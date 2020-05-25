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Двоє поліцейських на Київщині зґвалтували жінку: обох затримали, їхній підрозділ розформовано

Двоє поліцейських на Київщині зґвалтували жінку: обох затримали, їхній підрозділ розформовано

Вчора в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття та зґвалтування. За її словами, до правопорушення причетні співробітники поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зазначене повідомлення відразу почали відпрацьовувати співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Також дивіться: Волинянин ґвалтував свого неповнолітнього хрещеника, знімав це на камеру і продавав в інтернеті. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4008) насилля (294) Нацполіція (15141)


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Топ коментарі
+61
чекаємо на заяву від реформатора арсенборисича рюкзакова
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25.05.2020 10:52
+41
То ребёнка застрелят, то пьяные за рулем людей давят, про взятки и говорить нечего... теперь это. Хороши аваковцы, отреыормировались
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25.05.2020 10:58
+40
ни один рюкзак в это время не пострадал.
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25.05.2020 10:53
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Врадиевка - детский лепет.
В Шостке в 60-х годах за подобное сожгли райотдел, всех ментов повесили на центральной площади.
И что примечательно, никого за это не посадили.
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25.05.2020 11:29 Відповісти
Шосткинский химкомбинат был стратегическим предприятием. Мусора взаимозаменяемы, а профессиональные работники - нет.
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25.05.2020 11:33 Відповісти
Совершенно верно. Народ пригрозил забастовкой и в сводках значилось, что пострадавших нет.
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25.05.2020 11:38 Відповісти
инфу в студию я такого не припомню
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25.05.2020 18:24 Відповісти
Посадить их в камеру к смотрящим...
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25.05.2020 11:27 Відповісти
ну прям европейский народ! руками и головой что-то сделать никак? я в шоке
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25.05.2020 11:30 Відповісти
Иди петуха из говна лепи, козламордое.
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25.05.2020 16:06 Відповісти
этот чудак через букву "м" не понимает значение своего ника.
не трать на него время.
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26.05.2020 09:08 Відповісти
Что ни новость то тьма и мрак: СБУ варит амфетамин, менты насилуют женщин.
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25.05.2020 11:31 Відповісти
все, як звичайно. Забули вже про причини останнього Майдану?
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25.05.2020 11:39 Відповісти
наверное, мы уже в Европе, куда так долго стремились!!! и где нас так самоотверженно и радушно ждали))
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25.05.2020 15:35 Відповісти
Вам лаптеногимю даже безвиз не светит)
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25.05.2020 16:07 Відповісти
Шо, опять переатистация?
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25.05.2020 11:38 Відповісти
Не спешите с выводами. Если девка замешан в краже, то не факт что на самом деле было изнасилование. Часто бывает, что и телесные сами наносят, чтоб перестать жертвой. А потом везде жалобы писать... И естественно народ без разбирательств сделает ментов виноватыми
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25.05.2020 11:40 Відповісти
О, Геращенко проснулся.
С добрым утром, Антон Юрьевич!
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25.05.2020 11:45 Відповісти
Ну, про "наших мальчиков" ми вже чули, але не прижилось воно в народі. Аби вони були ментами, а не мусорами то, народ може якось по іншому і сприймав.
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25.05.2020 11:45 Відповісти
Она свидетель.
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25.05.2020 15:01 Відповісти
Бот под прокси, тухло мусоров отмазываешь. Сотрудники гадиловки ничуть не изменились - избивать с садизмом, насиловать, прессовать морально для них осталось нормой.
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25.05.2020 15:17 Відповісти
и чё сразу изнасилование!? может они проверяли не прячет ли она там награбленное.
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25.05.2020 15:21 Відповісти
Тут курва має бути подвійна відповідальність , але то у правовій державі...
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25.05.2020 11:48 Відповісти
"кагарлык. отель "атлантИк". анна сергеевна".
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25.05.2020 11:51 Відповісти
Идиот на идиоте...
Вы, пожыратели собственного гавна, не заметили, что они задержаны полицией?
А отдел, где они служили - расформирован нафиг?
Теми самыми мусорами, ментами погаными и прочими врагами вас, гнилозубой пацанвы из подворотни?
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25.05.2020 11:54 Відповісти
Мусора не люди.
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25.05.2020 12:12 Відповісти
Що не день то повідомлення про злочини ОПГ національна поліція. Великий реформатор Авакян і його протеже Зебубочка позапихували язики в дупи.
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25.05.2020 12:01 Відповісти
правосудия нету и их отмажут! могут даже посадить, а потом по тихой и без прессы выпустят и так уже было сто тысяч раз! гнилая система до фундамента!
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25.05.2020 12:18 Відповісти
Двоє поліцейських на Київщині зґвалтували жінку: обох затримали, їхній підрозділ розформовано - Цензор.НЕТ 8586
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25.05.2020 12:18 Відповісти
служити, захищати та ипати
в усіх сенсах останнього слова
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25.05.2020 12:35 Відповісти
нужно вводить смерную казнь для особо страшных преступлений! Чтобы казнили всех насильников, маньяков, серийных убийц, ганибалов и т.д.
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25.05.2020 12:20 Відповісти
нужно поменять Рюкзакова и Бени диктову...
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25.05.2020 13:19 Відповісти
