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У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою". ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

"За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка - вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ображав, залякував і погрожував фізичною розправою: киянина заарештовано на 3 місяці за психологічне насильство над матір'ю

У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: Надягав протигаз і здійснював постріли над головою 01
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: Надягав протигаз і здійснював постріли над головою 02
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: Надягав протигаз і здійснював постріли над головою 03

Наразі слідчими ДБР готується повідомлення про підозру затриманим та вирішується питання про обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

На цей час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою отримання всіх доказів, а також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід - Київське обласне управління ДВБ Нацполіції.

Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 Кримінального кодексу України) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна.

Автор: 

насилля (294) Нацполіція (15142) ДБР (3481)


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Топ коментарі
+122
В приличных обществах министр подает в отставку сразу.....
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25.05.2020 12:42
+44
"Надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой", - в ГБР сообщили, что женщину, изнасилованную в отделе полиции, пытали - Цензор.НЕТ 9110
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25.05.2020 12:46
+41
Типа "изнасиловали - значит было за что"? Привет совковый беспредел
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25.05.2020 12:45
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Нет, отпустить и наградить, это ж не Рифмастер и не Кузьменко
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25.05.2020 15:05 Відповісти
мусоров на черную...
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25.05.2020 15:40 Відповісти
Никак порохоботы, после вчерашней сходки, дали выпустить пар своему кацапскому нутру.
Всё как у запоребриковых получилось, ни отнять ни прибавить.
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25.05.2020 15:08 Відповісти
а шо вчера было, шо бы отличалось от позавчера?
мабуть пропустил я шось....
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25.05.2020 15:34 Відповісти
пропустил.
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25.05.2020 15:51 Відповісти
так ссылку скинь - буду благодарен.
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25.05.2020 15:54 Відповісти
ах вы про ето?
значит не пропустил - мало нас,,,, - скотов в разы больше.
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25.05.2020 16:03 Відповісти
Готовий номер для 95 кварталу,що до боротьби з злочинністю!! Гей, Зє - твій вихід!! Де інтервью з Гордоном??...Аваков зовсім втратив контроль...гвалтують, стріляють один одного, хабарі беруть більш, як раніше, повернулися по рішенням судів 80% люстрованих, причьому гірші.....кращі так і нікуди невідновилися! Вернулась погань, керівники з "досвідом", знайомі за гроші.....Отримують при цьому зарплатню по 15-20 тисяч вже першогодки переважною більшистю, а керівництво - у двічи більше!!.Слідчі та юнаки -патрульні розьїджають на коштовних віджатих авто, а службові авто калічать у ДТП, які самі ж створюють за недбальством...Досягнення нової влади - не приховаєш! Ганьба, дочекалися епохи кінця бідності та Закону!
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25.05.2020 15:11 Відповісти
для мусоров это рядовое явление , дознание в стиле " комиссара Мегрэ " для нашей полиции . Электрический ток , удушение , избиение , изнасилование вот и всё " следствие ведут знатоки"
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25.05.2020 15:20 Відповісти
Это вообще, крайняк! Нет слов.
"Кроме того, ПРАВООХРАНИТЕЛИ..." - хорошо звучит это слово рядом с тем, что там делалось!
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25.05.2020 15:22 Відповісти
теж різануло по мозку "правоохоронці"... Але після доповнення:" .....та стріляли із пістолета табельної зброї над головою" вважаю, що в даному відділку людей не має.
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25.05.2020 19:10 Відповісти
Нормальные люди в полицию не идут работать. Точнее, идут, но мало. В основном какие-то уроды, ради того, чтоб брать взятки, получать пайки, удовлетворять свои садистские инстинкты, издеваться над задержанными (и свидетелями) ради удовольствия. На хари их достаточно посмотреть - гопники, отбросы.
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25.05.2020 15:22 Відповісти
Как и у кацапов... пора и тут Украине отодрать себя от наследия кремлевского ига.
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25.05.2020 15:54 Відповісти
так и так отдирают потихоньку)) как пишут новости - не только девушек)))
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25.05.2020 20:10 Відповісти
какой вы порногрАф, однако.
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25.05.2020 23:32 Відповісти
есть такое дело)))
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25.05.2020 23:33 Відповісти
Да какое там удовольствие-то? Если ты думаешь что попадающие в руки оперов бабы симпатичные и их приятно насиловать, то ты глубоко ошибаешься. Там обычно такие уродины, что на них у обычного человека и не встанет. Только наиболее профессиональные опера могут с тяжелым сердцем выполнить этот свой долг перед родиной!
П.С. Конечно я горожу бред. Но даже в нем есть доля правды.
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25.05.2020 17:34 Відповісти
да нет особо. В феврале я был в ровд у знакомого. я видел эти рожи задержанных. у меня был один вопрос - как вы все это терпите? один...х .. прыгает к трем операм, обзывает их последними словами, а они пытаются его уговорить. не знаю, надолго ли их хватило, но я со своими нервами бы пристрелил сразу же.
