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Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава Украинского государства выразил благодарность за предоставление Украине медицинских материалов и оборудования в виде гуманитарной помощи от Азербайджана общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая 2020 года.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", – отметил Владимир Зеленский.

Было условлено о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Собеседники обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Зеленский выразил убеждение, что с ожидаемым завершением карантина в Украине и Азербайджане будет восстановлена традиционно высокая динамика двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Он также предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в рамках саммита ГУАМ провел встречу с премьерами Грузии и Молдовы и вице-премьером Азербайджана

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", – подчеркнул Президент Украины.

В завершение разговораЗеленский искренне поздравил Президента Азербайджана с завершением священного для всех мусульман месяца Рамазан и передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю общенационального праздника – Дня Республики.

Азербайджан (790) Алиев (161) ГУАМ (37) Зеленский (20185)


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Топ комментарии
+18
Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы сниматься в кино.
Но мы думаем как креветки, А ведем себя как говно.
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27.05.2020 14:40
+12
Зеля, остановись! Мы еще не переварили инвестиционный бум после Давоса и Омана!
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27.05.2020 14:47
+9
Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ - Цензор.НЕТ 3615
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27.05.2020 14:45
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Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы сниматься в кино.
Но мы думаем как креветки, А ведем себя как говно.
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27.05.2020 14:40 Ответить
хорошая старая песня !!!
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27.05.2020 14:44 Ответить
Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ - Цензор.НЕТ 3615
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27.05.2020 14:45 Ответить
как уже повелось, гуманитарную помощь можно купить в "эпицентре". дорого!
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27.05.2020 14:41 Ответить
Записали?
А, якщо наступний Президент накаже оприлюднити, з фактами; і що обговорювали, як Баканову на заводик нафту перекачувати?
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27.05.2020 14:44 Ответить
"Пациент скорее мертв, чем жив".
А точнее - давно ЗАВОНЯЛСЯ.
Зеленский страдает (наслаждается) некрофилией?
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27.05.2020 14:46 Ответить
Шо-шо он там собрался вдыхать?
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27.05.2020 14:47 Ответить
Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ - Цензор.НЕТ 3099
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27.05.2020 15:08 Ответить
Зеля, остановись! Мы еще не переварили инвестиционный бум после Давоса и Омана!
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27.05.2020 14:47 Ответить
Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ - Цензор.НЕТ 1060
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27.05.2020 15:27 Ответить
Скоро на экранах страны продолжение трилогии
РЕАНИМАТОР.
Часть 2: ГУАМ
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27.05.2020 14:48 Ответить
Часть 3: "Зе + Г"
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27.05.2020 14:51 Ответить
Не-а,в третьей части молодой реформатор пытается реанимировать Монголию,но там его никто не понимает.
На помощь главному герою мчатся старые московские друзья - зелёные человечки-они же сценаристы, переводчики с монгольской мовы, они же носильщики пианино (рояль отобрали злые грузины).
Закрученный сюжет с множеством поворотов.
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27.05.2020 15:08 Ответить
По "1+1" монгольская зелениада выйдет под названием "Зита и Гита"...
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27.05.2020 15:18 Ответить
Это пока у нас в Украине снимается трагифарс "Зеля-Беня"
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27.05.2020 15:40 Ответить
як зовсім мертвий може вдихнути життя?
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27.05.2020 15:03 Ответить
Ну справедливо, чьо! Грузія - Південна Осетія та Абхазія, Азербайджан - Нагорний Карабах, Молдова - Придністров'я, Україна - Крим та Донбас. І звідусіль стирчать московитськи вуха.
Може все ж краще посилювати співпрацю з ЄС, Великобританією та США з огляду на московитськи потуги?
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27.05.2020 15:03 Ответить
ці питання можна було і з послом України узгоднити
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27.05.2020 15:07 Ответить
Хм, а "интересный" человек -- этот наш президент Зе: практически каждое его выступление-заявление-реплика вызывают очень неоднозначную и противоречивую реакцию (я же не один такой?)...
Как он собирается "объединять страну"?
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27.05.2020 15:12 Ответить
Вдохнкть новую жизнь в ГУАМ и пригласить туда Рассиюшку. Как же без Россиюшки-матушки!!!
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27.05.2020 15:22 Ответить
Хай ще обговорить вдихання нового життя в ООН з Ким Чен Ином і Аятоллою Хоменеї.
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27.05.2020 15:35 Ответить
При географических познаниях Зелебени, к его высказываниям надо относится очень осторжно. То Литву с Латвией перепутает, то Оттаву с Торонто . Как бы ноту проткста не получить от государства Гуам за вмешательства во внутренние дела .
Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ - Цензор.НЕТ 9225
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27.05.2020 15:38 Ответить
правильно.
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27.05.2020 18:55 Ответить
зельц , а может сразу в ТС, ЕАЭС и в ШОС? ты ведь этого хочешь? а ЕС и НАТО побоку! ведь все к этому и идёт.....
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27.05.2020 21:08 Ответить
 
 