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К изнасилованию в Кагарлыке причастны сотрудники полиции Кузив и Сулима. ФОТО

Причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Особи, которые ещё недавно были в погонах, избили, пытали и изнасиловали девушку прямо в кагарлыкском райотделе: 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив, 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима", - говорится в сообщении.

К изнасилованию в Кагарлыке причастны сотрудники полиции Кузив и Сулима 01
К изнасилованию в Кагарлыке причастны сотрудники полиции Кузив и Сулима 02

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.

К изнасилованию в Кагарлыке причастны сотрудники полиции Кузив и Сулима 03

Киевская область (4120) насилие (393) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+101
Авак вже подав у відстійку?
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25.05.2020 17:31
+86
Те кто должен охранять закон,а вместо этого его нарушает,должен получить срок вдвойне больше предусмотренного для простых граждан.
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25.05.2020 17:33
+70
Аваков, ****, ты ещё в кресле?!
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25.05.2020 17:31
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Страница 3 из 3
Скоро новых-старых полицейских просто начнут линчевать. Напоминаю, что перед Майданом общество выражало своё недовольство властью через избиение ментов. Вспомните, как били пьяных гаишников или, ещё более наглядно, погромом ментовки в Врадиевке. Там была очень похожая ситуация.
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25.05.2020 20:01 Ответить
сегодня на улице видел банду, рыл пять, такие же мрази мусорские, стояли на остановке
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25.05.2020 20:01 Ответить
Треба закон на знищення поліцаїв.
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25.05.2020 20:02 Ответить
Мы достигли дна..
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25.05.2020 20:10 Ответить
Ще ні.
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25.05.2020 21:28 Ответить
Дуракам должно быть плохо, это законы вселенной.
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25.05.2020 21:34 Ответить
мы его благополучно пробили и приближаемся к ядру этой грешной земли...
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26.05.2020 04:48 Ответить
Та ні, дно пробили https://www.youtube.com/watch?v=yVKFWDhTXkc тут . А ми так, повільно наздоганяємо.
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26.05.2020 05:49 Ответить
мне тоже нужен вдул и все остальные документы
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26.05.2020 14:45 Ответить
вы может быть и да))
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26.05.2020 05:42 Ответить
Дно будет , когда им это сойдет с рук.
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26.05.2020 09:10 Ответить
Думаю, они сильно удивились, что их вообще арестовали, по всей видимости это для них заурядная обыденность и повседневная рабочая рутина!
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25.05.2020 20:13 Ответить
Желательно их посадить не в Менскую а в простую...
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25.05.2020 20:25 Ответить
акакаяразница.....
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25.05.2020 20:30 Ответить
хоть полиция, хоть милиция, а мусор, он и в Африке мусор......
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25.05.2020 20:28 Ответить
Життя дуже нагадує фільм, швидше - якийсь рімейк, який постійно повторюється, тільки актори - інші. Знову таки - Врадіївка, всі пам'ятають ??
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25.05.2020 20:38 Ответить
Насправді більшість людей фантазують дискретно - станеця диво і усі будуть добрими і пухнастими. але це не так. Це процес, життя і змінеться кардинально не скоро.
