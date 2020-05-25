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В ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали: "Надевал противогаз и осуществлял выстрелы над головой". ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

"По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали: Надевал противогаз и осуществлял выстрелы над головой 01
В ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали: Надевал противогаз и осуществлял выстрелы над головой 02
В ГБР сообщили, что изнасилованную в отделе полиции женщину пытали: Надевал противогаз и осуществлял выстрелы над головой 03

Читайте также: Двое полицейских на Киевщине изнасиловали женщину: оба задержаны, их подразделение расформировано

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Киевское областное управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.

насилие (393) Нацполиция (16437) ГБР (2978)


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Топ комментарии
+122
В приличных обществах министр подает в отставку сразу.....
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25.05.2020 12:42
+44
"Надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой", - в ГБР сообщили, что женщину, изнасилованную в отделе полиции, пытали - Цензор.НЕТ 9110
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25.05.2020 12:46
+41
Типа "изнасиловали - значит было за что"? Привет совковый беспредел
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25.05.2020 12:45
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Нет, отпустить и наградить, это ж не Рифмастер и не Кузьменко
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25.05.2020 15:05 Ответить
мусоров на черную...
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25.05.2020 15:40 Ответить
Никак порохоботы, после вчерашней сходки, дали выпустить пар своему кацапскому нутру.
Всё как у запоребриковых получилось, ни отнять ни прибавить.
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25.05.2020 15:08 Ответить
а шо вчера было, шо бы отличалось от позавчера?
мабуть пропустил я шось....
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25.05.2020 15:34 Ответить
пропустил.
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25.05.2020 15:51 Ответить
так ссылку скинь - буду благодарен.
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25.05.2020 15:54 Ответить
ах вы про ето?
значит не пропустил - мало нас,,,, - скотов в разы больше.
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25.05.2020 16:03 Ответить
Готовий номер для 95 кварталу,що до боротьби з злочинністю!! Гей, Зє - твій вихід!! Де інтервью з Гордоном??...Аваков зовсім втратив контроль...гвалтують, стріляють один одного, хабарі беруть більш, як раніше, повернулися по рішенням судів 80% люстрованих, причьому гірші.....кращі так і нікуди невідновилися! Вернулась погань, керівники з "досвідом", знайомі за гроші.....Отримують при цьому зарплатню по 15-20 тисяч вже першогодки переважною більшистю, а керівництво - у двічи більше!!.Слідчі та юнаки -патрульні розьїджають на коштовних віджатих авто, а службові авто калічать у ДТП, які самі ж створюють за недбальством...Досягнення нової влади - не приховаєш! Ганьба, дочекалися епохи кінця бідності та Закону!
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25.05.2020 15:11 Ответить
для мусоров это рядовое явление , дознание в стиле " комиссара Мегрэ " для нашей полиции . Электрический ток , удушение , избиение , изнасилование вот и всё " следствие ведут знатоки"
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25.05.2020 15:20 Ответить
Это вообще, крайняк! Нет слов.
"Кроме того, ПРАВООХРАНИТЕЛИ..." - хорошо звучит это слово рядом с тем, что там делалось!
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25.05.2020 15:22 Ответить
теж різануло по мозку "правоохоронці"... Але після доповнення:" .....та стріляли із пістолета табельної зброї над головою" вважаю, що в даному відділку людей не має.
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25.05.2020 19:10 Ответить
Нормальные люди в полицию не идут работать. Точнее, идут, но мало. В основном какие-то уроды, ради того, чтоб брать взятки, получать пайки, удовлетворять свои садистские инстинкты, издеваться над задержанными (и свидетелями) ради удовольствия. На хари их достаточно посмотреть - гопники, отбросы.
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25.05.2020 15:22 Ответить
Как и у кацапов... пора и тут Украине отодрать себя от наследия кремлевского ига.
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25.05.2020 15:54 Ответить
так и так отдирают потихоньку)) как пишут новости - не только девушек)))
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25.05.2020 20:10 Ответить
какой вы порногрАф, однако.
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25.05.2020 23:32 Ответить
есть такое дело)))
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25.05.2020 23:33 Ответить
Да какое там удовольствие-то? Если ты думаешь что попадающие в руки оперов бабы симпатичные и их приятно насиловать, то ты глубоко ошибаешься. Там обычно такие уродины, что на них у обычного человека и не встанет. Только наиболее профессиональные опера могут с тяжелым сердцем выполнить этот свой долг перед родиной!
П.С. Конечно я горожу бред. Но даже в нем есть доля правды.
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25.05.2020 17:34 Ответить
да нет особо. В феврале я был в ровд у знакомого. я видел эти рожи задержанных. у меня был один вопрос - как вы все это терпите? один...х .. прыгает к трем операм, обзывает их последними словами, а они пытаются его уговорить. не знаю, надолго ли их хватило, но я со своими нервами бы пристрелил сразу же.
