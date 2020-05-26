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"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке. ВИДЕО

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" призвал максимально жестко наказать сотрудников полиции, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины в городе Кагарлык Киевской области.

"Это ужасно. Нет слов, чтобы выразить сочувствие жертвам и описать тех, кто это сделал. Это конченые подонки, заслуживающие сурового наказания, которое только может быть. Насиловать несчастную женщину, используя свои полномочия, прикрываясь погонами и своим удостоверением - конченые твари только могут так делать ", - возмутился политик, передает Інформатор.

Олег Ляшко поблагодарил медиков, которые не дали скрыть эту историю, а также отметил правильную и оперативную реакцию руководства МВД и Нацполиции, которые не покрывали коллег, а сразу распустили отделение. "Там надо глубоко покопаться, в том числе и психоаналитикам, чтобы в будущем в университетах учить правоохранителей, как не допускать этих преступлений. Это очень трагическое событие, которое дискредитирует нашу страну. Должна быть жесткая ответственность. Кастрировать надо их. Хотел изнасиловать - на тебе кастрация, чтобы сам себя только насиловал и больше никого. За такие преступления надо вводить смертную казнь ", - считает лидер РПЛ.

Автор: 

изнасилование (916) Ляшко Олег (1642)


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Топ комментарии
+10
ну как же скотыняка в такой теме б и не высказался..
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26.05.2020 15:17
+4
та маю ще лютішу кару- віддати їх на перевиховання олєшці скотиняшці
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26.05.2020 15:19
+3
"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке - Цензор.НЕТ 5914
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26.05.2020 15:27
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ну как же скотыняка в такой теме б и не высказался..
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26.05.2020 15:17 Ответить
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26.05.2020 15:37 Ответить
так сам любитель "клубнички"
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26.05.2020 16:45 Ответить
скотыняка суровый)
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26.05.2020 15:18 Ответить
Неушкодженному обидно. Не в него...
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26.05.2020 15:18 Ответить
Ляшку виднее.Он ведь и сам жертва.
Хотя,если серьезно-он прав.Авакова первым
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26.05.2020 15:18 Ответить
та маю ще лютішу кару- віддати їх на перевиховання олєшці скотиняшці
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26.05.2020 15:19 Ответить
Таких пропогандонів-скотиняк, як цей Голованов теж треба кастрирувать!
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26.05.2020 15:22 Ответить
треба
причому - Авакова
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26.05.2020 15:22 Ответить
там кастріровать прі поступлєнії на службу нать
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26.05.2020 15:25 Ответить
"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке - Цензор.НЕТ 9677
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26.05.2020 15:26 Ответить
"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке - Цензор.НЕТ 5914
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26.05.2020 15:27 Ответить
Смешной , черт побери !
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26.05.2020 15:28 Ответить
чЛенин и Сралин изнасиловали дохлый ссср еще в декабре 1922 года,но быдло живое до сих пор ..........
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26.05.2020 15:31 Ответить
Ох Ляшко, Ляшко. Полковника милиции с проверкой в г.Мерефе никто не забыл и автомобиль Волга на которой он уехал.
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26.05.2020 15:34 Ответить
Если вы были советским народобыдлом с 30 декабря 1922 года,то каким быдлом вы стали в августе 1991 года? ГКЧПистами КГБ КРЮЧКОВА или членами кпSS ГОРБАЧЕВАа...СТАДО БАРАНОВ...
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26.05.2020 15:39 Ответить
И это на 100% было систематически, и все об этом знали и молчали .
Зелёный свет горел с выше.
Ну а Ляшку нуно дать садовые ножницы и не препятствовать.
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26.05.2020 15:45 Ответить
сср развали омериканские империалисты.... на вопрос нахер вы быдло нужны омерике.так до сих пор и никто нне ответил... стадо идиотов,а не баранов...
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26.05.2020 15:50 Ответить
рюсские дебилы,забрали кусок дамбасса,кормите идиоты... слабО?
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26.05.2020 15:56 Ответить
Не кастрировать, а публично расстрелять.
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26.05.2020 15:59 Ответить
кто такой Ляшко?
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26.05.2020 16:00 Ответить
Ляшко, Олег, ти що, дебіл? Не знав? Скотиняка.
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26.05.2020 19:45 Ответить
ЛЯШКО СЕКРЕТАР КОМПАРТИИ УКРАИНЫ В 1969 ГОДУ
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26.05.2020 16:02 Ответить
БЫДЛО,тупое, рожала не Украина вас рожал СССР...крысы вы пля...
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26.05.2020 16:04 Ответить
Ну дык взял бы вилы и вперед . Пердобол .
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26.05.2020 16:30 Ответить
та да...тобі то краще знати...та тільки у табунах саудівських принців кастровані лошаки все одно залазять на лошиць і роблять своє діло...про що це говорить?
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26.05.2020 18:46 Ответить
Правильно, лише кастрація, прямо біля вух.
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26.05.2020 19:41 Ответить
И сглотнул слюну...
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26.05.2020 21:32 Ответить
я уже их путаю надо бы им погоняло дать - Ляшко передаст, и Ляшко передаст санитарный
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26.05.2020 23:30 Ответить
 
 