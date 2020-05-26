УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11190 відвідувачів онлайн
Новини
6 332 29

"Каструвати треба!": Ляшко висловився про зґвалтування в Кагарлику. ВIДЕО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" закликав максимально жорстко покарати співробітників поліції, підозрюваних у побитті та зґвалтуванні жінки в місті Кагарлик Київської області.

"Це жахливо. Немає слів, щоб висловити співчуття жертвам і описати тих, хто це зробив. Це кончені покидьки, які заслуговують на найсуворіше покарання, яке тільки може бути. Ґвалтувати нещасну жінку, використовуючи свої повноваження, прикриваючись погонами і своїм посвідченням – кінчені тварі тільки можуть так робити", – обурився політик, передає Інформатор.

Олег Ляшко подякував медикам, які не дали приховати цю історію, а також відзначив правильну та оперативну реакцію керівництва МВС і Нацполіції, які не покривали колег, а одразу розпустили відділення. "Там треба глибоко покопатися, в тому числі і психоаналітикам, щоб в майбутньому в університетах вчити правоохоронців, як не допускати цих злочинів. Це дуже трагічна подія, яка дискредитує нашу країну. Повинна бути жорстка відповідальність. Каструвати треба їх. Хотів зґвалтувати – на тобі кастрація, щоб сам себе тільки ґвалтував і більше нікого. За такі злочини треба вводити смертну кару", – вважає лідер РПЛ.

Автор: 

зґвалтування (384) Ляшко Олег (1019)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
ну как же скотыняка в такой теме б и не высказался..
показати весь коментар
26.05.2020 15:17
+4
та маю ще лютішу кару- віддати їх на перевиховання олєшці скотиняшці
показати весь коментар
26.05.2020 15:19
+3
"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке - Цензор.НЕТ 5914
показати весь коментар
26.05.2020 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну как же скотыняка в такой теме б и не высказался..
показати весь коментар
26.05.2020 15:17 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2020 15:37 Відповісти
так сам любитель "клубнички"
показати весь коментар
26.05.2020 16:45 Відповісти
скотыняка суровый)
показати весь коментар
26.05.2020 15:18 Відповісти
Неушкодженному обидно. Не в него...
показати весь коментар
26.05.2020 15:18 Відповісти
Ляшку виднее.Он ведь и сам жертва.
Хотя,если серьезно-он прав.Авакова первым
показати весь коментар
26.05.2020 15:18 Відповісти
та маю ще лютішу кару- віддати їх на перевиховання олєшці скотиняшці
показати весь коментар
26.05.2020 15:19 Відповісти
Таких пропогандонів-скотиняк, як цей Голованов теж треба кастрирувать!
показати весь коментар
26.05.2020 15:22 Відповісти
треба
причому - Авакова
показати весь коментар
26.05.2020 15:22 Відповісти
там кастріровать прі поступлєнії на службу нать
показати весь коментар
26.05.2020 15:25 Відповісти
"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке - Цензор.НЕТ 9677
показати весь коментар
26.05.2020 15:26 Відповісти
"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке - Цензор.НЕТ 5914
показати весь коментар
26.05.2020 15:27 Відповісти
Смешной , черт побери !
показати весь коментар
26.05.2020 15:28 Відповісти
чЛенин и Сралин изнасиловали дохлый ссср еще в декабре 1922 года,но быдло живое до сих пор ..........
показати весь коментар
26.05.2020 15:31 Відповісти
Ох Ляшко, Ляшко. Полковника милиции с проверкой в г.Мерефе никто не забыл и автомобиль Волга на которой он уехал.
показати весь коментар
26.05.2020 15:34 Відповісти
Если вы были советским народобыдлом с 30 декабря 1922 года,то каким быдлом вы стали в августе 1991 года? ГКЧПистами КГБ КРЮЧКОВА или членами кпSS ГОРБАЧЕВАа...СТАДО БАРАНОВ...
показати весь коментар
26.05.2020 15:39 Відповісти
И это на 100% было систематически, и все об этом знали и молчали .
Зелёный свет горел с выше.
Ну а Ляшку нуно дать садовые ножницы и не препятствовать.
показати весь коментар
26.05.2020 15:45 Відповісти
сср развали омериканские империалисты.... на вопрос нахер вы быдло нужны омерике.так до сих пор и никто нне ответил... стадо идиотов,а не баранов...
показати весь коментар
26.05.2020 15:50 Відповісти
рюсские дебилы,забрали кусок дамбасса,кормите идиоты... слабО?
показати весь коментар
26.05.2020 15:56 Відповісти
Не кастрировать, а публично расстрелять.
показати весь коментар
26.05.2020 15:59 Відповісти
кто такой Ляшко?
показати весь коментар
26.05.2020 16:00 Відповісти
Ляшко, Олег, ти що, дебіл? Не знав? Скотиняка.
показати весь коментар
26.05.2020 19:45 Відповісти
ЛЯШКО СЕКРЕТАР КОМПАРТИИ УКРАИНЫ В 1969 ГОДУ
показати весь коментар
26.05.2020 16:02 Відповісти
БЫДЛО,тупое, рожала не Украина вас рожал СССР...крысы вы пля...
показати весь коментар
26.05.2020 16:04 Відповісти
Ну дык взял бы вилы и вперед . Пердобол .
показати весь коментар
26.05.2020 16:30 Відповісти
та да...тобі то краще знати...та тільки у табунах саудівських принців кастровані лошаки все одно залазять на лошиць і роблять своє діло...про що це говорить?
показати весь коментар
26.05.2020 18:46 Відповісти
Правильно, лише кастрація, прямо біля вух.
показати весь коментар
26.05.2020 19:41 Відповісти
И сглотнул слюну...
показати весь коментар
26.05.2020 21:32 Відповісти
я уже их путаю надо бы им погоняло дать - Ляшко передаст, и Ляшко передаст санитарный
показати весь коментар
26.05.2020 23:30 Відповісти
 
 