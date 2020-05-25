У Кагарлицькому відділі поліції постраждав ще один чоловік, - прокуратура
У відділі поліції міста Кагарлик від неправомірних дій правоохоронців постраждав ще один чоловік.
Про це зазначається в повідомленні пресслужби прокуратури Київської області, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські застосували фізичну силу щодо чоловіка, який перебував у приміщенні відділення поліції. В результаті неправомірних дій останніх потерпілий зазнав тілесних ушкоджень", - зазначила прокуратура.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.
Топ коментарі
+11 Lvbnhj
показати весь коментар25.05.2020 15:51
+6 Diogen Gdl
показати весь коментар25.05.2020 16:03
+5 iMedvedeff
показати весь коментар25.05.2020 15:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
"КагарлЫкском" или "КагарлИкском",
а может "КагарлЫцком" или "КагарлИцком".
Это - безграмотность.
В СМИ это недопустимо.
А. Аваков.
-"Хрен. Я больше пойду по этому адресу. ...... козлы ...... сами ..... меняйте прокладки на унитазе...... Думал сантехник выходя из отдела полиции города Кагарлык Источник: https://censor.net/n3197804