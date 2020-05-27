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Новини Коронавірус і карантин
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У працівника апеляційного адмінсуду Вінниці діагностували COVID-19

У працівника апеляційного адмінсуду Вінниці діагностували COVID-19

В одного з працівників Сьомого апеляційного адміністративного суду лабораторно підтверджено інфікування COVID-19. Встановлено коло контактних осіб та проводиться тестування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

У суді проводиться повна дезінфекція приміщень та вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників.

Усім працівникам адмінсуду рекомендовано невідкладно повідомити про стан свого здоров`я до відповідного медичного закладу та безпосереднього керівника за місцем роботи.

Суд висловив сподівання, що кількість хворих буде обмежена одним випадком, оскільки докладає всіх зусиль, аби мінімізувати ризики зараження та наслідки для здоров`я від небезпечної хвороби для працівників суду та відвідувачів. Усі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, посилено протиепідемічні та карантинні заходи.

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Вінниця (618) карантин (18172) суд (11646) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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27.05.2020 17:33 Відповісти
 
 