johnson навіть попри:
- вже призначені судами США мільярди компенсаційних виплат;
- доведений в цих процесах із залученням провідних світових експертів прямий причинний зв'язок між їх тальковою дитячою присипкою з вмістом азбесту та онкозахворюваннями постраждалих;
- десятки тисяч позивачів з мезотеліомою та іншими видами раку
продовжує традиційно для фарми жалітись на "дезінформацію".
2) Присипку цю вони зупиняють продавати не через доведену шкоду, а тому, що "впав попит".
Впав через "дезінформацію"...
3) Зупиняють вони продавати цю присипку тільки в США та Канаді.
Бо попит впав тільки там.
Бо в інших країнах про ці судові процеси більшість публіки не знає і продовжує купувати своїм дітям тальк з канцерогенним азбестом.
4) Змусити таким чином (хвилею позовів) когось з виробників щеплень зупинити хоча б у Північній Америці продажі хоча б найнебезпечнішої з доступних там вакцин (від ПВЛ, прикладом) зараз неможливо.
У 1986 році спеціальним законом Конгрес США з подачі адміністрації Рейгана звільнив виробників щеплень від будь-якої юридичної та фінансової відповідальності за спричинені їх продукцією смерті та каліцтва і переклав обов'язок виплати компенсацій на державну програму, яка фінансується з податків.
Справи про пост-вакцинні каліцтва та смерті в США розглядає виключно сумнозвісний своєю забюрократизованістю та по-совковому ворожим ставленням до позивачів Суд Федеральних позовів більш відомий як "Вакцинний суд".
Дві третини позивачів там отримують відмову.
Більшість з решти справ закінчуються мировою угодою, де компенсація батькам вбитої чи покаліченої вакциною дитини виплачується на умовах нерозголошення.
В результаті виробники вакцин не витрачаються ні на юристів, ні на компенсації, та ще й уникають розголошення.
Саме в результаті цього законодавства вакцинний бізнес, що в першій половині 1980-х складав менше 200 млн та через численні позови і процеси був на межі банкрутства, за останні 30 років розквітнув і перетворився на найдохіднішу 50-ти мільярдну складову трильйонної фарміндустрії.