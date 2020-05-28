Кабмін поклав старт створенню Державної інспекції містобудування: нею замінять ДАБІ

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду", щоб дозволити Державній інспекції містобудування України почати роботу.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ухвалена постанова сприятиме подальшому виконанню заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції та створенням Державної інспекції містобудування України. ДІМ почне працювати з моменту заповнення штату щонайменше на 30 %", – сказав Чернишов.

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За словами міністра, ухваленою постановою створено законодавчу основу для утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції містобудування України як юридичних осіб публічного права.

У березні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.