Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Глава Української держави висловив подяку за надання Україні медичних матеріалів та обладнання у вигляді гуманітарної допомоги від Азербайджану загальною вагою понад 23 тонни, яка була доправлена до Києва 21 травня 2020 року.
"Такий дружній жест допомоги від азербайджанського народу особливо цінний у непростий період боротьби з пандемією COVID-19", – зазначив Володимир Зеленський.
Було домовлено про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.
Співрозмовники обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участю азербайджанських інвесторів.
Зеленський висловив переконання, що з очікуваним завершенням карантинних обмежень в Україні та Азербайджані буде відновлено традиційно високу динаміку двостороннього політичного діалогу й торговельно-економічної співпраці. Він також запропонував приділити більше уваги роботі в організації ГУАМ.
"ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", – наголосив Президент України.
На завершення розмови Володимир Зеленський висловив щирі привітання Президенту Азербайджану із завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди загальнонаціонального свята – Дня Республіки.
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Но мы думаем как креветки, А ведем себя как говно.
А, якщо наступний Президент накаже оприлюднити, з фактами; і що обговорювали, як Баканову на заводик нафту перекачувати?
А точнее - давно ЗАВОНЯЛСЯ.
Зеленский страдает (наслаждается) некрофилией?
РЕАНИМАТОР.
Часть 2: ГУАМ
На помощь главному герою мчатся старые московские друзья - зелёные человечки-они же сценаристы, переводчики с монгольской мовы, они же носильщики пианино (рояль отобрали злые грузины).
Закрученный сюжет с множеством поворотов.
Може все ж краще посилювати співпрацю з ЄС, Великобританією та США з огляду на московитськи потуги?
Как он собирается "объединять страну"?