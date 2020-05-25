В ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали: "Надевал противогаз и осуществлял выстрелы над головой". ФОТО
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
"По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.
Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - говорится в сообщении.
Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Киевское областное управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.
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Всё как у запоребриковых получилось, ни отнять ни прибавить.
мабуть пропустил я шось....
значит не пропустил - мало нас,,,, - скотов в разы больше.
"Кроме того, ПРАВООХРАНИТЕЛИ..." - хорошо звучит это слово рядом с тем, что там делалось!
П.С. Конечно я горожу бред. Но даже в нем есть доля правды.
При предыдущей проукраинской и проевропейской власти насильничать было как-то недемократично (=стремно) и он знал свои рамки. А вот при нынешней, пророссийской и просоветской власти насильничать - традиционно и нормально. Вот он и решил идти в ногу со временем.
І взагалі файний фільм...
В цьому цимес сатири та іронії. Дебіли її ніц не розуміють
К сожалению это повторяется вновь и вновь... Результат ширмы, которую назвали "реформой". Все "полицейские", которых уволили из-за того, что они не прошли аттестацию спокойно восстановились через суд.
В академиях страшная коррупция, уровень обучения там ниже плинтуса, как и требования к кандидатам.
Если с участка снять табличку "милиция" и повесить на ее место "полиция", то от этого люди, которые там "работают" честнее и порядочнее не станут.
Вся дорога перед будівлею начального закладу в ямах та калюжах, танкодром. Є сотні здорових бугаів, могли б дати ладу хоча б перед власним порогм. Але ні, насрати. Прямо модель суспільства: на закон та порядок насрати, це не для них. Навести лад, там де легко можуть це зробити - роблять вигляд що іх це не стосується
Эти галюшники надо немедленно закрыть и вместо них создать при помощи Англии и Германии всего лишь пару хороших настоящих школ Полиции.
Для сравнения: в Германии с населением 84 млн. человек действует только лишь одна-единственная Высшая школа полиции и криминалистики., но в стране порядок и в полиции практически ноль коррупции.
За последние 25 лет в Германии арестовали за взятки только 4-х полицейских: причём все эти четверо были по этническому происхождению выходцами из Югославии.
Кстати, когда жена полковника Штауфенберга сидела в тюрьме Гестапо в качестве подозреваемой в соучастии в заговоре с целью убийства Гитлера, то её там кормили обедами с доставкой еды в мельхиоровой посуде из лучшего ресторана и вызывали ей в тюрьму дамского парикмахера из лучшего берлинского салона. Точно в таких же условиях "сидела" в этой же тюрьме и жена вождя коммунистов Эрнста Тельмана. Обеих дам пальцем никто не тронул и ни разу никто голос на допросах не повысил. Обе благополучно дождались в гестаповских застенках конца войны и дожили почти до 100 лет.
Почитайте мемуары фрау Штауфенберг.
Викликають, як свідка - треба йти з групою людей, адвокатом, батьками, сусідами, бо інакше зґвалтують, покалічать, поламають кістки, вб*ють. "Смішно" було бачити бекання якось чинуші, що два =уроди бросілі тєнь на всю пАліцию= ... Певно, з запою вийшов. Там таких уродів занадто багато, ці два - лише піщинки.
Мені стає все важче коментувати новини з України. Вже зазначала раніше: таке враження, що ви злетіли з гальм (добровільно у переважній більшості) і просто летите у прірву. Причому - на великій швидкості.
Це новини радше з божевільні якоїсь чи від останніх дикунів. І то - про дикунів ще треба перевірити, щоб не ображати.
...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув їхні крики й плач.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
Зате всі в Україні вивчили поняття західного суспільства =демократія=, =свобода слова=, =права людини=, =правова держава=, =реформи= і повторюють, як папужки ... думають, чим голосніший буде їхній вереск - тим швидше такі реалії настануть.
По всій країні анархія, безлад, хаос ... Хто, що хоче - той і робить. Закони не працюють, правосуддя не працює. А це і є держава теж. Про що ми говоримо ?
Чи щось відомо про подальшу долю Сергія Уса і його родини ?
А ще страшніше було із Миколою Слівоцьким, якого у 2003 році страшними тортурами його, жінки та ТРИРІЧНОЇ (!!!) доньки змусили зізнатися у подвійному вбивстві та засудили до довічного ув'язнення. Хлопець відсидів 15 з половиною років... аж поки не з'ясувалося, що вбивцею був серійний маньячина Сергій Кравченко.
бомжиха и бродяга...
сомневаюсь, что ее насиловали...
кому она нужна?