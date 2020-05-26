"Каструвати треба!": Ляшко висловився про зґвалтування в Кагарлику. ВIДЕО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" закликав максимально жорстко покарати співробітників поліції, підозрюваних у побитті та зґвалтуванні жінки в місті Кагарлик Київської області.

"Це жахливо. Немає слів, щоб висловити співчуття жертвам і описати тих, хто це зробив. Це кончені покидьки, які заслуговують на найсуворіше покарання, яке тільки може бути. Ґвалтувати нещасну жінку, використовуючи свої повноваження, прикриваючись погонами і своїм посвідченням – кінчені тварі тільки можуть так робити", – обурився політик, передає Інформатор.

Олег Ляшко подякував медикам, які не дали приховати цю історію, а також відзначив правильну та оперативну реакцію керівництва МВС і Нацполіції, які не покривали колег, а одразу розпустили відділення. "Там треба глибоко покопатися, в тому числі і психоаналітикам, щоб в майбутньому в університетах вчити правоохоронців, як не допускати цих злочинів. Це дуже трагічна подія, яка дискредитує нашу країну. Повинна бути жорстка відповідальність. Каструвати треба їх. Хотів зґвалтувати – на тобі кастрація, щоб сам себе тільки ґвалтував і більше нікого. За такі злочини треба вводити смертну кару", – вважає лідер РПЛ.