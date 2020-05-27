В Бердянске коронавирус обнаружили у работницы детсада, - горсовет

В Бердянске коронавирусом заболела сотрудница детского сада. Всего в регионе 420 больных COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"26 мая, по данным лабораторного центра, подтвердился случай заболевания коронавирусом в одной из работниц детского сада. Благодаря введенной термометрии во всех сотрудников детских садов удалось избежать ее контакта с другим коллективом детского сада. Из-за повышенной температуры сотрудница не была допущена к работе, а позже она обратилась к врачам", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Виннице перед открытием детсадов на СOVID-19 протестируют более 2300 работников, - горсовет

В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава отметили, что за последние сутки в области зарегистрированы 4 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 (г.Запорожье - 2, г. Бердянск - 1, Михайловский р-н - 1). По состоянию на 9:00 27 мая в области зарегистрировано всего 420 лабораторно подтвержденных случаев, в том числе 44 - среди детей и 70 - среди медицинских работников.

Зарегистрирован 1 летальный случай. В городе Запорожье умерла женщина 66 лет, имела хроническую болезнь сердечно-сосудистой системы, болела сахарным диабетом, а также очень поздно - на 15 сутки - обратилась за медицинской помощью. Это 13-й летальный случай в регионе.

Выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 232 больных. Продолжает лечиться 175 больных, из которых 52 - в стационарах, 123 - дома в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.