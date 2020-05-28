РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9512 посетителей онлайн
Новости
1 571 13

Закон о внутреннем водном транспорте - важный шаг в ЕС, - Криклий

Закон о внутреннем водном транспорте - важный шаг в ЕС, - Криклий

Законопроект о внутреннем водном транспорте - это закон о реках, который должен объединить интересы государства и бизнеса и способствовать речным перевозкам.

Об этом сказал Владислав Криклий во время онлайн-пресс конференции, пишет  Gazeta.ua.

Министр инфраструктуры назвал символичным, что завтра стартует летняя навигация и когда депутаты примут законопроект в целом, будет уже постоянное и стабильное финансирование.

"Днепр - важная транспортная артерия, которая объединяет Украину как морскую державу с Европой, а за всю независимость его почти не использовали. Поэтому эта реформа является приоритетной для президента", - говорит министр.

"В свою очередь, ЕС поддерживает законопроект о ВВШ и считает, что он является очень важным. Так как этот вопрос включен в соглашение об ассоциации и Украина должна гармонизировать свое законодательство с законодательством Европы", - отметил посол ЕС Маати Маасикас.

По его словам, сейчас возможности Днепра используются лишь на 10%, а закон позволит открыть для Украины континентальные перевозки и рынок всей Европы.

"Одна из целей министерства - перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок, - отметил Криклий. - Это позволит разгрузить дороги и экономить до 250 млн грн в год на ремонте автодорог".

Принятие законопроекта в целом позволит:

• Модернизировать шлюзы, сейчас они на 75% изношены
• Либерализовать рынок, который будет развивать международную торговлю и поможет быстрее выйти на планируемый объем грузоперевозок
• бесплатное прохождение шлюзов, освобождение судов внутреннего плавания от портовых сборов, что позволит стимулировать речные перевозки
• привлечь инвестиции для судостроения, пока суда имеют возраст 30+

По словам Криклия, одной из главных задач проекта закона - чтобы проще, легче и лучше работалось бизнесу и была мотивация развивать речные перевозки. С помощью реформы грузопоток возрастет уже за следующие два года.

Посол ЕС заверил, что Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили финансовую заинтересованность в этом проекте и готовы давать Украине деньги.

Автор: 

транспорт (1756) река (111) Криклий (323)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
"Одна из целей министерства - перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок

Воно взагалі не розуміє про що каже. Відірване від реальності поясністю...
показать весь комментарий
28.05.2020 10:53
+1
Пора бы уже и Портовый вокзал починить в Киеве на подоле.
На него больно смотреть
показать весь комментарий
28.05.2020 10:51
+1
тут попахивает Гиперлупом с Нью-Васюками
показать весь комментарий
28.05.2020 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора бы уже и Портовый вокзал починить в Киеве на подоле.
На него больно смотреть
показать весь комментарий
28.05.2020 10:51 Ответить
"Одна из целей министерства - перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок

Воно взагалі не розуміє про що каже. Відірване від реальності поясністю...
показать весь комментарий
28.05.2020 10:53 Ответить
Він розуміє, а ти?

Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій - Цензор.НЕТ 6986
показать весь комментарий
28.05.2020 11:16 Ответить
Я чудово розумію про що написав. І скільки на твою думку вантажу в тонах на баржі?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:21 Ответить
Баржи сухогрузные имеют грузоподъёмность от 100 до 4 000 тонн, наливные - до 11 000 тонн. Баржи эксплуатируются в основном на внутренних водных путях государств и стран (реки, озёра, водохранилища), реже - в морских условиях (внутренние или прибрежные моря, заливы, проливы и так далее).

Чи мова йде про одну баржу? А пасажирські перевезення, тощо?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:48 Ответить
в СССР объемы грузоперевозок речным транспортом по территории Украины составляли порядка 60 млн тонн в год.

https://delo.ua/business/pochemu-ukrainskie-reki-ne-ispolzujut-potencial-353690/

То що тебе так збудило?
показать весь комментарий
28.05.2020 11:50 Ответить
О! А ти хоч уявляєш собі цю логістику? Цього немає вже десятки років. І ще одна річ, не все що робилося в совку бери за приклад. Для виконання плану таку баржу, наприклад з піском, гоняли між двома річковими портами десятки раз за рік. В кожному порту навантажуючи та розвантажуючи один й той самий вантаж. Повір, я знаю що кажу.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:41 Ответить
Наша власть прикрываясь ЕС исполняет все хотелки Путлера.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:56 Ответить
Ваша- так, але на щастя вже рік, як її усунули.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:17 Ответить
тут попахивает Гиперлупом с Нью-Васюками
показать весь комментарий
28.05.2020 11:02 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25097636.html Дайте им ещё 100 дней

Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій - Цензор.НЕТ 2514

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152515618444370&id=100010578281118 Alex Noinets : Ти диви. Виходить, якщо взяти людину Бахматюка на пост міністра, щоб він розвивав економіку, то виявляється, що він її не може розвивати, а може лише олігарха Бахматюка лобіювати.
Який сюрприз. Незважаючи на те, що ми це підступно завжди казали, виявилося, що так і є.
Петрашко хотів бути добрим міністром. Но что-то ему мешало. Может быть трое детей, а может быть директор школы. А может быть https://uprom.info/news/ekonomika/u-kvitni-promyslove-vyrobnycztvo-pryskorylo-padinnya-do-162/ падіння промвиробництва 16,2% лише тільки в квітні.
І уже одноразові депутати хочуть знову міняти одноразових міністрів. Но вы, друзья, как ни садитесь.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:14 Ответить
Баржа едет не из точки А в точку Б, а из порта А в порт Б...
показать весь комментарий
28.05.2020 11:58 Ответить
Закон про внутрішнє - крок до зовнішнього - сказав Криклій...І замовк,вражений глибиною власної думки...
показать весь комментарий
28.05.2020 13:15 Ответить
 
 