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25.05.2020 23:46 Відповісти
Собаков сказал ясно: сначала подчиняйтесь, а потом доказывайте свою невиновность. То есть сначала изнасилование, а потом....
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25.05.2020 15:24 Відповісти
Як для поліцейського відділку до 2014 року нічого дивного не бачу. Таке було скрізь і всюди. Звичний спосіб вибивати зізнання у злочинах. Але зараз сенсу в таких діях з процесуальної точки зору не бачу, бо в суді можна відмовитися від того, що говорив під час досудового слідства і суд прийме до уваги саме відмову. Мабуть старі кадри з садистськими нахилами.
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25.05.2020 15:31 Відповісти
Ви коли в суді були останнього разу? Ніколи український суд не приймає до уваги будь яку заяву про "вибиття зізнання" без добрячого хабаря! Але якщо Ви бідний "тєрпіла" і грошей для суддів та прокурорів у Вас нема, то така заява додасть Вам не лише фізичного болю, а й збільшить покарання за спробу від нього ухилитися шляхом оббріхування "доблесних правоохоронців".
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25.05.2020 16:07 Відповісти
В суді останній раз був сьогодні - Сихівський райсуд м.Львова. Якщо вас цікавлять виключно теоретичні розмірковування про гнилу судову і правоохоронну систему, то прошу дуже, спілкуйтесь. Тільки не розказуйте мені того, з чим стикаюся в повсякденній роботі останніх 24 роки.
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25.05.2020 18:14 Відповісти
Угу... А тепер розкажіть мені тепер про випускників "львівської юридичної школи Рабіновича" які зараз добивають правоохоронну систему в столиці... а потім знову про "торжество закону", "права підсудних" ну і ще про якусь хєрню з галицьким підтекстом "свій до свого по своє".
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25.05.2020 23:31 Відповісти
Старі кадри? На фото хоч подивись , дурнику! Старі , пузаті м"ясо б копчене кілограмами лопали, а не 26- річних дівчат гвалтували! Гаспадїн Аваков, інтєррєсно, хоть помніт гибель 7 спецназовцев на Кієвщінє года два назад, ілі забил? Та Петько йому тоді нічого не сказав, а Вова прості т!
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25.05.2020 17:42 Відповісти
А що не так? точно знаєш що всі старі менти тіко м'ясо їли? а Врадіївка то не в Україні була?
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25.05.2020 18:17 Відповісти
Мусор - не человек. Авакова - в отставку, ментов отправить "чалиться - на обычную зону. Посмотрим сколько там протянут ,эти потенциальные петухи.
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25.05.2020 15:36 Відповісти
Гриша, не пались своим знанием)
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25.05.2020 15:57 Відповісти
Реформа удачна - привет Порошенко и Авакову ! И зеленому тоже пламенный привет - ведь у него тоже все хорошо с реформами!
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25.05.2020 15:47 Відповісти
порох точна должен ответить...
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25.05.2020 15:52 Відповісти
буба нихт!
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25.05.2020 15:53 Відповісти
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 6997
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25.05.2020 17:33 Відповісти
а шо делать с той мусорней? - кормить....
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25.05.2020 15:48 Відповісти
Ты с перепоя ?
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25.05.2020 16:45 Відповісти
дыхнуть на тебя, любопытный?
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25.05.2020 19:14 Відповісти
Ну, теперь пацанам выговора не миновать...
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25.05.2020 15:48 Відповісти
Да, отругают по полной программе. И переведут в соседний райотдел на аналогичные должности.
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25.05.2020 15:50 Відповісти
Адепт "русского мира" насмотревшись зеленого слоника начал применять к украинской гражданке российские оперативно-следственные действия... А что ему еще делать-то, если дебилы бубочку в президенты выбрали?
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25.05.2020 15:49 Відповісти
А этого дебила разве не ******* на работу взял?
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25.05.2020 15:54 Відповісти
Я тебя не понял. Переведи то что ты хотел сказать на русский язык или украинский.
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25.05.2020 16:11 Відповісти
Кого именно ты ******** назвал? (насколько я знаю ни предыдущий, ни нынешний глава государства к ******** не относятся)
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25.05.2020 16:13 Відповісти
Это он про себя.
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25.05.2020 16:38 Відповісти
А кто он тогда? Как ты думаешь? Действующий ******* или экс*******?
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25.05.2020 17:35 Відповісти
а рюкзаков не? на пару с другом Киршом?
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26.05.2020 00:39 Відповісти
Но Бубочка не выгнал! И даже не попробовал этот свинарник начать чистить!
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25.05.2020 17:04 Відповісти
Дык смысл не в том кто брал а в том какая идеология популярна.
При предыдущей проукраинской и проевропейской власти насильничать было как-то недемократично (=стремно) и он знал свои рамки. А вот при нынешней, пророссийской и просоветской власти насильничать - традиционно и нормально. Вот он и решил идти в ногу со временем.
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25.05.2020 17:39 Відповісти
"Зелене слоненя" спрямований якраз ПРОТИ цієї системи. Ми ж пам'ятаємо, що Братішка зробив з Капітаном, що знущався з Пахома?
І взагалі файний фільм...

