Двое полицейских на Киевщине изнасиловали женщину: оба задержаны, их подразделение расформировано
Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к правонарушению причастны сотрудники полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Указанное сообщение сразу начали отрабатывать сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.
Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого ОП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Шостке в 60-х годах за подобное сожгли райотдел, всех ментов повесили на центральной площади.
И что примечательно, никого за это не посадили.
не трать на него время.
С добрым утром, Антон Юрьевич!
Вы, пожыратели собственного гавна, не заметили, что они задержаны полицией?
А отдел, где они служили - расформирован нафиг?
Теми самыми мусорами, ментами погаными и прочими врагами вас, гнилозубой пацанвы из подворотни?
в усіх сенсах останнього слова
И дело пришьют, и трахнут. Или ваще пришьют
не от етих потных тварей,,,,
Только вот о том что кого то изнасиловал пожарник, спасатель, врач, нету. В основном вояка или мусорок, весь безпредел творит слабое зло, которое не может сломать сильных и лупит слабых. Вопрос, зачем овцам сторож волк?