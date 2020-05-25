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Двое полицейских на Киевщине изнасиловали женщину: оба задержаны, их подразделение расформировано

Двое полицейских на Киевщине изнасиловали женщину: оба задержаны, их подразделение расформировано

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к правонарушению причастны сотрудники полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Указанное сообщение сразу начали отрабатывать сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого ОП.

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Киевская область (4119) насилие (393) Нацполиция (16436)


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Топ комментарии
+61
чекаємо на заяву від реформатора арсенборисича рюкзакова
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25.05.2020 10:52
+41
То ребёнка застрелят, то пьяные за рулем людей давят, про взятки и говорить нечего... теперь это. Хороши аваковцы, отреыормировались
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25.05.2020 10:58
+40
ни один рюкзак в это время не пострадал.
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25.05.2020 10:53
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Врадиевка - детский лепет.
В Шостке в 60-х годах за подобное сожгли райотдел, всех ментов повесили на центральной площади.
И что примечательно, никого за это не посадили.
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25.05.2020 11:29 Ответить
Шосткинский химкомбинат был стратегическим предприятием. Мусора взаимозаменяемы, а профессиональные работники - нет.
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25.05.2020 11:33 Ответить
Совершенно верно. Народ пригрозил забастовкой и в сводках значилось, что пострадавших нет.
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25.05.2020 11:38 Ответить
инфу в студию я такого не припомню
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25.05.2020 18:24 Ответить
Посадить их в камеру к смотрящим...
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25.05.2020 11:27 Ответить
ну прям европейский народ! руками и головой что-то сделать никак? я в шоке
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25.05.2020 11:30 Ответить
Иди петуха из говна лепи, козламордое.
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25.05.2020 16:06 Ответить
этот чудак через букву "м" не понимает значение своего ника.
не трать на него время.
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26.05.2020 09:08 Ответить
Что ни новость то тьма и мрак: СБУ варит амфетамин, менты насилуют женщин.
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25.05.2020 11:31 Ответить
все, як звичайно. Забули вже про причини останнього Майдану?
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25.05.2020 11:39 Ответить
наверное, мы уже в Европе, куда так долго стремились!!! и где нас так самоотверженно и радушно ждали))
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25.05.2020 15:35 Ответить
Вам лаптеногимю даже безвиз не светит)
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25.05.2020 16:07 Ответить
Шо, опять переатистация?
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25.05.2020 11:38 Ответить
Не спешите с выводами. Если девка замешан в краже, то не факт что на самом деле было изнасилование. Часто бывает, что и телесные сами наносят, чтоб перестать жертвой. А потом везде жалобы писать... И естественно народ без разбирательств сделает ментов виноватыми
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25.05.2020 11:40 Ответить
О, Геращенко проснулся.
С добрым утром, Антон Юрьевич!
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25.05.2020 11:45 Ответить
Ну, про "наших мальчиков" ми вже чули, але не прижилось воно в народі. Аби вони були ментами, а не мусорами то, народ може якось по іншому і сприймав.
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25.05.2020 11:45 Ответить
Она свидетель.
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25.05.2020 15:01 Ответить
Бот под прокси, тухло мусоров отмазываешь. Сотрудники гадиловки ничуть не изменились - избивать с садизмом, насиловать, прессовать морально для них осталось нормой.
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25.05.2020 15:17 Ответить
и чё сразу изнасилование!? может они проверяли не прячет ли она там награбленное.
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25.05.2020 15:21 Ответить
Тут курва має бути подвійна відповідальність , але то у правовій державі...
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25.05.2020 11:48 Ответить
"кагарлык. отель "атлантИк". анна сергеевна".
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25.05.2020 11:51 Ответить
Идиот на идиоте...
Вы, пожыратели собственного гавна, не заметили, что они задержаны полицией?
А отдел, где они служили - расформирован нафиг?
Теми самыми мусорами, ментами погаными и прочими врагами вас, гнилозубой пацанвы из подворотни?
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25.05.2020 11:54 Ответить
Мусора не люди.
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25.05.2020 12:12 Ответить
Що не день то повідомлення про злочини ОПГ національна поліція. Великий реформатор Авакян і його протеже Зебубочка позапихували язики в дупи.
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25.05.2020 12:01 Ответить
правосудия нету и их отмажут! могут даже посадить, а потом по тихой и без прессы выпустят и так уже было сто тысяч раз! гнилая система до фундамента!
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25.05.2020 12:18 Ответить
Двоє поліцейських на Київщині зґвалтували жінку: обох затримали, їхній підрозділ розформовано - Цензор.НЕТ 8586
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25.05.2020 12:18 Ответить
служити, захищати та ипати
в усіх сенсах останнього слова
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25.05.2020 12:35 Ответить
нужно вводить смерную казнь для особо страшных преступлений! Чтобы казнили всех насильников, маньяков, серийных убийц, ганибалов и т.д.
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25.05.2020 12:20 Ответить
нужно поменять Рюкзакова и Бени диктову...
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25.05.2020 13:19 Ответить
Может пора что-то в «филармонии» поменять?