У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 1367
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25.05.2020 22:30 Відповісти
Лєтов також спрямовував свій проти цієї системи. Але 70% його фанів були неонацистськими дебілами які сприймали його пісні буквально.
В цьому цимес сатири та іронії. Дебіли її ніц не розуміють
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26.05.2020 09:18 Відповісти
Пока во главе рюкзачно-фейсбучный хачик - чему удивляться?
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25.05.2020 15:53 Відповісти
А когда Зебилов начнут насиловать по райотделам ТАБУРЕТКАМИ? Бугагагага
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25.05.2020 16:08 Відповісти
Не начнут. Потому что это недемократично и негуманно. Максимум, прогонят в Ростов. Если духу хватит.
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25.05.2020 17:40 Відповісти
Новая "Врадиевка"...

К сожалению это повторяется вновь и вновь... Результат ширмы, которую назвали "реформой". Все "полицейские", которых уволили из-за того, что они не прошли аттестацию спокойно восстановились через суд.

В академиях страшная коррупция, уровень обучения там ниже плинтуса, как и требования к кандидатам.

Если с участка снять табличку "милиция" и повесить на ее место "полиция", то от этого люди, которые там "работают" честнее и порядочнее не станут.
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25.05.2020 16:08 Відповісти
Можно просто убрать табличку "полиция" и повесить на ее место табличку "поция" - будет емче и точнее. И должности соответственно подкорректировать. Не сотрудник полиции, а поц. Младший поц и старший поц. Поц по особо важным делам. Начальник-поц. Глава-поц.
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25.05.2020 16:16 Відповісти
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 1601
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25.05.2020 22:35 Відповісти
У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 680
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26.05.2020 10:44 Відповісти
Та да. В Херсоні майбутні правоохоронці-академіки всю вулицю перед будівлею запарковують своіми автівками, груб порушуючи правила руху. Начальству насрати. От так там іх виховують.
Вся дорога перед будівлею начального закладу в ямах та калюжах, танкодром. Є сотні здорових бугаів, могли б дати ладу хоча б перед власним порогм. Але ні, насрати. Прямо модель суспільства: на закон та порядок насрати, це не для них. Навести лад, там де легко можуть це зробити - роблять вигляд що іх це не стосується
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26.05.2020 00:08 Відповісти
в Украине почти в каждом областном центре есть так называемые "Юридические институты МВД": да ещё у каждого такого института имеется по 5-6 филиалов в городах с населением больше 100 тыс: в итоге, в стране действуют 50-60 убогих ментовских ВУЗов-гадюшников, где за взятки выдают дипломы о "высшем" образовании любому недоумку и моральному уроду.
Эти галюшники надо немедленно закрыть и вместо них создать при помощи Англии и Германии всего лишь пару хороших настоящих школ Полиции.