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25.05.2020 23:46 Ответить
Собаков сказал ясно: сначала подчиняйтесь, а потом доказывайте свою невиновность. То есть сначала изнасилование, а потом....
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25.05.2020 15:24 Ответить
Як для поліцейського відділку до 2014 року нічого дивного не бачу. Таке було скрізь і всюди. Звичний спосіб вибивати зізнання у злочинах. Але зараз сенсу в таких діях з процесуальної точки зору не бачу, бо в суді можна відмовитися від того, що говорив під час досудового слідства і суд прийме до уваги саме відмову. Мабуть старі кадри з садистськими нахилами.
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25.05.2020 15:31 Ответить
Ви коли в суді були останнього разу? Ніколи український суд не приймає до уваги будь яку заяву про "вибиття зізнання" без добрячого хабаря! Але якщо Ви бідний "тєрпіла" і грошей для суддів та прокурорів у Вас нема, то така заява додасть Вам не лише фізичного болю, а й збільшить покарання за спробу від нього ухилитися шляхом оббріхування "доблесних правоохоронців".
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25.05.2020 16:07 Ответить
В суді останній раз був сьогодні - Сихівський райсуд м.Львова. Якщо вас цікавлять виключно теоретичні розмірковування про гнилу судову і правоохоронну систему, то прошу дуже, спілкуйтесь. Тільки не розказуйте мені того, з чим стикаюся в повсякденній роботі останніх 24 роки.
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25.05.2020 18:14 Ответить
Угу... А тепер розкажіть мені тепер про випускників "львівської юридичної школи Рабіновича" які зараз добивають правоохоронну систему в столиці... а потім знову про "торжество закону", "права підсудних" ну і ще про якусь хєрню з галицьким підтекстом "свій до свого по своє".
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25.05.2020 23:31 Ответить
Старі кадри? На фото хоч подивись , дурнику! Старі , пузаті м"ясо б копчене кілограмами лопали, а не 26- річних дівчат гвалтували! Гаспадїн Аваков, інтєррєсно, хоть помніт гибель 7 спецназовцев на Кієвщінє года два назад, ілі забил? Та Петько йому тоді нічого не сказав, а Вова прості т!
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25.05.2020 17:42 Ответить
А що не так? точно знаєш що всі старі менти тіко м'ясо їли? а Врадіївка то не в Україні була?
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25.05.2020 18:17 Ответить
Мусор - не человек. Авакова - в отставку, ментов отправить "чалиться - на обычную зону. Посмотрим сколько там протянут ,эти потенциальные петухи.
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25.05.2020 15:36 Ответить
Гриша, не пались своим знанием)
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25.05.2020 15:57 Ответить
Реформа удачна - привет Порошенко и Авакову ! И зеленому тоже пламенный привет - ведь у него тоже все хорошо с реформами!
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25.05.2020 15:47 Ответить
порох точна должен ответить...
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25.05.2020 15:52 Ответить
буба нихт!
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25.05.2020 15:53 Ответить
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 6997
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25.05.2020 17:33 Ответить
а шо делать с той мусорней? - кормить....
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25.05.2020 15:48 Ответить
Ты с перепоя ?
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25.05.2020 16:45 Ответить
дыхнуть на тебя, любопытный?
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25.05.2020 19:14 Ответить
Ну, теперь пацанам выговора не миновать...
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25.05.2020 15:48 Ответить
Да, отругают по полной программе. И переведут в соседний райотдел на аналогичные должности.
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25.05.2020 15:50 Ответить
Адепт "русского мира" насмотревшись зеленого слоника начал применять к украинской гражданке российские оперативно-следственные действия... А что ему еще делать-то, если дебилы бубочку в президенты выбрали?
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25.05.2020 15:49 Ответить
А этого дебила разве не ******* на работу взял?
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25.05.2020 15:54 Ответить
Я тебя не понял. Переведи то что ты хотел сказать на русский язык или украинский.
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25.05.2020 16:11 Ответить
Кого именно ты ******** назвал? (насколько я знаю ни предыдущий, ни нынешний глава государства к ******** не относятся)
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25.05.2020 16:13 Ответить
Это он про себя.
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25.05.2020 16:38 Ответить
А кто он тогда? Как ты думаешь? Действующий ******* или экс*******?
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25.05.2020 17:35 Ответить
а рюкзаков не? на пару с другом Киршом?
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26.05.2020 00:39 Ответить
Но Бубочка не выгнал! И даже не попробовал этот свинарник начать чистить!
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25.05.2020 17:04 Ответить
Дык смысл не в том кто брал а в том какая идеология популярна.
При предыдущей проукраинской и проевропейской власти насильничать было как-то недемократично (=стремно) и он знал свои рамки. А вот при нынешней, пророссийской и просоветской власти насильничать - традиционно и нормально. Вот он и решил идти в ногу со временем.
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25.05.2020 17:39 Ответить
"Зелене слоненя" спрямований якраз ПРОТИ цієї системи. Ми ж пам'ятаємо, що Братішка зробив з Капітаном, що знущався з Пахома?
І взагалі файний фільм...

