Закон о внутреннем водном транспорте - важный шаг в ЕС, - Криклий
Законопроект о внутреннем водном транспорте - это закон о реках, который должен объединить интересы государства и бизнеса и способствовать речным перевозкам.
Об этом сказал Владислав Криклий во время онлайн-пресс конференции, пишет Gazeta.ua.
Министр инфраструктуры назвал символичным, что завтра стартует летняя навигация и когда депутаты примут законопроект в целом, будет уже постоянное и стабильное финансирование.
"Днепр - важная транспортная артерия, которая объединяет Украину как морскую державу с Европой, а за всю независимость его почти не использовали. Поэтому эта реформа является приоритетной для президента", - говорит министр.
"В свою очередь, ЕС поддерживает законопроект о ВВШ и считает, что он является очень важным. Так как этот вопрос включен в соглашение об ассоциации и Украина должна гармонизировать свое законодательство с законодательством Европы", - отметил посол ЕС Маати Маасикас.
По его словам, сейчас возможности Днепра используются лишь на 10%, а закон позволит открыть для Украины континентальные перевозки и рынок всей Европы.
"Одна из целей министерства - перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок, - отметил Криклий. - Это позволит разгрузить дороги и экономить до 250 млн грн в год на ремонте автодорог".
Принятие законопроекта в целом позволит:
• Модернизировать шлюзы, сейчас они на 75% изношены
• Либерализовать рынок, который будет развивать международную торговлю и поможет быстрее выйти на планируемый объем грузоперевозок
• бесплатное прохождение шлюзов, освобождение судов внутреннего плавания от портовых сборов, что позволит стимулировать речные перевозки
• привлечь инвестиции для судостроения, пока суда имеют возраст 30+
По словам Криклия, одной из главных задач проекта закона - чтобы проще, легче и лучше работалось бизнесу и была мотивация развивать речные перевозки. С помощью реформы грузопоток возрастет уже за следующие два года.
Посол ЕС заверил, что Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили финансовую заинтересованность в этом проекте и готовы давать Украине деньги.
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На него больно смотреть
Воно взагалі не розуміє про що каже. Відірване від реальності поясністю...
Чи мова йде про одну баржу? А пасажирські перевезення, тощо?
https://delo.ua/business/pochemu-ukrainskie-reki-ne-ispolzujut-potencial-353690/
То що тебе так збудило?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152515618444370&id=100010578281118 Alex Noinets : Ти диви. Виходить, якщо взяти людину Бахматюка на пост міністра, щоб він розвивав економіку, то виявляється, що він її не може розвивати, а може лише олігарха Бахматюка лобіювати.
Який сюрприз. Незважаючи на те, що ми це підступно завжди казали, виявилося, що так і є.
Петрашко хотів бути добрим міністром. Но что-то ему мешало. Может быть трое детей, а может быть директор школы. А может быть https://uprom.info/news/ekonomika/u-kvitni-promyslove-vyrobnycztvo-pryskorylo-padinnya-do-162/ падіння промвиробництва 16,2% лише тільки в квітні.
І уже одноразові депутати хочуть знову міняти одноразових міністрів. Но вы, друзья, как ни садитесь.