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25.05.2020 21:19 Ответить
Є такі (різні) теорії, в яких людина (або країни) будуть проходити через якесь випробування - поки не навчаться долати його правильно. Звідси і виникає якесь "дежавю". Так і с цією історією. Схоже таких історій буде ще много. І все може знову закінчиться тим же - Майданом, але на якомусь іншому рівні.
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25.05.2020 21:32 Ответить
Они прошли кадровую комиссию Как
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25.05.2020 20:39 Ответить
Когда, вместе с ними, начнут сажать всех тех, кто их проверял и брал на на работу в полицию, когда вместе с ними посадят всех их начальников, вплоть до министра, вот только тогда в работе полиции что то изменится. Такое происходит почти в каждом райотделе, просто не все жертвы осмеливаются об этом заявить...
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25.05.2020 21:22 Ответить
просто боятся . подброс шмали или как сейчас модно штук 5 патронов вполне обыденное дело
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26.05.2020 14:44 Ответить
Аваков иди в отставку, это уже 100% твои кадры
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25.05.2020 20:40 Ответить
Там вся структура мёртвая, давно и надолго.
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25.05.2020 21:38 Ответить
..оперуполномоченный ..несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Безответная любовь
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25.05.2020 20:45 Ответить
а аваков , разве не соучастник, ? не верю
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25.05.2020 20:45 Ответить
Мусора насильники и убийцы это уже как аксиома
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25.05.2020 20:49 Ответить
Возвращаемся к правлению януковича? Те, кто голосовал за зеленского - это тот же электорат януковича... Вы их к западным ценностям, а им ближе Мордор с ментовским беспределом....
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25.05.2020 20:50 Ответить
Зе конечно не подарок, но рехформа полиции равно как и судов дело порошенка и авакова.
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25.05.2020 22:26 Ответить
Нина, а о каких ценностях, извините на минуточку, вы говорите??? и речь сейчас не о ментах. Вы внимательно читаете новости?? откройте хотя бы месячную хронику и изучите каждую новость. Выделите для себя хоть одну положительную и Вы тогда поймете, какие ценности у нашего народа!
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26.05.2020 04:52 Ответить
Дебіли, блд! Що ще можна сказати.
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25.05.2020 20:56 Ответить
правду кажучи, 10 років назад мусора були чогось варті, могли якісь функції виконати.
а ці, що тепер - повністю нікчемні- щось вкрасти, автомобіль службовий розбити, свідка згвалтувати...
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25.05.2020 21:33 Ответить
сулима,сулима ,ванька ,тут трется постоянно и гоняет лысого под одеялом на бабувулю ! Так это его внучок ,похоже ,тоже тварь ...
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25.05.2020 21:00 Ответить
Є ментовські тюрми.Так от цих двох обовязково до зеків в загальну камеру і оголосити перед усіма за що ті сіли і ким працювали.За цих умов не принциповий термін увязнення.
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25.05.2020 21:20 Ответить
Если подтвердится - прокурор должен просить максимальные сроки лишения свободы.
То есть должна быть жёсткая и законная реакция по всем линиям - уголовно-правовой (посадить), дисциплинарной (нафиг с работы и волчий билет до конца жизни), гражданско-правовой ответственности (большие суммы компенсации потерпевшей) и т.п.

