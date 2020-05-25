В Кагарлыкском отделе полиции пострадал еще один человек, - прокуратура
В отделе полиции города Кагарлык от неправомерных действий правоохранителей пострадал еще один человек.
Об этом указывается в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, который находился в помещении отделения полиции. В результате неправомерных действий последних пострадавший получил телесные повреждения", - отметила прокуратура.
Напомним, 25 марта стало известно, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.
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"КагарлЫкском" или "КагарлИкском",
а может "КагарлЫцком" или "КагарлИцком".
Это - безграмотность.
В СМИ это недопустимо.
А. Аваков.
-"Хрен. Я больше пойду по этому адресу. ...... козлы ...... сами ..... меняйте прокладки на унитазе...... Думал сантехник выходя из отдела полиции города Кагарлык Источник: https://censor.net/n3197804