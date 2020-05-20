Кадрові рішення щодо глав ОДА будуть після завершення пандемії, - Зеленський

Кадрові рішення щодо глав обласних і районних держадміністрацій будуть ухвалюватися після завершення епідемії коронавірусу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції, відповідаючи на запитання про його ставлення до люстрації, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ще не поміняли всіх голів РДА. Більшість (глав. - Ред.) РДА ще з часів попередньої влади. Це правда. Довгий процес. У РДА є багато людей, які є колишніми, які навіть за колишню владу. Вони потрапили якимось чином. Їх знову будуть перезавантажувати. "Ліфт" був прекрасною програмою. Федоров набрав дійсно фахівців. Потім знайшли ключик до "Ліфту" і нам туди засунули багато людей, які були при владі раніше", - заявив Зеленський.

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"Що стосується глав облдержадміністрацій усі висновки щодо них після того, як закінчиться COVID. Наприклад, я навіть не думав, що у нас такий сильний Чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація у всьому. А він один із найкращих. Тобто ця інфекція показує нам, які захворювання у нас є в держапараті. Відразу після COVID будуть рішучі кроки. А зараз цього не можна робити. Я не можу зараз просто звільнити когось із губернаторів. Я просто боюся, що там завалиться весь процес", - заявив Зеленський.