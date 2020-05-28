Закон о внутреннем водном транспорте - важный шаг в ЕС, - Криклий

Законопроект о внутреннем водном транспорте - это закон о реках, который должен объединить интересы государства и бизнеса и способствовать речным перевозкам.

Об этом сказал Владислав Криклий во время онлайн-пресс конференции, пишет Gazeta.ua.

Министр инфраструктуры назвал символичным, что завтра стартует летняя навигация и когда депутаты примут законопроект в целом, будет уже постоянное и стабильное финансирование.

"Днепр - важная транспортная артерия, которая объединяет Украину как морскую державу с Европой, а за всю независимость его почти не использовали. Поэтому эта реформа является приоритетной для президента", - говорит министр.

"В свою очередь, ЕС поддерживает законопроект о ВВШ и считает, что он является очень важным. Так как этот вопрос включен в соглашение об ассоциации и Украина должна гармонизировать свое законодательство с законодательством Европы", - отметил посол ЕС Маати Маасикас.

По его словам, сейчас возможности Днепра используются лишь на 10%, а закон позволит открыть для Украины континентальные перевозки и рынок всей Европы.

"Одна из целей министерства - перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок, - отметил Криклий. - Это позволит разгрузить дороги и экономить до 250 млн грн в год на ремонте автодорог".

Принятие законопроекта в целом позволит:

• Модернизировать шлюзы, сейчас они на 75% изношены

• Либерализовать рынок, который будет развивать международную торговлю и поможет быстрее выйти на планируемый объем грузоперевозок

• бесплатное прохождение шлюзов, освобождение судов внутреннего плавания от портовых сборов, что позволит стимулировать речные перевозки

• привлечь инвестиции для судостроения, пока суда имеют возраст 30+

По словам Криклия, одной из главных задач проекта закона - чтобы проще, легче и лучше работалось бизнесу и была мотивация развивать речные перевозки. С помощью реформы грузопоток возрастет уже за следующие два года.

Посол ЕС заверил, что Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили финансовую заинтересованность в этом проекте и готовы давать Украине деньги.