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Новости Коронавирус и карантин
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Глава Березновской РГА на Ривненщине заболел коронавирусом

Глава Березновской РГА на Ривненщине заболел коронавирусом

У главы Березновской РГА на Ривненщине ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у моего коллеги председателя Березновской РГА Олега Песчанского. Его состояние стабильное. Он находится на самоизоляции", - рассказал Коваль.

В Березновском районе Ривненщине зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом. Всего на Ривненщине 1546 подтвержденных случаев COVID-19.

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