Для сравнения: в Германии с населением 84 млн. человек действует только лишь одна-единственная Высшая школа полиции и криминалистики., но в стране порядок и в полиции практически ноль коррупции.

За последние 25 лет в Германии арестовали за взятки только 4-х полицейских: причём все эти четверо были по этническому происхождению выходцами из Югославии.
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26.05.2020 05:44 Відповісти
"мусара не люди" (С).
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25.05.2020 16:12 Відповісти
Какая мразь тут писала , что это мол цыганка-воровка на честных ментов напраслину возвела. Майдан начался и из-за Врадиевки тоже. Побитые дети -это была просто последняя капля. Так что готовтесь зетвари...
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25.05.2020 16:42 Відповісти
Как можно пытать и насиловать свидетеля. Люди в Украине абсолютно бесправны.
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25.05.2020 16:44 Відповісти
оба мусора - данбасятинские беженцы, у обезьян это норма, поэтому не удивляет.
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25.05.2020 16:49 Відповісти
Що скаже Аваков, чого мовчить.
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25.05.2020 16:58 Відповісти
авакова в отставку!!! как можно было таких тварей не определить?! они ведь не за день стали садистами-извращенцами!!!
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25.05.2020 17:57 Відповісти
На кожному відділі полюції написати : "ГЕСТАПО " ! Щоб все відповідало правилам. І нехай тільки спробують стерти чи замалювати !!!
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25.05.2020 18:10 Відповісти
Або ось так... я в курсі, що це таке місто на кацапщині - але промовисто...

У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою" - Цензор.НЕТ 5313
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25.05.2020 22:38 Відповісти
уважаемый В.Ярощук, вы самом деле полагаете, что в отделениях гестапо в 1938 году скопом насиловали и пытали свидетелей по бытовым кражам? Вы можете себе представить, чтобы в Дюссельдорфе или в Гамбурге офицеры гестапо четырежды изнасиловали бы гражданку рейха фрау Герду Эберт, свидетельницу по факту бытовой кражи ?

Кстати, когда жена полковника Штауфенберга сидела в тюрьме Гестапо в качестве подозреваемой в соучастии в заговоре с целью убийства Гитлера, то её там кормили обедами с доставкой еды в мельхиоровой посуде из лучшего ресторана и вызывали ей в тюрьму дамского парикмахера из лучшего берлинского салона. Точно в таких же условиях "сидела" в этой же тюрьме и жена вождя коммунистов Эрнста Тельмана. Обеих дам пальцем никто не тронул и ни разу никто голос на допросах не повысил. Обе благополучно дождались в гестаповских застенках конца войны и дожили почти до 100 лет.
Почитайте мемуары фрау Штауфенберг.
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26.05.2020 06:02 Відповісти
Шибздик решил что будет править Украиной он а не Коломойский и его людей убирает. От Авакова комику пользы нет-заява «Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков» оказалась пуком, и что делать с аваковским шереметгейтом пианист не знает. А Авакова убрать четыреждыуклонист боялся-220 000 человек и 93 млрд грн за ним не баран чихнул. И тут такой повод выгнать Авакова- в зоопарке к Богдану с козлом ушастым.
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25.05.2020 18:32 Відповісти
стоят такие, голову опустили, типа нам стыдно, а сами думают что начальник райотдела вытащит - да нет уе банчики - прошло то время, будет суд, вас посядят, максимум снисхождения, что назначат условно.
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25.05.2020 18:34 Відповісти
пацаненка мусора убили и ничего, выкрутились. а тут мелочь, подумаешь изнасиловали...постоят в углу на гречке и дальше "служить" народу Украины.
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25.05.2020 21:19 Відповісти
Засиделся аваков.
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25.05.2020 18:42 Відповісти
В первую очередь не работает закон.Если за такое давали пожизненно с конфискацией всего имущества включая и всей семьи,тогда бы думали.
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25.05.2020 19:02 Відповісти
Рыги, олигархи и ост дрочеры руССкого мира в сто раз хуже этих товарищей .
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25.05.2020 19:23 Відповісти
мммм. оказывается, изнасилование грозило не только девушке))) какие славные ребята)) всесторонне развиты))
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25.05.2020 20:11 Відповісти
Виглядає так, що жодна людина не може почуватися в безпеці у =поліції=, ні чоловік, ні жінка.
Викликають, як свідка - треба йти з групою людей, адвокатом, батьками, сусідами, бо інакше зґвалтують, покалічать, поламають кістки, вб*ють. "Смішно" було бачити бекання якось чинуші, що два =уроди бросілі тєнь на всю пАліцию= ... Певно, з запою вийшов. Там таких уродів занадто багато, ці два - лише піщинки.

