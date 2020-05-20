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Новости Год Зеленского
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Кадровые решения по главам ОГА будут после окончания пандемии, - Зеленский

Кадровые решения по главам ОГА будут после окончания пандемии, - Зеленский

Кадровые решения относительно глав областных и районных госадминистраций будут приниматься после завершения эпидемии коронавируса.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о его отношении к люстрации, передает Цензор.НЕТ.

"Мы еще не поменяли всех глав РГА. Большинство (глав. – Ред.) РГА еще со времен предыдущей власти. Это правда. Долгий процесс. В РГА есть много людей, которые являются бывшими, которые даже за бывшую власть. Они попали каким-то образом. Их снова будут перезагружать. "Лифт" была прекрасная программа. Федоров набрал действительно специалистов. Потом нашли ключик к "Лифту" и нам туда засунули много людей, которые были при власти раньше", - заявил Зеленский.

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"Что касается глав облгосадминистраций все заключения по ним после того как закончится COVID. Например, я даже не думал, что у нас такой сильный Черновицкий губернатор. Там самая сложная ситуация во всем. А он один из лучших. То есть эта инфекция показывает нам, какие заболевания у нас есть в госаппарате. Сразу после COVID будут решительные шаги. А сейчас этого нельзя делать. Я не могу сейчас просто уволить кого-то из губернаторов. Я просто боюсь, что там завалится весь процесс", - заявил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20232) ОГА (2388) увольнение (2674) РГА (250)


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Главный вывод правления Зеленского - не доверяйте иудеям и не пускайте их во власть! Они сделаны с "отдельного, испорченного изначально , теста".
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20.05.2020 13:56 Ответить
Бандиты))))
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20.05.2020 13:56 Ответить
"Я в воскресенье немножко так прошелся по центру города, пытался сделать так, чтобы меня не увидели, но не удалось. Зажали меня в угол и начали задавать вопросы, почему я так очень скромно себя вел. - в.ф. янукович..)))
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20.05.2020 14:15 Ответить
В Запорожье на местных выборах тоже ЗЕ ловить будет нечего, если колхозника главой ОГА назначит...
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20.05.2020 15:23 Ответить
 
 