РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9772 посетителя онлайн
Новости
12 511 15

В Кагарлыкском отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура

В Кагарлыкском отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура

В отделе полиции города Кагарлык от неправомерных действий правоохранителей пострадал еще один человек.

Об этом указывается в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который находился в помещении отделения полиции. В результате неправомерных действий последних пострадавший получил телесные повреждения", - отметила прокуратура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат, руководство поручено сотрудникам областного главка

Напомним, 25 марта стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.

Автор: 

Киевская область (4120) Нацполиция (16437) прокуратура (5008)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Вже заявили про розформування всього відділу та переатестації ..
...В Кагарлыцком отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9252
показать весь комментарий
25.05.2020 15:51
+6
А толку, Как расформируют так и сформируют с теми же лицами.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:03
+5
Врадиевка -2
показать весь комментарий
25.05.2020 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже заявили про розформування всього відділу та переатестації ..
...В Кагарлыцком отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9252
показать весь комментарий
25.05.2020 15:51 Ответить
А толку, Как расформируют так и сформируют с теми же лицами.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:03 Ответить
Ну теперь я спокоен: бубочка ни в чём не виноват, опять
показать весь комментарий
25.05.2020 16:45 Ответить
Врадиевка -2
показать весь комментарий
25.05.2020 15:53 Ответить
Вы определитесь уже, как правильно писать -
"КагарлЫкском" или "КагарлИкском",
а может "КагарлЫцком" или "КагарлИцком".
показать весь комментарий
25.05.2020 15:55 Ответить
у цензора постоянно трабльі с переводом рус-укр.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:58 Ответить
Это не траблы.
Это - безграмотность.
В СМИ это недопустимо.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:02 Ответить
а безграмотність - не табл по-твоєму?
показать весь комментарий
25.05.2020 16:20 Ответить
не*уй на русском языке писать и читать. вангую в ближайшие год-два запустится чисто украиноязычный ресурс с оборотами цензора правды и обозревателя, и все будут с этого ресурса переводить, как с цюддойче цайтунг
показать весь комментарий
25.05.2020 17:57 Ответить
сначала подчиняйся, потом обжалуйВ Кагарлыцком отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5652
показать весь комментарий
25.05.2020 15:58 Ответить
Мусора не люди.
А. Аваков.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:02 Ответить
Как ни странно, новые мусора что, не умеют действовать? Раз уж избили, то нужно составлять и заставлять подписывать бумагу, что претензий потерпевший не имеет. А то как лохи какие то. все в преза нашего.
показать весь комментарий
25.05.2020 16:00 Ответить
"Полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который находился в помещении отделения полиции. В результате неправомерных действий последних пострадавший получил телесные повреждения", - отметила прокуратура. Источник: https://censor.net/n3197804
-"Хрен. Я больше пойду по этому адресу. ...... козлы ...... сами ..... меняйте прокладки на унитазе...... Думал сантехник выходя из отдела полиции города Кагарлык Источник: https://censor.net/n3197804
показать весь комментарий
25.05.2020 16:14 Ответить
Если соберется митинг по требованию от правительства прав на самооборону и обращения международного внимания(раз на жалобы нашего народа не обращают внимания)на состояние нашей правоохренительной системы, сейчас многие бы поучаствовали...
показать весь комментарий
25.05.2020 16:19 Ответить
Чтобы победить бандитизм в полиции, надо ее возглавить. А.Аваков.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:17 Ответить
 
 