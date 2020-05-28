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Новини
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Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій

Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій

Законопроєкт про внутрішній водний транспорт - це закон про річки, який має об'єднати інтереси держави і бізнесу та сприяти річковим перевезенням.

Про це сказав Владислав Криклій під час онлайн-пресконференції, пише Gazeta.ua.

Міністр інфраструктури назвав символічним, що завтра стартує літня навігація й коли депутати приймуть законопроєкт в цілому, буде вже постійне та стабільне фінансування.

"Дніпро – важлива транспортна артерія, яка об'єднує Україну як морську державу з Європою, а за всю незалежність його майже не використовували. Тому ця реформа є пріоритетною для президента", – каже міністр.

"В свою чергу, ЄС підтримує законопроєкт про ВВШ й вважає, що він є дуже важливим. Так як це питання включено до угоди про асоціацію й Україна має гармонізувати своє законодавство з законодавством Європи", – зазначив посол ЄС Мааті Маасікас.

За його словами, наразі можливості Дніпра використовуються лише на 10 %, а закон дасть змогу відкрити для України континентальні перевезення та ринок всієї Європи.

Однією з цілей міністерства – перенести на річку 45 млн тонн вантажних перевезень, – зазначив Криклій. - Це дасть змогу розвантажити дороги та економити до 250 млн грн на рік на ремонті автошляхів".

Прийняття законопроєкту в цілому дозволить:

  • Модернізувати шлюзи, зараз вони на 75% зношені
    • Лібералізувати ринок, який розвине міжнародну торгівлю та допоможе швидше вийти на заплановий обсяг вантажоперевезень
    • безкоштовне проходження шлюзів, звільнення суден внутрішнього плавання від портових зборів, що стимулюватиме річкові перевезення
    • залучити інвестиції для суднобудування, наразі судна мають вік 30+

За словами Криклія, одним із головних завдань проєкту закону - щоб простіше, легше і краще працювалося бізнесу й була мотивація розвивати річкові перевезення. За допомогою реформи вантажопотік зросте вже за наступні два роки.

Посол ЄС запевнив, що Європейський інвестиційний банк і ЄБРР уже висловили фінансову зацікавленість у цьому проєкті й готові давати Україні гроші.

Автор: 

транспорт (1389) ріка (194) Криклій (548)


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Топ коментарі
+3
"Одна из целей министерства - перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок

Воно взагалі не розуміє про що каже. Відірване від реальності поясністю...
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28.05.2020 10:53
+1
Пора бы уже и Портовый вокзал починить в Киеве на подоле.
На него больно смотреть
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28.05.2020 10:51
+1
тут попахивает Гиперлупом с Нью-Васюками
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28.05.2020 11:02
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Пора бы уже и Портовый вокзал починить в Киеве на подоле.
На него больно смотреть
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28.05.2020 10:51 Відповісти
"Одна из целей министерства - перенести на реку 45 млн тонн грузовых перевозок

Воно взагалі не розуміє про що каже. Відірване від реальності поясністю...
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28.05.2020 10:53 Відповісти
Він розуміє, а ти?

Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій - Цензор.НЕТ 6986
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28.05.2020 11:16 Відповісти
Я чудово розумію про що написав. І скільки на твою думку вантажу в тонах на баржі?
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28.05.2020 11:21 Відповісти
Баржи сухогрузные имеют грузоподъёмность от 100 до 4 000 тонн, наливные - до 11 000 тонн. Баржи эксплуатируются в основном на внутренних водных путях государств и стран (реки, озёра, водохранилища), реже - в морских условиях (внутренние или прибрежные моря, заливы, проливы и так далее).

Чи мова йде про одну баржу? А пасажирські перевезення, тощо?
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28.05.2020 11:48 Відповісти
в СССР объемы грузоперевозок речным транспортом по территории Украины составляли порядка 60 млн тонн в год.

https://delo.ua/business/pochemu-ukrainskie-reki-ne-ispolzujut-potencial-353690/

То що тебе так збудило?
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28.05.2020 11:50 Відповісти
О! А ти хоч уявляєш собі цю логістику? Цього немає вже десятки років. І ще одна річ, не все що робилося в совку бери за приклад. Для виконання плану таку баржу, наприклад з піском, гоняли між двома річковими портами десятки раз за рік. В кожному порту навантажуючи та розвантажуючи один й той самий вантаж. Повір, я знаю що кажу.
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Наша власть прикрываясь ЕС исполняет все хотелки Путлера.
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28.05.2020 10:56 Відповісти
Ваша- так, але на щастя вже рік, як її усунули.
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28.05.2020 11:17 Відповісти
тут попахивает Гиперлупом с Нью-Васюками
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28.05.2020 11:02 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25097636.html Дайте им ещё 100 дней

Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій - Цензор.НЕТ 2514

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152515618444370&id=100010578281118 Alex Noinets : Ти диви. Виходить, якщо взяти людину Бахматюка на пост міністра, щоб він розвивав економіку, то виявляється, що він її не може розвивати, а може лише олігарха Бахматюка лобіювати.
Який сюрприз. Незважаючи на те, що ми це підступно завжди казали, виявилося, що так і є.
Петрашко хотів бути добрим міністром. Но что-то ему мешало. Может быть трое детей, а может быть директор школы. А может быть https://uprom.info/news/ekonomika/u-kvitni-promyslove-vyrobnycztvo-pryskorylo-padinnya-do-162/ падіння промвиробництва 16,2% лише тільки в квітні.
І уже одноразові депутати хочуть знову міняти одноразових міністрів. Но вы, друзья, как ни садитесь.
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28.05.2020 11:14 Відповісти
Баржа едет не из точки А в точку Б, а из порта А в порт Б...
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28.05.2020 11:58 Відповісти
Закон про внутрішнє - крок до зовнішнього - сказав Криклій...І замовк,вражений глибиною власної думки...
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28.05.2020 13:15 Відповісти
 
 