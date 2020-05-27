Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава Украинского государства выразил благодарность за предоставление Украине медицинских материалов и оборудования в виде гуманитарной помощи от Азербайджана общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая 2020 года.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", – отметил Владимир Зеленский.

Было условлено о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Собеседники обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Зеленский выразил убеждение, что с ожидаемым завершением карантина в Украине и Азербайджане будет восстановлена традиционно высокая динамика двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Он также предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ.

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"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", – подчеркнул Президент Украины.

В завершение разговораЗеленский искренне поздравил Президента Азербайджана с завершением священного для всех мусульман месяца Рамазан и передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю общенационального праздника – Дня Республики.