"Кастрировать надо!": Ляшко высказался об изнасиловании в Кагарлыке. ВИДЕО

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" призвал максимально жестко наказать сотрудников полиции, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины в городе Кагарлык Киевской области.

"Это ужасно. Нет слов, чтобы выразить сочувствие жертвам и описать тех, кто это сделал. Это конченые подонки, заслуживающие сурового наказания, которое только может быть. Насиловать несчастную женщину, используя свои полномочия, прикрываясь погонами и своим удостоверением - конченые твари только могут так делать ", - возмутился политик, передает Інформатор.

Олег Ляшко поблагодарил медиков, которые не дали скрыть эту историю, а также отметил правильную и оперативную реакцию руководства МВД и Нацполиции, которые не покрывали коллег, а сразу распустили отделение. "Там надо глубоко покопаться, в том числе и психоаналитикам, чтобы в будущем в университетах учить правоохранителей, как не допускать этих преступлений. Это очень трагическое событие, которое дискредитирует нашу страну. Должна быть жесткая ответственность. Кастрировать надо их. Хотел изнасиловать - на тебе кастрация, чтобы сам себя только насиловал и больше никого. За такие преступления надо вводить смертную казнь ", - считает лидер РПЛ.