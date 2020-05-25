У Кагарлицькому відділі поліції постраждав ще один чоловік, - прокуратура

У відділі поліції міста Кагарлик від неправомірних дій правоохоронців постраждав ще один чоловік.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби прокуратури Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські застосували фізичну силу щодо чоловіка, який перебував у приміщенні відділення поліції. В результаті неправомірних дій останніх потерпілий зазнав тілесних ушкоджень", - зазначила прокуратура.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.