У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 1367
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25.05.2020 22:30 Ответить
Лєтов також спрямовував свій проти цієї системи. Але 70% його фанів були неонацистськими дебілами які сприймали його пісні буквально.
В цьому цимес сатири та іронії. Дебіли її ніц не розуміють
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26.05.2020 09:18 Ответить
Пока во главе рюкзачно-фейсбучный хачик - чему удивляться?
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25.05.2020 15:53 Ответить
А когда Зебилов начнут насиловать по райотделам ТАБУРЕТКАМИ? Бугагагага
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25.05.2020 16:08 Ответить
Не начнут. Потому что это недемократично и негуманно. Максимум, прогонят в Ростов. Если духу хватит.
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25.05.2020 17:40 Ответить
Новая "Врадиевка"...

К сожалению это повторяется вновь и вновь... Результат ширмы, которую назвали "реформой". Все "полицейские", которых уволили из-за того, что они не прошли аттестацию спокойно восстановились через суд.

В академиях страшная коррупция, уровень обучения там ниже плинтуса, как и требования к кандидатам.

Если с участка снять табличку "милиция" и повесить на ее место "полиция", то от этого люди, которые там "работают" честнее и порядочнее не станут.
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25.05.2020 16:08 Ответить
Можно просто убрать табличку "полиция" и повесить на ее место табличку "поция" - будет емче и точнее. И должности соответственно подкорректировать. Не сотрудник полиции, а поц. Младший поц и старший поц. Поц по особо важным делам. Начальник-поц. Глава-поц.
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25.05.2020 16:16 Ответить
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 1601
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25.05.2020 22:35 Ответить
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 680
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26.05.2020 10:44 Ответить
Та да. В Херсоні майбутні правоохоронці-академіки всю вулицю перед будівлею запарковують своіми автівками, груб порушуючи правила руху. Начальству насрати. От так там іх виховують.
Вся дорога перед будівлею начального закладу в ямах та калюжах, танкодром. Є сотні здорових бугаів, могли б дати ладу хоча б перед власним порогм. Але ні, насрати. Прямо модель суспільства: на закон та порядок насрати, це не для них. Навести лад, там де легко можуть це зробити - роблять вигляд що іх це не стосується
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26.05.2020 00:08 Ответить
в Украине почти в каждом областном центре есть так называемые "Юридические институты МВД": да ещё у каждого такого института имеется по 5-6 филиалов в городах с населением больше 100 тыс: в итоге, в стране действуют 50-60 убогих ментовских ВУЗов-гадюшников, где за взятки выдают дипломы о "высшем" образовании любому недоумку и моральному уроду.
Эти галюшники надо немедленно закрыть и вместо них создать при помощи Англии и Германии всего лишь пару хороших настоящих школ Полиции.

