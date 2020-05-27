Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава Украинского государства выразил благодарность за предоставление Украине медицинских материалов и оборудования в виде гуманитарной помощи от Азербайджана общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая 2020 года.
"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", – отметил Владимир Зеленский.
Было условлено о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.
Собеседники обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.
Зеленский выразил убеждение, что с ожидаемым завершением карантина в Украине и Азербайджане будет восстановлена традиционно высокая динамика двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Он также предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ.
"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", – подчеркнул Президент Украины.
В завершение разговораЗеленский искренне поздравил Президента Азербайджана с завершением священного для всех мусульман месяца Рамазан и передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю общенационального праздника – Дня Республики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но мы думаем как креветки, А ведем себя как говно.
А, якщо наступний Президент накаже оприлюднити, з фактами; і що обговорювали, як Баканову на заводик нафту перекачувати?
А точнее - давно ЗАВОНЯЛСЯ.
Зеленский страдает (наслаждается) некрофилией?
РЕАНИМАТОР.
Часть 2: ГУАМ
На помощь главному герою мчатся старые московские друзья - зелёные человечки-они же сценаристы, переводчики с монгольской мовы, они же носильщики пианино (рояль отобрали злые грузины).
Закрученный сюжет с множеством поворотов.
Може все ж краще посилювати співпрацю з ЄС, Великобританією та США з огляду на московитськи потуги?
Как он собирается "объединять страну"?