Мені стає все важче коментувати новини з України. Вже зазначала раніше: таке враження, що ви злетіли з гальм (добровільно у переважній більшості) і просто летите у прірву. Причому - на великій швидкості.
Це новини радше з божевільні якоїсь чи від останніх дикунів. І то - про дикунів ще треба перевірити, щоб не ображати.
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25.05.2020 20:59 Відповісти
"ні чоловік, ні жінка" - і навіть дитина. Один з епізодів часів янучари:

...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув їхні крики й плач.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
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25.05.2020 23:04 Відповісти
Це просто жах. Виродки.

Зате всі в Україні вивчили поняття західного суспільства =демократія=, =свобода слова=, =права людини=, =правова держава=, =реформи= і повторюють, як папужки ... думають, чим голосніший буде їхній вереск - тим швидше такі реалії настануть.

По всій країні анархія, безлад, хаос ... Хто, що хоче - той і робить. Закони не працюють, правосуддя не працює. А це і є держава теж. Про що ми говоримо ?

Чи щось відомо про подальшу долю Сергія Уса і його родини ?
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25.05.2020 23:11 Відповісти
Відпустили. Завдяки зусиллям правозахисників та адвокатів.
А ще страшніше було із Миколою Слівоцьким, якого у 2003 році страшними тортурами його, жінки та ТРИРІЧНОЇ (!!!) доньки змусили зізнатися у подвійному вбивстві та засудили до довічного ув'язнення. Хлопець відсидів 15 з половиною років... аж поки не з'ясувалося, що вбивцею був серійний маньячина Сергій Кравченко.
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25.05.2020 23:19 Відповісти
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26.05.2020 01:40 Відповісти
обычные трудовые будни среднестатистических мусоров в "новой" украинской полиции. там таких "правоохранителей" процентов 30 как минимум от общего количества, особенно среди руководящего состава. и это я еще оптимист...
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25.05.2020 21:15 Відповісти
Молодцы ДБР, оперативно отреагировали, есть прогресс в реформе полиции.
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25.05.2020 22:02 Відповісти
Чикатило отдыхает ...
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25.05.2020 23:40 Відповісти
Так от як працює реформована поліція. Ага, ну прямо Європа. Да пане міністр?
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25.05.2020 23:59 Відповісти
Кислород пора перекрывать этому зверинцу-не могут даже своих нацгвардейцев защитить-в тылу их барыганы сонными расстреливают,как куропаток.Какую женщину-свидетеля зверье авачье защитит?Национальное ветеранское движение нужно поднимать за мусорские деньги внутренних дел из бюджета.Президент,у которого такая полиция,уже не президент,а мокрая курица!
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26.05.2020 09:28 Відповісти
Суди Лінча таким "правоохоронцям". Аваков-чорт.
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26.05.2020 11:00 Відповісти
Не знаю, какие сейчас порядки "на зонах" (особенно на "красных" зонах) но в советское время отсидка за изнасилование была очень насыщена и полна незабываемыми впечатлениями.
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26.05.2020 11:09 Відповісти
Выродков за такое надо кинуть на зону и сделать так, чтобы зеки убили их! эти мрази не заслуживают за такое на жизнь!
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26.05.2020 12:57 Відповісти
Это настоящие маньки и еще и в форме...
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26.05.2020 12:57 Відповісти
эта, типа "свидетель" замучила всех своими кражами в Кагарлыке...
бомжиха и бродяга...
сомневаюсь, что ее насиловали...
кому она нужна?
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27.05.2020 08:24 Відповісти
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