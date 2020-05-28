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Кабмин дал старт созданию Государственной инспекции градостроительства: ею заменят ГАСИ

Кабмин дал старт созданию Государственной инспекции градостроительства: ею заменят ГАСИ

Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", чтобы позволить Государственной инспекции градостроительства Украины начать работу.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", - сказал Чернышов.

По словам министра, принятым постановлением создана законодательная основа для образования межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридических лиц публичного права.

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В марте президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Кабмин (14023) строительство (1995) Алексей Чернышов (150) ГАСИ (103)


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Топ комментарии
+11
Было ГАСИ, а станет ГИГ. Короче херней занимаются делая вид реХВорм, а мы платим налоги и содержим этих бездельников.
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28.05.2020 10:06
+7
А в чём разница? Подозреваю только в названии. Ну или будет ещё хуже чем було.
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28.05.2020 10:09
+6
ГАСИ заменили на ГИГУ. Потужні реформи зеленої команди в дії.
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28.05.2020 10:08
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Было ГАСИ, а станет ГИГ. Короче херней занимаются делая вид реХВорм, а мы платим налоги и содержим этих бездельников.
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28.05.2020 10:06 Ответить
ГАСИ заменили на ГИГУ. Потужні реформи зеленої команди в дії.
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28.05.2020 10:08 Ответить
А в чём разница? Подозреваю только в названии. Ну или будет ещё хуже чем було.
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28.05.2020 10:09 Ответить
Разница в том, что с новой структурой поначалу будет труднее договориться, значит поднимут цены, а всё остальное будет по старому.
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28.05.2020 10:12 Ответить
"...значит поднимут цены, а всё остальное будет по старому" = Хуже чем було.
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28.05.2020 10:16 Ответить
Кабмін поклав старт створенню Державної інспекції містобудування: нею замінять ДАБІ - Цензор.НЕТ 1058
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28.05.2020 10:40 Ответить
Не будут. Уже грабят!
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28.05.2020 10:43 Ответить
абсолютно скорумпований орган.Є ,був і буде..
дозвільний.

Результати пошуку

https://stopcor.org/golovnyj-inspektor-dabi-pogoriv-na-korupczpiyi-habar-vzyav-talonamy-na-gaz-foto/ Головний інспектор ДАБІ «погорів» на корупцпії: хабар взяв ...
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Головний інспектор ДАБІ «погорів» на корупцпії: хабар взяв талонами на газ (фото). 13.04.2020

https://4vlada.com/kerivnyk-rivnenskogo-dabi-yakogo-obvynuvachuiut-u-kilkoh-zlochynah-vzhe-dva-misiatsi-znovu-na-posadi Керівник рівненської ДАБІ, якого обвинувачують у кількох ...
https://4vlada.com/kerivnyk-rivnenskogo-dabi-yakogo-obvynuvachuiut-u-kilkoh-zlochynah-vzhe-dva-misiatsi-znovu-na-posadi 4vlada.com › kerivnyk-rivnenskogo-dabi-yakogo-obv...


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31 бер. 2020 р. - Нагадаємо, що менше року тому Ігоря Мічуду затримали за звинуваченням у вимаганні й одержанні 400 тисяч гривень хабара.

https://westnews.info/news/5-7-dolariv-z-kozhnogo-metra-vimagali-v-DABI-u-Lvivskij-oblasti.html
Працівники СБУ викрили та задокументували схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за сприяння службовцями Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області в оформленні дозвільних документів. Встановлено, що при введенні в експлуатацію об'єктів нерухомості їх власникам висувалася умова сплати грошових коштів в сумі від 5 до 7 доларів США з кожного квадратного метра за сприяння в оформленні відповідних дозвільних документів.
..
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28.05.2020 10:45 Ответить
НЕ !! НУ ЭТО РЕХФОРМА!!
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28.05.2020 10:10 Ответить
Главное, это проследить, что бы все старые проФФесионалы, перешли в новую структуру и тогда можно с гордостью отрапортовать, что реформа удалась)
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28.05.2020 10:10 Ответить
И чем ГИГСУ будет отличаться от ГАСИ? Названием? Или тем, что "откаты" возрастут, и карманы, в которые их класть будут, окажутся в "обновлённых" пиджаках?
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28.05.2020 10:15 Ответить
эту идею отмены ГАСИ протолкул застройщик Вавриш через Богдана, что бы неплатить гигантские взятки.. а когда они с Богданом утвердили несколько строительных проектов, КабМин по новому решил создать коррумпированную кормушку для взяток с застройщиков - ГИГСУ.. чистая афера под лозунгом борьбы с коррупцией..
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28.05.2020 10:37 Ответить
сейчас на смену табличек и документации потратят миллиарды а на выходе то же самое гаси))
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28.05.2020 10:17 Ответить
Все эти перестановки и переименования не добавят ума долбням, но долбни даже этого не поймут.
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28.05.2020 10:18 Ответить
Имитация бурной деятельности
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28.05.2020 10:23 Ответить
Столову перейменували в їдальню.
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28.05.2020 10:35 Ответить
пробували ліквідувати через передачу на місця- іпередумали..
ТАКУ ГОДІВНИЧКУ ДЛЯ СТОЛИЧНИХ ДАРМОЇДІВ ВИРІШИЛИ НЕ ЛІКВІДОВУВАТИ..

ще одна спі..арашена обіцянка Зе ((
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28.05.2020 10:41 Ответить
Сеанс уринотерапии продолжается
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28.05.2020 10:47 Ответить
Разница в табличках, по сути тоже самое! Только люди другие и потоки в другие карманы...
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28.05.2020 11:17 Ответить
 
 