Для сравнения: в Германии с населением 84 млн. человек действует только лишь одна-единственная Высшая школа полиции и криминалистики., но в стране порядок и в полиции практически ноль коррупции.

За последние 25 лет в Германии арестовали за взятки только 4-х полицейских: причём все эти четверо были по этническому происхождению выходцами из Югославии.
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26.05.2020 05:44 Ответить
"мусара не люди" (С).
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25.05.2020 16:12 Ответить
Какая мразь тут писала , что это мол цыганка-воровка на честных ментов напраслину возвела. Майдан начался и из-за Врадиевки тоже. Побитые дети -это была просто последняя капля. Так что готовтесь зетвари...
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25.05.2020 16:42 Ответить
Как можно пытать и насиловать свидетеля. Люди в Украине абсолютно бесправны.
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25.05.2020 16:44 Ответить
оба мусора - данбасятинские беженцы, у обезьян это норма, поэтому не удивляет.
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25.05.2020 16:49 Ответить
Що скаже Аваков, чого мовчить.
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25.05.2020 16:58 Ответить
авакова в отставку!!! как можно было таких тварей не определить?! они ведь не за день стали садистами-извращенцами!!!
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25.05.2020 17:57 Ответить
На кожному відділі полюції написати : "ГЕСТАПО " ! Щоб все відповідало правилам. І нехай тільки спробують стерти чи замалювати !!!
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25.05.2020 18:10 Ответить
Або ось так... я в курсі, що це таке місто на кацапщині - але промовисто...

У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 5313
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25.05.2020 22:38 Ответить
уважаемый В.Ярощук, вы самом деле полагаете, что в отделениях гестапо в 1938 году скопом насиловали и пытали свидетелей по бытовым кражам? Вы можете себе представить, чтобы в Дюссельдорфе или в Гамбурге офицеры гестапо четырежды изнасиловали бы гражданку рейха фрау Герду Эберт, свидетельницу по факту бытовой кражи ?

Кстати, когда жена полковника Штауфенберга сидела в тюрьме Гестапо в качестве подозреваемой в соучастии в заговоре с целью убийства Гитлера, то её там кормили обедами с доставкой еды в мельхиоровой посуде из лучшего ресторана и вызывали ей в тюрьму дамского парикмахера из лучшего берлинского салона. Точно в таких же условиях "сидела" в этой же тюрьме и жена вождя коммунистов Эрнста Тельмана. Обеих дам пальцем никто не тронул и ни разу никто голос на допросах не повысил. Обе благополучно дождались в гестаповских застенках конца войны и дожили почти до 100 лет.
Почитайте мемуары фрау Штауфенберг.
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26.05.2020 06:02 Ответить
Шибздик решил что будет править Украиной он а не Коломойский и его людей убирает. От Авакова комику пользы нет-заява «Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков» оказалась пуком, и что делать с аваковским шереметгейтом пианист не знает. А Авакова убрать четыреждыуклонист боялся-220 000 человек и 93 млрд грн за ним не баран чихнул. И тут такой повод выгнать Авакова- в зоопарке к Богдану с козлом ушастым.
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25.05.2020 18:32 Ответить
стоят такие, голову опустили, типа нам стыдно, а сами думают что начальник райотдела вытащит - да нет уе банчики - прошло то время, будет суд, вас посядят, максимум снисхождения, что назначат условно.
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25.05.2020 18:34 Ответить
пацаненка мусора убили и ничего, выкрутились. а тут мелочь, подумаешь изнасиловали...постоят в углу на гречке и дальше "служить" народу Украины.
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25.05.2020 21:19 Ответить
Засиделся аваков.
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25.05.2020 18:42 Ответить
В первую очередь не работает закон.Если за такое давали пожизненно с конфискацией всего имущества включая и всей семьи,тогда бы думали.
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25.05.2020 19:02 Ответить
Рыги, олигархи и ост дрочеры руССкого мира в сто раз хуже этих товарищей .
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25.05.2020 19:23 Ответить
мммм. оказывается, изнасилование грозило не только девушке))) какие славные ребята)) всесторонне развиты))
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25.05.2020 20:11 Ответить
Виглядає так, що жодна людина не може почуватися в безпеці у =поліції=, ні чоловік, ні жінка.
Викликають, як свідка - треба йти з групою людей, адвокатом, батьками, сусідами, бо інакше зґвалтують, покалічать, поламають кістки, вб*ють. "Смішно" було бачити бекання якось чинуші, що два =уроди бросілі тєнь на всю пАліцию= ... Певно, з запою вийшов. Там таких уродів занадто багато, ці два - лише піщинки.

