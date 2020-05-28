Кабмин дал старт созданию Государственной инспекции градостроительства: ею заменят ГАСИ

Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", чтобы позволить Государственной инспекции градостроительства Украины начать работу.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", - сказал Чернышов.

По словам министра, принятым постановлением создана законодательная основа для образования межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридических лиц публичного права.

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В марте президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.