Может пора что-то в «филармонии» поменять?
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25.05.2020 12:24 Відповісти
от это полиция!
И дело пришьют, и трахнут. Или ваще пришьют
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25.05.2020 12:33 Відповісти
ммм. супер! all inclusive
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25.05.2020 21:07 Відповісти
та ну его
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25.05.2020 21:40 Відповісти
Начинается. Точнее, продолжается. Что дальше? Опять дело Оксаны Макар и Вградиевка? Кстати, что там с делом Кирилла Тлявова?
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25.05.2020 12:36 Відповісти
Ждем условного для мусоров.
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25.05.2020 13:18 Відповісти
Аваковская реформа в действии, а дремучий совок паяц крышует новые мусорские рыла.
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25.05.2020 12:38 Відповісти
девушке огромедное пожелание - не рожать год....
не от етих потных тварей,,,,
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25.05.2020 12:43 Відповісти
И не воровать, чтобы не приходилось давать показания в отделе полиции по поводу кражи имущества. И вообще, менты на ровном месте редко кого начинают метелить и насиловать.
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25.05.2020 12:53 Відповісти
а даже если своровала - то нужно ее двоим ментам изанасиловать и отметелить?
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25.05.2020 12:57 Відповісти
"менты на ровном месте редко кого начинают метелить" - Да?
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25.05.2020 12:58 Відповісти
Да. Им как минимум нужен повод.
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25.05.2020 13:21 Відповісти
совки, когда вы уже повымрете?
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25.05.2020 12:59 Відповісти
Нужно как в штатах делать. Чтобы люди в каждом городе избирали своего главу полиции а тот уже нанимал на работу полицейских, и чтобы они чётко понимали что именно люди им платят заралату со своего кармана через налоги. То это дерьмо никогда не закончится.
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25.05.2020 13:00 Відповісти
предложили -тюрьма . деньги . секс .
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25.05.2020 13:00 Відповісти
мєнти це робили і поліція(яйцелопи)якщо читати на виворіт це роблять тільки зараз це "пракляті журнашлюхі"в відкриту пишуть а так суть мусора не змінюється а рюкзаков просто присмоктався і жере в цій системі антилюдяності і казнокрадства...
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25.05.2020 13:11 Відповісти
Панове, подівімось, як цю історію будуть розкручувати й перетворювати у нову Врадіїївку
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25.05.2020 13:14 Відповісти
гринпоц оманский, так говоришь собаков крутой реформатор?что не день , то мусорские зашквары.может уже пора нах с пляжа?))))а то врадиевка покажется детским лепетом.
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25.05.2020 13:16 Відповісти
Авакян-эффективный министр!
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25.05.2020 13:16 Відповісти
Если Оркестр фальшивит и сбивается с ритма - виноват дирижер. Аксиома. Увы.
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25.05.2020 13:22 Відповісти
Полицейские приносят присягу , но относятся к этому формально.Пока за нарушение присяги не будет пожизненного заключения, вал преступности среди правоохранителей не остановить.
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25.05.2020 13:31 Відповісти
Отдел полиции и организованная преступность имеют одну аббревиатуру - ОП (а еще офис президента ). Совпадение?
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25.05.2020 14:16 Відповісти
Нет проблем. Переименовать в милицию, аббревиатура изменится и все станет зашибись.
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25.05.2020 14:21 Відповісти
Врадиевка всё ближе...
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25.05.2020 15:00 Відповісти
Вечно нас кто то хочет защищать.. то враг то свой от себя же. Все всегда решалось силой, нет силы тогда деньгами. Нет ни того ни другого, иди в играй в судебную лотерею.
Только вот о том что кого то изнасиловал пожарник, спасатель, врач, нету. В основном вояка или мусорок, весь безпредел творит слабое зло, которое не может сломать сильных и лупит слабых. Вопрос, зачем овцам сторож волк?
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25.05.2020 15:07 Відповісти
зато авакян непотопляем , за расстрел пяти ментов в Быковне своими же ментами тишина . Реформы полиции , кроме смены вывески - ноль , взятки как брали так и берут , райотделы полностью из старых прохряковских мусоров . Гнать авакяна , геращенко и прочую шелупонь в шею.
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25.05.2020 15:17 Відповісти
Думал, эта новость о Херсоне (там просто убивают, чтобы не было свидетелей), Николаеве (помните зверское изнасилование во Врадиевке? помните Оксану Макар?) или Одессе. Оказалось, нет, в столичном регионе тоже есть свои полицейские ублюдки. Из общих правил безопасности - сообщите как можно большему количеству своих друзей и знакомых (в идеале - адвокату), что вас забирают в райотдел. Сопротивляйтесь при малейшем нарушении ваших прав - (вам обязаны предоставить телефон чтобы вы сообщили родным о задержании) - если уверены в своих родных и друзьях, будьте вежливы и аккуратны в высказываниях до момента их прибытия. После их прибытия установите визуальный контакт, под тем или иным предлогом. Помните, что даже в столице вас могут убить прямо в райотделе (гуглите Игорь Индило). Указанные ситуации становятся возможными из-за ничтожных кадровых назначений на должности начальников райотделов, как в Киеве, не говоря уже об областях. Полицейские кадровики - это, как правило, племянники, дочки и сынки, и всякие любовницы всякой *уеты из прокуратуры, сбу, но в массе своей людей из полиции. кадровая служба считается в плане личной безопасности, максимально не опасной, + всем нужно устраивать в полицию своих людей. пока не будет реформы кадровой службы полиции - такие ситуации будут повторяться много раз. замалчивать их будет всё сложнее
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25.05.2020 16:43 Відповісти
Молодцы ДВБ, оперативно отреагировали, есть прогресс в реформе полиции.
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25.05.2020 23:42 Відповісти
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