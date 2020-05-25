У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою". ФОТО
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.
"За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка - вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.
Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - йдеться в повідомленні.
Наразі слідчими ДБР готується повідомлення про підозру затриманим та вирішується питання про обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
На цей час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою отримання всіх доказів, а також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід - Київське обласне управління ДВБ Нацполіції.
Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 Кримінального кодексу України) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна.
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Всё как у запоребриковых получилось, ни отнять ни прибавить.
мабуть пропустил я шось....
значит не пропустил - мало нас,,,, - скотов в разы больше.
"Кроме того, ПРАВООХРАНИТЕЛИ..." - хорошо звучит это слово рядом с тем, что там делалось!
П.С. Конечно я горожу бред. Но даже в нем есть доля правды.
При предыдущей проукраинской и проевропейской власти насильничать было как-то недемократично (=стремно) и он знал свои рамки. А вот при нынешней, пророссийской и просоветской власти насильничать - традиционно и нормально. Вот он и решил идти в ногу со временем.
І взагалі файний фільм...
В цьому цимес сатири та іронії. Дебіли її ніц не розуміють
К сожалению это повторяется вновь и вновь... Результат ширмы, которую назвали "реформой". Все "полицейские", которых уволили из-за того, что они не прошли аттестацию спокойно восстановились через суд.
В академиях страшная коррупция, уровень обучения там ниже плинтуса, как и требования к кандидатам.
Если с участка снять табличку "милиция" и повесить на ее место "полиция", то от этого люди, которые там "работают" честнее и порядочнее не станут.
Вся дорога перед будівлею начального закладу в ямах та калюжах, танкодром. Є сотні здорових бугаів, могли б дати ладу хоча б перед власним порогм. Але ні, насрати. Прямо модель суспільства: на закон та порядок насрати, це не для них. Навести лад, там де легко можуть це зробити - роблять вигляд що іх це не стосується
Эти галюшники надо немедленно закрыть и вместо них создать при помощи Англии и Германии всего лишь пару хороших настоящих школ Полиции.
Для сравнения: в Германии с населением 84 млн. человек действует только лишь одна-единственная Высшая школа полиции и криминалистики., но в стране порядок и в полиции практически ноль коррупции.
За последние 25 лет в Германии арестовали за взятки только 4-х полицейских: причём все эти четверо были по этническому происхождению выходцами из Югославии.
Кстати, когда жена полковника Штауфенберга сидела в тюрьме Гестапо в качестве подозреваемой в соучастии в заговоре с целью убийства Гитлера, то её там кормили обедами с доставкой еды в мельхиоровой посуде из лучшего ресторана и вызывали ей в тюрьму дамского парикмахера из лучшего берлинского салона. Точно в таких же условиях "сидела" в этой же тюрьме и жена вождя коммунистов Эрнста Тельмана. Обеих дам пальцем никто не тронул и ни разу никто голос на допросах не повысил. Обе благополучно дождались в гестаповских застенках конца войны и дожили почти до 100 лет.
Почитайте мемуары фрау Штауфенберг.
Викликають, як свідка - треба йти з групою людей, адвокатом, батьками, сусідами, бо інакше зґвалтують, покалічать, поламають кістки, вб*ють. "Смішно" було бачити бекання якось чинуші, що два =уроди бросілі тєнь на всю пАліцию= ... Певно, з запою вийшов. Там таких уродів занадто багато, ці два - лише піщинки.
Мені стає все важче коментувати новини з України. Вже зазначала раніше: таке враження, що ви злетіли з гальм (добровільно у переважній більшості) і просто летите у прірву. Причому - на великій швидкості.
Це новини радше з божевільні якоїсь чи від останніх дикунів. І то - про дикунів ще треба перевірити, щоб не ображати.
...по справі Сергія Уса - військового, який був несправедливо звинувачений у вбивстві гр. Анатолія Тихонова (лісника і еко-активіста з Вознесенського району), якого вбили в серпні 2010 року менти, що робили земельний дерибан лісу на Водолікарні у Вознесенську. Ус просидів 1 рік і 8 місяців в СІЗО.
Лісник Тихонов дєрібанщикам дуже заважав своїм еко-активізмом, не давав рубати ліс, захоплювати земельні ділянки лісгоспу тощо. Так от, коли Тихонова убили вдома - тупо застрелили в його приватному будинку вночі в ліжку - треба було шукати вбивць. І кого шукати? І хто буде шукати?
Миколаївська СОГ вирішила призначити убивцею родича жертви. Вибрали військового спеціально, бо нібито він один міг управитись із зброєю.
Співробітники МВС затримали незаконно Сергія Уса одразу після допиту в якості свідка - викликали як і всіх родичів і потім просто затримали. Почали пресувати - було це після 10 жовтня 2010 року. Тиждень його пресували, в т.ч. застосовували "Палєстінскоє подвєшіваніє" або дибу. В кабінеті на двері прямо у РОВД підвішували на всю ніч. Але він не зламався. Жодних явок не підписував. Тоді менти пішли ва-банк і почали катувати дітей Сергія - привезли обох його синів неповнолітніх, одному було 7 років, а іншому 14, в свою катівню у Вознесенський РОВД і почали знущатися над малими. А батька посадили в сусідній кабінет в райвідділі, щоб він чув їхні крики й плач.
Після цього - Сергій підписав усі "явки з повинною" по цій справі.
Зате всі в Україні вивчили поняття західного суспільства =демократія=, =свобода слова=, =права людини=, =правова держава=, =реформи= і повторюють, як папужки ... думають, чим голосніший буде їхній вереск - тим швидше такі реалії настануть.
По всій країні анархія, безлад, хаос ... Хто, що хоче - той і робить. Закони не працюють, правосуддя не працює. А це і є держава теж. Про що ми говоримо ?
Чи щось відомо про подальшу долю Сергія Уса і його родини ?
А ще страшніше було із Миколою Слівоцьким, якого у 2003 році страшними тортурами його, жінки та ТРИРІЧНОЇ (!!!) доньки змусили зізнатися у подвійному вбивстві та засудили до довічного ув'язнення. Хлопець відсидів 15 з половиною років... аж поки не з'ясувалося, що вбивцею був серійний маньячина Сергій Кравченко.
бомжиха и бродяга...
сомневаюсь, что ее насиловали...
кому она нужна?