Кабмін поклав старт створенню Державної інспекції містобудування: нею замінять ДАБІ
Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду", щоб дозволити Державній інспекції містобудування України почати роботу.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Ухвалена постанова сприятиме подальшому виконанню заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції та створенням Державної інспекції містобудування України. ДІМ почне працювати з моменту заповнення штату щонайменше на 30 %", – сказав Чернишов.
За словами міністра, ухваленою постановою створено законодавчу основу для утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції містобудування України як юридичних осіб публічного права.
У березні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
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31 бер. 2020 р. - Нагадаємо, що менше року тому Ігоря Мічуду затримали за звинуваченням у вимаганні й одержанні 400 тисяч гривень хабара.
https://westnews.info/news/5-7-dolariv-z-kozhnogo-metra-vimagali-v-DABI-u-Lvivskij-oblasti.html
Працівники СБУ викрили та задокументували схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за сприяння службовцями Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області в оформленні дозвільних документів. Встановлено, що при введенні в експлуатацію об'єктів нерухомості їх власникам висувалася умова сплати грошових коштів в сумі від 5 до 7 доларів США з кожного квадратного метра за сприяння в оформленні відповідних дозвільних документів.
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ТАКУ ГОДІВНИЧКУ ДЛЯ СТОЛИЧНИХ ДАРМОЇДІВ ВИРІШИЛИ НЕ ЛІКВІДОВУВАТИ..
ще одна спі..арашена обіцянка Зе ((