РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11249 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 239 1

У работника апелляционного админсуда Винницы диагностировали COVID-19

У работника апелляционного админсуда Винницы диагностировали COVID-19

У одного из работников Седьмого апелляционного административного суда лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19. Установлен круг контактных лиц и проводится тестирование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

В суде проводится полная дезинфекция помещений и принимаются меры по предотвращению распространения заболевания среди работников.

Всем работникам админсуда рекомендуется безотлагательно сообщить о состоянии своего здоровья в соответствующее медицинское учреждение и непосредственного руководителю по месту работы.

Суд выразил надежду, что количество больных будет ограничено одним случаем, поскольку прилагаются все усилия, чтобы минимизировать риски заражения и последствия для здоровья от опасной болезни для работников суда и посетителей. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, усилены противоэпидемические и карантинные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосеевский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в изнасиловании полицейским: прокуратура просит об аресте без залога

Автор: 

Винница (723) карантин (16729) суд (25072) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и что?
Новость из разряда шутки в фильме "Кавказская пленница":
- Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии!
показать весь комментарий
27.05.2020 17:33 Ответить
 
 