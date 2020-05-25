До зґвалтування в Кагарлику причетні співробітники поліції Кузів і Сулима. ФОТО
Причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Особи, які ще недавно були в погонах, побили, катували і зґвалтували дівчину прямо в Кагарлицькому райвідділі: 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів, 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+86 Alexandr Pohosov
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Безответная любовь
а ці, що тепер - повністю нікчемні- щось вкрасти, автомобіль службовий розбити, свідка згвалтувати...
То есть должна быть жёсткая и законная реакция по всем линиям - уголовно-правовой (посадить), дисциплинарной (нафиг с работы и волчий билет до конца жизни), гражданско-правовой ответственности (большие суммы компенсации потерпевшей) и т.п.
И всё же не могу не отметить, что в нашей стране Конституцией подтираются все и в первую очередь журналисты. Статью Конституции о презумпции невиновности кто-то отменял ? А о защите персональных данных законодательство тоже не действует ? Будет приговор суда - будете постить фотки и называть фамилии "причастных". Сейчас кто Вам это разрешил ??? А вдруг окажется, что это не они, а их начальник насиловал, а на них свалил ответственность ? Сколько таких случаев было . . . Пока поймали т.н. Витебского маньяка 6 человек успели приговорить к расстрелу и 3 из них - расстрелять. А тут ещё и суда никакого не было, но уже фото и фамилии, все уже всё решили . . .
https://dnepr.express/post/kollega-iznasiloval-policeiskuyu-otdela-policii-dnepropetrovskoi-oblasti
https://kstati.dp.ua/proisshestviya/sotrudnicu-policii-iz-dnepropetrovschiny-izbil-i-iznasiloval-ee-kollega
http://panoptikon.org/articles/126558-na-torgovle-marikhuanojj-popalsja-policejjskijj-iz-orekhova.html