К изнасилованию в Кагарлыке причастны сотрудники полиции Кузив и Сулима. ФОТО

Причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Особи, которые ещё недавно были в погонах, избили, пытали и изнасиловали девушку прямо в кагарлыкском райотделе: 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив, 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима", - говорится в сообщении.





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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.