И всё же не могу не отметить, что в нашей стране Конституцией подтираются все и в первую очередь журналисты. Статью Конституции о презумпции невиновности кто-то отменял ? А о защите персональных данных законодательство тоже не действует ? Будет приговор суда - будете постить фотки и называть фамилии "причастных". Сейчас кто Вам это разрешил ??? А вдруг окажется, что это не они, а их начальник насиловал, а на них свалил ответственность ? Сколько таких случаев было . . . Пока поймали т.н. Витебского маньяка 6 человек успели приговорить к расстрелу и 3 из них - расстрелять. А тут ещё и суда никакого не было, но уже фото и фамилии, все уже всё решили . . .
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25.05.2020 21:21 Ответить
Повесить их надо, за шею. Пока так не будет, ничего не изменится.
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25.05.2020 23:53 Ответить
А до этого как в полиции было????

https://dnepr.express/post/kollega-iznasiloval-policeiskuyu-otdela-policii-dnepropetrovskoi-oblasti

https://kstati.dp.ua/proisshestviya/sotrudnicu-policii-iz-dnepropetrovschiny-izbil-i-iznasiloval-ee-kollega
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25.05.2020 21:25 Ответить
Що тут в коментарях? Знову є вимоги, щоб їх теж було зґвалтовано?...
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25.05.2020 21:25 Ответить
Герои дня. Видимо, это им не в первый раз быковать в погонах. Интересно, но никто в округе не слышал криков женщины и выстрелы? Надо же, какие глухие сотрудники полиции и окружающая биомасса! Весь участок к стенке - там все повязаны, ******.
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25.05.2020 21:27 Ответить
Ніхто не почує, бо там глухе місце, хоч і в центрі містечка знаходиться.
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25.05.2020 22:19 Ответить
Покричи в противогазе когда тебе дышать не дают. А вот выстрелы да, это трындец. Там все повязаны.
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25.05.2020 22:28 Ответить
Будни новой полиции:
http://panoptikon.org/articles/126558-na-torgovle-marikhuanojj-popalsja-policejjskijj-iz-orekhova.html
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25.05.2020 21:40 Ответить
Били, стреляли насиловали, а что другие одели наушники и ничего не слышали??? Кто распустил отдел, уже нарушил закон, потому что все кто был в отделе все соучастники, слышали и не остановили преступление
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25.05.2020 21:45 Ответить
вот поэтому быстро и распустили . теперь можно их собирать для дачи показаний годами по всей стране .
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26.05.2020 14:46 Ответить
Сожгите их дома
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25.05.2020 22:02 Ответить
Вместе с ними.
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25.05.2020 23:54 Ответить
Майже щодня підлеглі авакова як не уб'ють когось, то згвалтують чи щось вкрадуть. І скільки просили нашого "гаранта Конституції" викинути цей вірменський фрукт на смітник, жодної адекватної реакції, одні відмазки.
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25.05.2020 22:24 Ответить
ну боится бубочка его до усыкачки .да и не только его .
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26.05.2020 14:48 Ответить
Полиция правильно , быстро и жестко отреагировала на инцидент, молодцы.
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25.05.2020 22:52 Ответить
Авякян, краще застрелись...
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25.05.2020 23:00 Ответить
а чого потерпілу не покажуть
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25.05.2020 23:31 Ответить
Ровесники независимой демократической Украины. Их не привезли сюда в теплушках.
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25.05.2020 23:37 Ответить
дегенерати .. Їм не вистачає жінок, яких не треба насилувати?? Виродки..
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25.05.2020 23:44 Ответить
Туда идут насиловать. Негодяи хотят власти над людьми и мусорские погоны им это дают. Или ты считаешь , что они пришли туда бороться с преступностью ?
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26.05.2020 00:32 Ответить
яка тобі різниця як я "считаю".
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27.05.2020 17:27 Ответить
я думаю. если дать объяву, то это будет не одна жертва а несколько десятков наберется!раз они насиловали прямо в отделе ,шо тогда говорить ! мрази мусорские там по ходу все такие проверка нужна независимая !
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26.05.2020 00:51 Ответить
Независимая от украинцев разве что может помочь
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26.05.2020 02:40 Ответить
Уродов на обычную зону в "клуб любителей жареного"
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26.05.2020 01:20 Ответить
Арештувати не означає покарати. Ну ... по перше, це "злісний наклеп на правооохоронців", по друге "антидержавна провокація", по третє "взагалі нічого не було", в четвертих, якщо і було то за згодою, в пятих, агресивна курва згвалтувала двох поліціянтів прямо в відділку поліції а ціле відділення разом з начальником (свідки) встигли врятуватися втечею...
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26.05.2020 01:21 Ответить
И вообще она должна была сидеть в самоизоляции, а не шляться по участкам метовским
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26.05.2020 19:59 Ответить
О! Так вона ще й штраф заплатити за порушення карантину!
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27.05.2020 02:08 Ответить
усика они боятся на бутылку посадить, а простых людей можна
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26.05.2020 03:22 Ответить
Аваков повинен сісти разом з ними.
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26.05.2020 07:31 Ответить
На кіл,сук позорних! Без альтернативи! Якщо родичи щось придпримуть,їх можна буде зрозуміти!
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26.05.2020 08:12 Ответить
Рік тому ,десь в одній європейській державі...один гарант Конституції держави знаєте як проводив бесіду із своїми двума чиновниками,що приклались до державної казни: він їх лікував ....бейсбольними битами. А один арабський монарх(не рідко) своім підлеглим з поліціянтів за насильство над жінками ....просто відрізав або член з яйцями відразу,або щось одне залишав від тяжкості злочину. Ну,а суд, то само собою!
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26.05.2020 08:22 Ответить
Пропащих жінок робить пропащий член, інколи він в погонах.
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26.05.2020 08:57 Ответить
Які нах причетні?,ці мусора є гвалтівники і садисти.
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26.05.2020 11:22 Ответить
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