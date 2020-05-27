У Бердянську коронавірус виявили у працівниці дитсадка, - міськрада
У Бердянську на коронавірус захворіла співробітниця дитячого садка. Загалом у регіоні 420 хворих на COVID-19.
Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"26 травня, за даними лабораторного центру, підтвердився випадок захворювання на коронавірус в однієї з працівниць дитячого садка. Завдяки введеній термометрії у всіх співробітників дитячих садків вдалося уникнути її контакту з іншим колективом дитячого садка. Через підвищену температуру співробітниця не була допущена до роботи, а пізніше вона звернулася до лікарів", - йдеться в повідомленні.
В Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що за останню добу в області зареєстровано 4 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя – 2, м. Бердянськ – 1, Михайлівський р-н – 1). Станом на 9:00 27 травня в області зареєстровано загалом 420 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 44 – серед дітей та 70 – серед медичних працівників.
Зареєстровано 1 летальний випадок. У місті Запоріжжі померла жінка 66 років, мала хронічну хворобу серцево-судинної системи, хворіла на цукровий діабет, а також дуже запізно – на 15 добу – звернулася по медичну допомогу. Це 13-й летальний випадок у регіоні.
Одужали та виписані зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 232 хворих. Продовжує лікуватися 175 хворих, із яких 52 – у стаціонарах, 123 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.
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Самыми распространенными причинами высокой температуры являются
инфекции, такие как простуда и гастроэнтерит, однако могут существовать и другие причины:Инфекции уха, легких, кожи, горла, мочевого пузыря или почек;
Побочные эффекты применяемых медицинских препаратов;
Онкологические заболевания;
Вакцинация;
Сгущение крови;
Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка, ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника;
Расстройства гормонов, такие как гипертиреоз.
Но упоротые порохоботы могут и дальше талдычить свою мантру, что ничего страшного.
нефуй шастать из этого холерного барака
1) Johnson & Johnson навіть попри:
- вже призначені судами США мільярди компенсаційних виплат;
- доведений в цих процесах із залученням провідних світових експертів прямий причинний зв'язок між їх тальковою дитячою присипкою з вмістом азбесту та онкозахворюваннями постраждалих;
- десятки тисяч позивачів з мезотеліомою та іншими видами раку
продовжує традиційно для фарми жалітись на "дезінформацію".
2) Присипку цю вони зупиняють продавати не через доведену шкоду, а тому, що "впав попит".
Впав через "дезінформацію"...
3) Зупиняють вони продавати цю присипку тільки в США та Канаді.
Бо попит впав тільки там.
Бо в інших країнах про ці судові процеси більшість публіки не знає і продовжує купувати своїм дітям тальк з канцерогенним азбестом.
4) Змусити таким чином (хвилею позовів) когось з виробників щеплень зупинити хоча б у Північній Америці продажі хоча б найнебезпечнішої з доступних там вакцин (від ПВЛ, прикладом) зараз неможливо.
У 1986 році спеціальним законом Конгрес США з подачі адміністрації Рейгана звільнив виробників щеплень від будь-якої юридичної та фінансової відповідальності за спричинені їх продукцією смерті та каліцтва і переклав обов'язок виплати компенсацій на державну програму, яка фінансується з податків.
Справи про пост-вакцинні каліцтва та смерті в США розглядає виключно сумнозвісний своєю забюрократизованістю та по-совковому ворожим ставленням до позивачів Суд Федеральних позовів більш відомий як "Вакцинний суд".
Дві третини позивачів там отримують відмову.
Більшість з решти справ закінчуються мировою угодою, де компенсація батькам вбитої чи покаліченої вакциною дитини виплачується на умовах нерозголошення.
В результаті виробники вакцин не витрачаються ні на юристів, ні на компенсації, та ще й уникають розголошення.
Саме в результаті цього законодавства вакцинний бізнес, що в першій половині 1980-х складав менше 200 млн та через численні позови і процеси був на межі банкрутства, за останні 30 років розквітнув і перетворився на найдохіднішу 50-ти мільярдну складову трильйонної фарміндустрії.