Голосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави

Прокурори проситимуть суд обрати для обох підозрюваних утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Голосіївський районний суд Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу для поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у побитті та зґвалтуванні жінки. Про це повідомила речниця прокуратури Київської області Віта Блаженко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Судове засідання вже розпочалося. Для обох підозрюваних прокурори проситимуть безальтернативне тримання під вартою", - сказала вона.

Прокурори проситимуть суд обрати для обох підозрюваних тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.