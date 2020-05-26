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Новини Правосуддя
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Голосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави

Голосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави

Прокурори проситимуть суд обрати для обох підозрюваних утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Голосіївський районний суд Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу для поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у побитті та зґвалтуванні жінки. Про це повідомила речниця прокуратури Київської області Віта Блаженко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Судове засідання вже розпочалося. Для обох підозрюваних прокурори проситимуть безальтернативне тримання під вартою", - сказала вона.

Прокурори проситимуть суд обрати для обох підозрюваних тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Автор: 

зґвалтування (384) Нацполіція (15142) прокуратура (3671) суд (11665) юстиція (732)


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Топ коментарі
+6
снимите репортаж, как эти мусора спасают котёнка или какого-нибудь суицидного мужика...
73%-плебс прохавает
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26.05.2020 16:07
+6
Так було ж вже подібне. Два мусорка що хлопчика з гвинтівки застрелили зараз на свободі. І з цими так само зроблять. Зараз покрутять лохам кіно про чесне розслідування і суворе покарання а потім якийсь лівий суд відпустить обох.
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26.05.2020 16:18
+5
Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 9139
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26.05.2020 16:08
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" В семье не без уродов " . Геращенко .
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26.05.2020 16:06 Відповісти
Шпециалист

Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 5721
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26.05.2020 16:10 Відповісти
а где хор верёвки? почему не заспивае песню про "изнасилование"?
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26.05.2020 16:12 Відповісти
Хір Мотузки? Вони можуть.
"сували прутня, сували... страждала піхва, страждала..."
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26.05.2020 16:24 Відповісти
Ой у полі два лобки, та й злилися до купки
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26.05.2020 16:31 Відповісти
нужно еще доказать, было ли там изнасилование или она сама их трахнула. а может вообще они друг друга. будем посмотреть
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26.05.2020 16:58 Відповісти
фізіологічєскі - Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 3409 Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 3017
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26.05.2020 16:18 Відповісти
Ну,это многое меняет.Антоша,вынь язык из аваковской жопы и внятно расскажи чем оно отличается и чем это поможет пострадавшим.Облизывай лучше тарелки в ресторанах.
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26.05.2020 16:20 Відповісти
Відрізняється фізіологічно... Голосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави - Цензор.НЕТ 5281
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26.05.2020 16:21 Відповісти
.....и хочет взять их на поруки.......
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26.05.2020 16:22 Відповісти
а слава героям каким именно - подсудимым этим или тес семи алкашам-планокурам, которых грохнули на днях??
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26.05.2020 17:00 Відповісти
Отличается большей наглостью. Во Врадиевке попытались замести следы в пустынном месте, а эти прямо в кабинетах, не скрываясь. И куда бедным бабам звонить, когда их полиция в кабинете насилует ? Зеленскому на горячую линию ?
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26.05.2020 16:25 Відповісти
жінкам кажете, а що робити чоловікам з традиційною орієнтацією з цими підарасами? Нагадую: Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3197738
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26.05.2020 16:40 Відповісти
снимите репортаж, как эти мусора спасают котёнка или какого-нибудь суицидного мужика...
73%-плебс прохавает
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26.05.2020 16:07 Відповісти
уже
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26.05.2020 16:21 Відповісти
В СІЗО, причому до найсуворіших вуркаганів "старой закалки", щоб їх як нагнули біля дальняка, що потім крізь дупу сичі пролітати зможуть
(але ж хрін таке зроблять... бо "свої", трясця...)
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26.05.2020 16:08 Відповісти
маза за них піде... там теж вже коррупція.
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26.05.2020 16:09 Відповісти
Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 9139
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26.05.2020 16:08 Відповісти
И где этих оноприенков в погонах отыскивают?
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26.05.2020 16:26 Відповісти
вони ж чесні - мона ночной арешт бєз браслєта - браслєтів нема
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26.05.2020 16:14 Відповісти
Мера пресечения - 2 кирпича!
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26.05.2020 16:16 Відповісти
Так було ж вже подібне. Два мусорка що хлопчика з гвинтівки застрелили зараз на свободі. І з цими так само зроблять. Зараз покрутять лохам кіно про чесне розслідування і суворе покарання а потім якийсь лівий суд відпустить обох.
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26.05.2020 16:18 Відповісти
а потом в раду под знамёнами "слуги народа"! а шо, насильники так уже есть
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26.05.2020 16:20 Відповісти
Скоро повернуться до роботи.
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26.05.2020 16:19 Відповісти
...им сделают перерасчет по деньгам и вуаля....они опять станут местными ковбоями.
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26.05.2020 16:24 Відповісти
рібята такі: "всі б'ють і насілуют, а нам зась - ми шо рижі?"
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26.05.2020 16:23 Відповісти
судья настаивает на залоге. но деньги - вперёд!
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26.05.2020 16:28 Відповісти
Этих тварей надо повесить публично!!
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26.05.2020 16:35 Відповісти
Не треба тратити час дарма.Спалити їх на хрін,щоб другім наука була.
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26.05.2020 16:43 Відповісти
странно, а расследование Гандзюк до сих пор нет??? Что нах за парадокс? Где приговор? Тут из-за какой-то шлюшки - на второй день суд, а петя чухал яйца год и нихера не сделал, урод алкашный
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26.05.2020 16:50 Відповісти
Читати вмієш? Це суд не про убуцигарнення, а про обрання запобіжного заходу. Він проходить невідкладно. Чи такі тонкощі - це дуже важко зрозуміти?

"...из-за какой-то шлюшки" - ти ще скажи "из-за третьесортной холопки", як на кацапії.
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26.05.2020 17:04 Відповісти
Пропоную також вилучити в них знаряддя злочину Голосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави - Цензор.НЕТ 9044
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26.05.2020 17:00 Відповісти
ЕтлГолосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави - Цензор.НЕТ 5419
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26.05.2020 17:00 Відповісти
красавчики, хочу чтоб они меня наклонили!
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26.05.2020 17:20 Відповісти
Мабуть що перший раз підтримую прокуратуру
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26.05.2020 17:34 Відповісти
 
 