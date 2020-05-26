Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога
Прокуроры будут просить суд избрать для обоих подозреваемых содержание под стражей без альтернативы внесения залога.
Голосеевский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения для полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Вита Блаженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Судебное заседание уже началось. Для обоих подозреваемых прокуроры будут просить безальтернативное содержание под стражей", - сказала она.
Прокуроры намерены просить суд избрать для обоих подозреваемых содержание под стражей без альтернативы внесения залога.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
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"сували прутня, сували... страждала піхва, страждала..."
73%-плебс прохавает
(але ж хрін таке зроблять... бо "свої", трясця...)
"...из-за какой-то шлюшки" - ти ще скажи "из-за третьесортной холопки", як на кацапії.