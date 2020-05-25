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У Кагарлицькому відділі поліції постраждав ще один чоловік, - прокуратура

У Кагарлицькому відділі поліції постраждав ще один чоловік, - прокуратура

У відділі поліції міста Кагарлик від неправомірних дій правоохоронців постраждав ще один чоловік.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби прокуратури Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські застосували фізичну силу щодо чоловіка, який перебував у приміщенні відділення поліції. В результаті неправомірних дій останніх потерпілий зазнав тілесних ушкоджень", - зазначила прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нєбитов про зґвалтування в Кагарлику: Два "виродки", які "плюнули" в обличчя всій поліції

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.

Автор: 

Київська область (4009) Нацполіція (15142) прокуратура (3671)


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Топ коментарі
+11
Вже заявили про розформування всього відділу та переатестації ..
...В Кагарлыцком отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9252
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25.05.2020 15:51
+6
А толку, Как расформируют так и сформируют с теми же лицами.
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25.05.2020 16:03
+5
Врадиевка -2
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25.05.2020 15:53
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Вже заявили про розформування всього відділу та переатестації ..
...В Кагарлыцком отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9252
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25.05.2020 15:51 Відповісти
А толку, Как расформируют так и сформируют с теми же лицами.
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25.05.2020 16:03 Відповісти
Ну теперь я спокоен: бубочка ни в чём не виноват, опять
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25.05.2020 16:45 Відповісти
Врадиевка -2
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25.05.2020 15:53 Відповісти
Вы определитесь уже, как правильно писать -
"КагарлЫкском" или "КагарлИкском",
а может "КагарлЫцком" или "КагарлИцком".
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25.05.2020 15:55 Відповісти
у цензора постоянно трабльі с переводом рус-укр.
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Это не траблы.
Это - безграмотность.
В СМИ это недопустимо.
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25.05.2020 16:02 Відповісти
а безграмотність - не табл по-твоєму?
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25.05.2020 16:20 Відповісти
не*уй на русском языке писать и читать. вангую в ближайшие год-два запустится чисто украиноязычный ресурс с оборотами цензора правды и обозревателя, и все будут с этого ресурса переводить, как с цюддойче цайтунг
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25.05.2020 17:57 Відповісти
сначала подчиняйся, потом обжалуйВ Кагарлыцком отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5652
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Мусора не люди.
А. Аваков.
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25.05.2020 16:02 Відповісти
Как ни странно, новые мусора что, не умеют действовать? Раз уж избили, то нужно составлять и заставлять подписывать бумагу, что претензий потерпевший не имеет. А то как лохи какие то. все в преза нашего.
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25.05.2020 16:00 Відповісти
"Полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который находился в помещении отделения полиции. В результате неправомерных действий последних пострадавший получил телесные повреждения", - отметила прокуратура. Источник: https://censor.net/n3197804
-"Хрен. Я больше пойду по этому адресу. ...... козлы ...... сами ..... меняйте прокладки на унитазе...... Думал сантехник выходя из отдела полиции города Кагарлык Источник: https://censor.net/n3197804
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25.05.2020 16:14 Відповісти
Если соберется митинг по требованию от правительства прав на самооборону и обращения международного внимания(раз на жалобы нашего народа не обращают внимания)на состояние нашей правоохренительной системы, сейчас многие бы поучаствовали...
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25.05.2020 16:19 Відповісти
Чтобы победить бандитизм в полиции, надо ее возглавить. А.Аваков.
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25.05.2020 17:17 Відповісти
 
 