Мені стає все важче коментувати новини з України. Вже зазначала раніше: таке враження, що ви злетіли з гальм (добровільно у переважній більшості) і просто летите у прірву. Причому - на великій швидкості.
Це новини радше з божевільні якоїсь чи від останніх дикунів. І то - про дикунів ще треба перевірити, щоб не ображати.
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25.05.2020 20:59 Ответить
"ні чоловік, ні жінка" - і навіть дитина. Один з епізодів часів янучари:

...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув їхні крики й плач.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
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25.05.2020 23:04 Ответить
Це просто жах. Виродки.

Зате всі в Україні вивчили поняття західного суспільства =демократія=, =свобода слова=, =права людини=, =правова держава=, =реформи= і повторюють, як папужки ... думають, чим голосніший буде їхній вереск - тим швидше такі реалії настануть.

По всій країні анархія, безлад, хаос ... Хто, що хоче - той і робить. Закони не працюють, правосуддя не працює. А це і є держава теж. Про що ми говоримо ?

Чи щось відомо про подальшу долю Сергія Уса і його родини ?
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25.05.2020 23:11 Ответить
Відпустили. Завдяки зусиллям правозахисників та адвокатів.
А ще страшніше було із Миколою Слівоцьким, якого у 2003 році страшними тортурами його, жінки та ТРИРІЧНОЇ (!!!) доньки змусили зізнатися у подвійному вбивстві та засудили до довічного ув'язнення. Хлопець відсидів 15 з половиною років... аж поки не з'ясувалося, що вбивцею був серійний маньячина Сергій Кравченко.
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25.05.2020 23:19 Ответить
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26.05.2020 01:40 Ответить
обычные трудовые будни среднестатистических мусоров в "новой" украинской полиции. там таких "правоохранителей" процентов 30 как минимум от общего количества, особенно среди руководящего состава. и это я еще оптимист...
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25.05.2020 21:15 Ответить
Молодцы ДБР, оперативно отреагировали, есть прогресс в реформе полиции.
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25.05.2020 22:02 Ответить
Чикатило отдыхает ...
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25.05.2020 23:40 Ответить
Так от як працює реформована поліція. Ага, ну прямо Європа. Да пане міністр?
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25.05.2020 23:59 Ответить
Кислород пора перекрывать этому зверинцу-не могут даже своих нацгвардейцев защитить-в тылу их барыганы сонными расстреливают,как куропаток.Какую женщину-свидетеля зверье авачье защитит?Национальное ветеранское движение нужно поднимать за мусорские деньги внутренних дел из бюджета.Президент,у которого такая полиция,уже не президент,а мокрая курица!
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26.05.2020 09:28 Ответить
Суди Лінча таким "правоохоронцям". Аваков-чорт.
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26.05.2020 11:00 Ответить
Не знаю, какие сейчас порядки "на зонах" (особенно на "красных" зонах) но в советское время отсидка за изнасилование была очень насыщена и полна незабываемыми впечатлениями.
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26.05.2020 11:09 Ответить
Выродков за такое надо кинуть на зону и сделать так, чтобы зеки убили их! эти мрази не заслуживают за такое на жизнь!
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26.05.2020 12:57 Ответить
Это настоящие маньки и еще и в форме...
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26.05.2020 12:57 Ответить
эта, типа "свидетель" замучила всех своими кражами в Кагарлыке...
бомжиха и бродяга...
сомневаюсь, что ее насиловали...
кому она нужна?
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27.05.2020 08:24 Ответить
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