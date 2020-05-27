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Новини Коронавірус і карантин
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У Бердянську коронавірус виявили у працівниці дитсадка, - міськрада

У Бердянську коронавірус виявили у працівниці дитсадка, - міськрада

У Бердянську на коронавірус захворіла співробітниця дитячого садка. Загалом у регіоні 420 хворих на COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня, за даними лабораторного центру, підтвердився випадок захворювання на коронавірус в однієї з працівниць дитячого садка. Завдяки введеній термометрії у всіх співробітників дитячих садків вдалося уникнути її контакту з іншим колективом дитячого садка. Через підвищену температуру співробітниця не була допущена до роботи, а пізніше вона звернулася до лікарів", - йдеться в повідомленні.

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В Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що за останню добу в області зареєстровано 4 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя – 2, м. Бердянськ – 1, Михайлівський р-н – 1). Станом на 9:00 27 травня в області зареєстровано загалом 420 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 44 – серед дітей та 70 – серед медичних працівників.

Зареєстровано 1 летальний випадок. У місті Запоріжжі померла жінка 66 років, мала хронічну хворобу серцево-судинної системи, хворіла на цукровий діабет, а також дуже запізно – на 15 добу – звернулася по медичну допомогу. Це 13-й летальний випадок у регіоні.

Одужали та виписані зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 232 хворих. Продовжує лікуватися 175 хворих, із яких 52 – у стаціонарах, 123 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Автор: 

Бердянськ (469) дитячий садок (361) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
Одеса. Пляж. Люди без масок, без паніки і всі здорові! https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3077792142266278 ВІДЕО ГЕТЬ КОРОНАПСИХОЗ, ПОСИЛАЙТЕ СЕКТУ МАСОЧНИКІВ ПОДАЛІ ВІД АДЕКВАТНИХ ЛЮДЕЙ!
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27.05.2020 14:08
+1
такое чувство, что до коронавируса не біло вісоких температур))
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27.05.2020 14:20
+1
а перед этим двоих с ковидом приняли с автобуса из Мацквы...
нефуй шастать из этого холерного барака
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27.05.2020 14:37
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Одеса. Пляж. Люди без масок, без паніки і всі здорові! https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3077792142266278 ВІДЕО ГЕТЬ КОРОНАПСИХОЗ, ПОСИЛАЙТЕ СЕКТУ МАСОЧНИКІВ ПОДАЛІ ВІД АДЕКВАТНИХ ЛЮДЕЙ!
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27.05.2020 14:08 Відповісти
бо пляж. у повітрі нема вірусу. він у диханні людини у закритому примішенні.
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27.05.2020 16:39 Відповісти
Высокая температура это уже признак прогрессирующей болезни. а значит заражение произошло не менее 2-ух недель назад. То есть 2 недели она уже распространяла коронавирус.
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27.05.2020 14:13 Відповісти
такое чувство, что до коронавируса не біло вісоких температур))
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27.05.2020 14:20 Відповісти
Причины
Самыми распространенными причинами высокой температуры являются
инфекции, такие как простуда и гастроэнтерит, однако могут существовать и другие причины:Инфекции уха, легких, кожи, горла, мочевого пузыря или почек;
Побочные эффекты применяемых медицинских препаратов;
Онкологические заболевания;
Вакцинация;
Сгущение крови;
Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка, ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника;
Расстройства гормонов, такие как гипертиреоз.
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27.05.2020 14:21 Відповісти
"по данным лабораторного центра, подтвердился случай заболевания коронавирусом в одной из работниц детского сада" Источник: https://censor.net/n3198314

Но упоротые порохоботы могут и дальше талдычить свою мантру, что ничего страшного.
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27.05.2020 14:24 Відповісти
Теперь в садик никто детей не поведет.
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27.05.2020 14:19 Відповісти
поведут,еще и очередь будет, не зры депутаты подписи собирали под письмом срочно открыть сады, чтоб своих чад сплавить в сады.
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27.05.2020 15:31 Відповісти
Ага, перекопайте экскаватором вход в детсад и начинайте искать снаряды времен ВОВ.
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27.05.2020 17:52 Відповісти
а перед этим двоих с ковидом приняли с автобуса из Мацквы...
нефуй шастать из этого холерного барака
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27.05.2020 14:37 Відповісти
в Запорожье тоже самое автобусом из мацквы привезли с ковидом.
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27.05.2020 19:58 Відповісти
В доповнення попереднього допису.

1) Johnson & Johnson навіть попри:

- вже призначені судами США мільярди компенсаційних виплат;

- доведений в цих процесах із залученням провідних світових експертів прямий причинний зв'язок між їх тальковою дитячою присипкою з вмістом азбесту та онкозахворюваннями постраждалих;

- десятки тисяч позивачів з мезотеліомою та іншими видами раку

продовжує традиційно для фарми жалітись на "дезінформацію".

2) Присипку цю вони зупиняють продавати не через доведену шкоду, а тому, що "впав попит".
Впав через "дезінформацію"...

3) Зупиняють вони продавати цю присипку тільки в США та Канаді.
Бо попит впав тільки там.
Бо в інших країнах про ці судові процеси більшість публіки не знає і продовжує купувати своїм дітям тальк з канцерогенним азбестом.

4) Змусити таким чином (хвилею позовів) когось з виробників щеплень зупинити хоча б у Північній Америці продажі хоча б найнебезпечнішої з доступних там вакцин (від ПВЛ, прикладом) зараз неможливо.

У 1986 році спеціальним законом Конгрес США з подачі адміністрації Рейгана звільнив виробників щеплень від будь-якої юридичної та фінансової відповідальності за спричинені їх продукцією смерті та каліцтва і переклав обов'язок виплати компенсацій на державну програму, яка фінансується з податків.
Справи про пост-вакцинні каліцтва та смерті в США розглядає виключно сумнозвісний своєю забюрократизованістю та по-совковому ворожим ставленням до позивачів Суд Федеральних позовів більш відомий як "Вакцинний суд".
Дві третини позивачів там отримують відмову.
Більшість з решти справ закінчуються мировою угодою, де компенсація батькам вбитої чи покаліченої вакциною дитини виплачується на умовах нерозголошення.
В результаті виробники вакцин не витрачаються ні на юристів, ні на компенсації, та ще й уникають розголошення.

Саме в результаті цього законодавства вакцинний бізнес, що в першій половині 1980-х складав менше 200 млн та через численні позови і процеси був на межі банкрутства, за останні 30 років розквітнув і перетворився на найдохіднішу 50-ти мільярдну складову трильйонної фарміндустрії.
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27.05.2020 14:38 Відповісти
 
 