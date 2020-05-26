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Новости Правосудие
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Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога

Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога

Прокуроры будут просить суд избрать для обоих подозреваемых содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Голосеевский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения для полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Вита Блаженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Судебное заседание уже началось. Для обоих подозреваемых прокуроры будут просить безальтернативное содержание под стражей", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной. ФОТО

Прокуроры намерены просить суд избрать для обоих подозреваемых содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Автор: 

изнасилование (916) Нацполиция (16437) прокуратура (5008) суд (25086) юстиция (758)


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Топ комментарии
+6
снимите репортаж, как эти мусора спасают котёнка или какого-нибудь суицидного мужика...
73%-плебс прохавает
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26.05.2020 16:07
+6
Так було ж вже подібне. Два мусорка що хлопчика з гвинтівки застрелили зараз на свободі. І з цими так само зроблять. Зараз покрутять лохам кіно про чесне розслідування і суворе покарання а потім якийсь лівий суд відпустить обох.
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26.05.2020 16:18
+5
Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 9139
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26.05.2020 16:08
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" В семье не без уродов " . Геращенко .
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26.05.2020 16:06 Ответить
Шпециалист

Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 5721
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26.05.2020 16:10 Ответить
а где хор верёвки? почему не заспивае песню про "изнасилование"?
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26.05.2020 16:12 Ответить
Хір Мотузки? Вони можуть.
"сували прутня, сували... страждала піхва, страждала..."
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26.05.2020 16:24 Ответить
Ой у полі два лобки, та й злилися до купки
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26.05.2020 16:31 Ответить
нужно еще доказать, было ли там изнасилование или она сама их трахнула. а может вообще они друг друга. будем посмотреть
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26.05.2020 16:58 Ответить
фізіологічєскі - Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 3409 Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 3017
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26.05.2020 16:18 Ответить
Ну,это многое меняет.Антоша,вынь язык из аваковской жопы и внятно расскажи чем оно отличается и чем это поможет пострадавшим.Облизывай лучше тарелки в ресторанах.
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26.05.2020 16:20 Ответить
Відрізняється фізіологічно... Голосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави - Цензор.НЕТ 5281
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26.05.2020 16:21 Ответить
.....и хочет взять их на поруки.......
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26.05.2020 16:22 Ответить
а слава героям каким именно - подсудимым этим или тес семи алкашам-планокурам, которых грохнули на днях??
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26.05.2020 17:00 Ответить
Отличается большей наглостью. Во Врадиевке попытались замести следы в пустынном месте, а эти прямо в кабинетах, не скрываясь. И куда бедным бабам звонить, когда их полиция в кабинете насилует ? Зеленскому на горячую линию ?
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26.05.2020 16:25 Ответить
жінкам кажете, а що робити чоловікам з традиційною орієнтацією з цими підарасами? Нагадую: Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носа", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3197738
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26.05.2020 16:40 Ответить
снимите репортаж, как эти мусора спасают котёнка или какого-нибудь суицидного мужика...
73%-плебс прохавает
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26.05.2020 16:07 Ответить
уже
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26.05.2020 16:21 Ответить
В СІЗО, причому до найсуворіших вуркаганів "старой закалки", щоб їх як нагнули біля дальняка, що потім крізь дупу сичі пролітати зможуть
(але ж хрін таке зроблять... бо "свої", трясця...)
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26.05.2020 16:08 Ответить
маза за них піде... там теж вже коррупція.
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26.05.2020 16:09 Ответить
Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога - Цензор.НЕТ 9139
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26.05.2020 16:08 Ответить
И где этих оноприенков в погонах отыскивают?
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26.05.2020 16:26 Ответить
вони ж чесні - мона ночной арешт бєз браслєта - браслєтів нема
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26.05.2020 16:14 Ответить
Мера пресечения - 2 кирпича!
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26.05.2020 16:16 Ответить
Так було ж вже подібне. Два мусорка що хлопчика з гвинтівки застрелили зараз на свободі. І з цими так само зроблять. Зараз покрутять лохам кіно про чесне розслідування і суворе покарання а потім якийсь лівий суд відпустить обох.
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26.05.2020 16:18 Ответить
а потом в раду под знамёнами "слуги народа"! а шо, насильники так уже есть
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26.05.2020 16:20 Ответить
Скоро повернуться до роботи.
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26.05.2020 16:19 Ответить
...им сделают перерасчет по деньгам и вуаля....они опять станут местными ковбоями.
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26.05.2020 16:24 Ответить
рібята такі: "всі б'ють і насілуют, а нам зась - ми шо рижі?"
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26.05.2020 16:23 Ответить
судья настаивает на залоге. но деньги - вперёд!
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26.05.2020 16:28 Ответить
Этих тварей надо повесить публично!!
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26.05.2020 16:35 Ответить
Не треба тратити час дарма.Спалити їх на хрін,щоб другім наука була.
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26.05.2020 16:43 Ответить
странно, а расследование Гандзюк до сих пор нет??? Что нах за парадокс? Где приговор? Тут из-за какой-то шлюшки - на второй день суд, а петя чухал яйца год и нихера не сделал, урод алкашный
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26.05.2020 16:50 Ответить
Читати вмієш? Це суд не про убуцигарнення, а про обрання запобіжного заходу. Він проходить невідкладно. Чи такі тонкощі - це дуже важко зрозуміти?

"...из-за какой-то шлюшки" - ти ще скажи "из-за третьесортной холопки", як на кацапії.
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26.05.2020 17:04 Ответить
Пропоную також вилучити в них знаряддя злочину Голосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави - Цензор.НЕТ 9044
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26.05.2020 17:00 Ответить
ЕтлГолосіївський райсуд Києва обирає запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні поліцейським: прокуратура просить про арешт без застави - Цензор.НЕТ 5419
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26.05.2020 17:00 Ответить
красавчики, хочу чтоб они меня наклонили!
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26.05.2020 17:20 Ответить
Мабуть що перший раз підтримую прокуратуру
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26.05.2020 17:34 Ответить
 
 