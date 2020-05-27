У работника апелляционного админсуда Винницы диагностировали COVID-19
У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19. Установлен круг контактных лиц и проводится тестирование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.
В суде проводится полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.
Всем работникам админсуда рекомендуется безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственного руководителю по месту работы.
Суд выразил надежду, что количество больных будет ограничено одним случаем, поскольку прилагаются все усилия, чтобы минимизировать риски заражения и последствия для здоровья от опасной болезни для работников суда и посетителей. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, усилены противоэпидемические и карантинные меры.
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