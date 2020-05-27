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Новини
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Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ

Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава Української держави висловив подяку за надання Україні медичних матеріалів та обладнання у вигляді гуманітарної допомоги від Азербайджану загальною вагою понад 23 тонни, яка була доправлена до Києва 21 травня 2020 року.

"Такий дружній жест допомоги від азербайджанського народу особливо цінний у непростий період боротьби з пандемією COVID-19", – зазначив Володимир Зеленський.

Було домовлено про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

Співрозмовники обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участю азербайджанських інвесторів.

Зеленський висловив переконання, що з очікуваним завершенням карантинних обмежень в Україні та Азербайджані буде відновлено традиційно високу динаміку двостороннього політичного діалогу й торговельно-економічної співпраці. Він також запропонував приділити більше уваги роботі в організації ГУАМ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у рамках саміту ГУАМ провів зустріч із прем'єрами Грузії і Молдови і віце-прем'єром Азербайджану

"ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", – наголосив Президент України.

На завершення розмови Володимир Зеленський висловив щирі привітання Президенту Азербайджану із завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди загальнонаціонального свята – Дня Республіки.

Автор: 

Азербайджан (854) Алієв (151) ГУАМ (27) Зеленський (23642)


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Топ коментарі
+18
Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы сниматься в кино.
Но мы думаем как креветки, А ведем себя как говно.
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27.05.2020 14:40
+12
Зеля, остановись! Мы еще не переварили инвестиционный бум после Давоса и Омана!
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27.05.2020 14:47
+9
Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ - Цензор.НЕТ 3615
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27.05.2020 14:45
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Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы сниматься в кино.
Но мы думаем как креветки, А ведем себя как говно.
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27.05.2020 14:40 Відповісти
хорошая старая песня !!!
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27.05.2020 14:44 Відповісти
Зеленский - Алиеву: Нам нужно вдохнуть новую жизнь в ГУАМ - Цензор.НЕТ 3615
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27.05.2020 14:45 Відповісти
как уже повелось, гуманитарную помощь можно купить в "эпицентре". дорого!
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27.05.2020 14:41 Відповісти
Записали?
А, якщо наступний Президент накаже оприлюднити, з фактами; і що обговорювали, як Баканову на заводик нафту перекачувати?
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27.05.2020 14:44 Відповісти
"Пациент скорее мертв, чем жив".
А точнее - давно ЗАВОНЯЛСЯ.
Зеленский страдает (наслаждается) некрофилией?
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Шо-шо он там собрался вдыхать?
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27.05.2020 14:47 Відповісти
Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ - Цензор.НЕТ 3099
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27.05.2020 15:08 Відповісти
Зеля, остановись! Мы еще не переварили инвестиционный бум после Давоса и Омана!
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27.05.2020 14:47 Відповісти
Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ - Цензор.НЕТ 1060
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27.05.2020 15:27 Відповісти
Скоро на экранах страны продолжение трилогии
РЕАНИМАТОР.
Часть 2: ГУАМ
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27.05.2020 14:48 Відповісти
Часть 3: "Зе + Г"
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27.05.2020 14:51 Відповісти
Не-а,в третьей части молодой реформатор пытается реанимировать Монголию,но там его никто не понимает.
На помощь главному герою мчатся старые московские друзья - зелёные человечки-они же сценаристы, переводчики с монгольской мовы, они же носильщики пианино (рояль отобрали злые грузины).
Закрученный сюжет с множеством поворотов.
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27.05.2020 15:08 Відповісти
По "1+1" монгольская зелениада выйдет под названием "Зита и Гита"...
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27.05.2020 15:18 Відповісти
Это пока у нас в Украине снимается трагифарс "Зеля-Беня"
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27.05.2020 15:40 Відповісти
як зовсім мертвий може вдихнути життя?
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27.05.2020 15:03 Відповісти
Ну справедливо, чьо! Грузія - Південна Осетія та Абхазія, Азербайджан - Нагорний Карабах, Молдова - Придністров'я, Україна - Крим та Донбас. І звідусіль стирчать московитськи вуха.
Може все ж краще посилювати співпрацю з ЄС, Великобританією та США з огляду на московитськи потуги?
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27.05.2020 15:03 Відповісти
ці питання можна було і з послом України узгоднити
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27.05.2020 15:07 Відповісти
Хм, а "интересный" человек -- этот наш президент Зе: практически каждое его выступление-заявление-реплика вызывают очень неоднозначную и противоречивую реакцию (я же не один такой?)...
Как он собирается "объединять страну"?
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27.05.2020 15:12 Відповісти
Вдохнкть новую жизнь в ГУАМ и пригласить туда Рассиюшку. Как же без Россиюшки-матушки!!!
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27.05.2020 15:22 Відповісти
Хай ще обговорить вдихання нового життя в ООН з Ким Чен Ином і Аятоллою Хоменеї.
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27.05.2020 15:35 Відповісти
При географических познаниях Зелебени, к его высказываниям надо относится очень осторжно. То Литву с Латвией перепутает, то Оттаву с Торонто . Как бы ноту проткста не получить от государства Гуам за вмешательства во внутренние дела .
Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ - Цензор.НЕТ 9225
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27.05.2020 15:38 Відповісти
правильно.
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27.05.2020 18:55 Відповісти
зельц , а может сразу в ТС, ЕАЭС и в ШОС? ты ведь этого хочешь? а ЕС и НАТО побоку! ведь все к этому и идёт.....
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27.05.2020 21:08 Відповісти
 
 