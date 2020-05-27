Зеленський - Алієву: Нам потрібно вдихнути нове життя в ГУАМ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава Української держави висловив подяку за надання Україні медичних матеріалів та обладнання у вигляді гуманітарної допомоги від Азербайджану загальною вагою понад 23 тонни, яка була доправлена до Києва 21 травня 2020 року.

"Такий дружній жест допомоги від азербайджанського народу особливо цінний у непростий період боротьби з пандемією COVID-19", – зазначив Володимир Зеленський.

Було домовлено про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

Співрозмовники обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участю азербайджанських інвесторів.

Зеленський висловив переконання, що з очікуваним завершенням карантинних обмежень в Україні та Азербайджані буде відновлено традиційно високу динаміку двостороннього політичного діалогу й торговельно-економічної співпраці. Він також запропонував приділити більше уваги роботі в організації ГУАМ.

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"ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", – наголосив Президент України.

На завершення розмови Володимир Зеленський висловив щирі привітання Президенту Азербайджану із завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди загальнонаціонального свята – Дня Республіки.