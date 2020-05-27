У Бердянську коронавірус виявили у працівниці дитсадка, - міськрада

У Бердянську на коронавірус захворіла співробітниця дитячого садка. Загалом у регіоні 420 хворих на COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня, за даними лабораторного центру, підтвердився випадок захворювання на коронавірус в однієї з працівниць дитячого садка. Завдяки введеній термометрії у всіх співробітників дитячих садків вдалося уникнути її контакту з іншим колективом дитячого садка. Через підвищену температуру співробітниця не була допущена до роботи, а пізніше вона звернулася до лікарів", - йдеться в повідомленні.

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В Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що за останню добу в області зареєстровано 4 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя – 2, м. Бердянськ – 1, Михайлівський р-н – 1). Станом на 9:00 27 травня в області зареєстровано загалом 420 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 44 – серед дітей та 70 – серед медичних працівників.

Зареєстровано 1 летальний випадок. У місті Запоріжжі померла жінка 66 років, мала хронічну хворобу серцево-судинної системи, хворіла на цукровий діабет, а також дуже запізно – на 15 добу – звернулася по медичну допомогу. Це 13-й летальний випадок у регіоні.

Одужали та виписані зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 232 хворих. Продовжує лікуватися 175 хворих, із яких 52 – у стаціонарах, 123 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.