До зґвалтування в Кагарлику причетні співробітники поліції Кузів і Сулима. ФОТО

Причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Особи, які ще недавно були в погонах, побили, катували і зґвалтували дівчину прямо в Кагарлицькому райвідділі: 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів, 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна.

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