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25.05.2020 12:24 Ответить
от это полиция!
И дело пришьют, и трахнут. Или ваще пришьют
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25.05.2020 12:33 Ответить
ммм. супер! all inclusive
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25.05.2020 21:07 Ответить
та ну его
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25.05.2020 21:40 Ответить
Начинается. Точнее, продолжается. Что дальше? Опять дело Оксаны Макар и Вградиевка? Кстати, что там с делом Кирилла Тлявова?
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25.05.2020 12:36 Ответить
Ждем условного для мусоров.
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25.05.2020 13:18 Ответить
Аваковская реформа в действии, а дремучий совок паяц крышует новые мусорские рыла.
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25.05.2020 12:38 Ответить
девушке огромедное пожелание - не рожать год....
не от етих потных тварей,,,,
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25.05.2020 12:43 Ответить
И не воровать, чтобы не приходилось давать показания в отделе полиции по поводу кражи имущества. И вообще, менты на ровном месте редко кого начинают метелить и насиловать.
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25.05.2020 12:53 Ответить
а даже если своровала - то нужно ее двоим ментам изанасиловать и отметелить?
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25.05.2020 12:57 Ответить
"менты на ровном месте редко кого начинают метелить" - Да?
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25.05.2020 12:58 Ответить
Да. Им как минимум нужен повод.
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25.05.2020 13:21 Ответить
совки, когда вы уже повымрете?
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25.05.2020 12:59 Ответить
Нужно как в штатах делать. Чтобы люди в каждом городе избирали своего главу полиции а тот уже нанимал на работу полицейских, и чтобы они чётко понимали что именно люди им платят заралату со своего кармана через налоги. То это дерьмо никогда не закончится.
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25.05.2020 13:00 Ответить
предложили -тюрьма . деньги . секс .
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25.05.2020 13:00 Ответить
мєнти це робили і поліція(яйцелопи)якщо читати на виворіт це роблять тільки зараз це "пракляті журнашлюхі"в відкриту пишуть а так суть мусора не змінюється а рюкзаков просто присмоктався і жере в цій системі антилюдяності і казнокрадства...
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25.05.2020 13:11 Ответить
Панове, подівімось, як цю історію будуть розкручувати й перетворювати у нову Врадіїївку
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25.05.2020 13:14 Ответить
гринпоц оманский, так говоришь собаков крутой реформатор?что не день , то мусорские зашквары.может уже пора нах с пляжа?))))а то врадиевка покажется детским лепетом.
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25.05.2020 13:16 Ответить
Авакян-эффективный министр!
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25.05.2020 13:16 Ответить
Если Оркестр фальшивит и сбивается с ритма - виноват дирижер. Аксиома. Увы.
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25.05.2020 13:22 Ответить
Полицейские приносят присягу , но относятся к этому формально.Пока за нарушение присяги не будет пожизненного заключения, вал преступности среди правоохранителей не остановить.
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25.05.2020 13:31 Ответить
Отдел полиции и организованная преступность имеют одну аббревиатуру - ОП (а еще офис президента ). Совпадение?
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25.05.2020 14:16 Ответить
Нет проблем. Переименовать в милицию, аббревиатура изменится и все станет зашибись.
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25.05.2020 14:21 Ответить
Врадиевка всё ближе...
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25.05.2020 15:00 Ответить
Вечно нас кто то хочет защищать.. то враг то свой от себя же. Все всегда решалось силой, нет силы тогда деньгами. Нет ни того ни другого, иди в играй в судебную лотерею.
Только вот о том что кого то изнасиловал пожарник, спасатель, врач, нету. В основном вояка или мусорок, весь безпредел творит слабое зло, которое не может сломать сильных и лупит слабых. Вопрос, зачем овцам сторож волк?
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25.05.2020 15:07 Ответить
зато авакян непотопляем , за расстрел пяти ментов в Быковне своими же ментами тишина . Реформы полиции , кроме смены вывески - ноль , взятки как брали так и берут , райотделы полностью из старых прохряковских мусоров . Гнать авакяна , геращенко и прочую шелупонь в шею.
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25.05.2020 15:17 Ответить
Думал, эта новость о Херсоне (там просто убивают, чтобы не было свидетелей), Николаеве (помните зверское изнасилование во Врадиевке? помните Оксану Макар?) или Одессе. Оказалось, нет, в столичном регионе тоже есть свои полицейские ублюдки. Из общих правил безопасности - сообщите как можно большему количеству своих друзей и знакомых (в идеале - адвокату), что вас забирают в райотдел. Сопротивляйтесь при малейшем нарушении ваших прав - (вам обязаны предоставить телефон чтобы вы сообщили родным о задержании) - если уверены в своих родных и друзьях, будьте вежливы и аккуратны в высказываниях до момента их прибытия. После их прибытия установите визуальный контакт, под тем или иным предлогом. Помните, что даже в столице вас могут убить прямо в райотделе (гуглите Игорь Индило). Указанные ситуации становятся возможными из-за ничтожных кадровых назначений на должности начальников райотделов, как в Киеве, не говоря уже об областях. Полицейские кадровики - это, как правило, племянники, дочки и сынки, и всякие любовницы всякой *уеты из прокуратуры, сбу, но в массе своей людей из полиции. кадровая служба считается в плане личной безопасности, максимально не опасной, + всем нужно устраивать в полицию своих людей. пока не будет реформы кадровой службы полиции - такие ситуации будут повторяться много раз. замалчивать их будет всё сложнее
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25.05.2020 16:43 Ответить
Молодцы ДВБ, оперативно отреагировали, есть прогресс в реформе полиции.
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25.05.2020 23:42 Ответить
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