Двоє поліцейських на Київщині зґвалтували жінку: обох затримали, їхній підрозділ розформовано

Вчора в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття та зґвалтування. За її словами, до правопорушення причетні співробітники поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зазначене повідомлення відразу почали відпрацьовувати співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

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