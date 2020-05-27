Глава Березновской РГА на Ривненщине заболел коронавирусом

У главы Березновской РГА на Ривненщине ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у моего коллеги председателя Березновской РГА Олега Песчанского. Его состояние стабильное. Он находится на самоизоляции", - рассказал Коваль.

В Березновском районе Ривненщине зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом. Всего на Ривненщине 1546 подтвержденных случаев COVID-19.

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