Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій
Законопроєкт про внутрішній водний транспорт - це закон про річки, який має об'єднати інтереси держави і бізнесу та сприяти річковим перевезенням.
Про це сказав Владислав Криклій під час онлайн-пресконференції, пише Gazeta.ua.
Міністр інфраструктури назвав символічним, що завтра стартує літня навігація й коли депутати приймуть законопроєкт в цілому, буде вже постійне та стабільне фінансування.
"Дніпро – важлива транспортна артерія, яка об'єднує Україну як морську державу з Європою, а за всю незалежність його майже не використовували. Тому ця реформа є пріоритетною для президента", – каже міністр.
"В свою чергу, ЄС підтримує законопроєкт про ВВШ й вважає, що він є дуже важливим. Так як це питання включено до угоди про асоціацію й Україна має гармонізувати своє законодавство з законодавством Європи", – зазначив посол ЄС Мааті Маасікас.
За його словами, наразі можливості Дніпра використовуються лише на 10 %, а закон дасть змогу відкрити для України континентальні перевезення та ринок всієї Європи.
Однією з цілей міністерства – перенести на річку 45 млн тонн вантажних перевезень, – зазначив Криклій. - Це дасть змогу розвантажити дороги та економити до 250 млн грн на рік на ремонті автошляхів".
Прийняття законопроєкту в цілому дозволить:
- Модернізувати шлюзи, зараз вони на 75% зношені
• Лібералізувати ринок, який розвине міжнародну торгівлю та допоможе швидше вийти на заплановий обсяг вантажоперевезень
• безкоштовне проходження шлюзів, звільнення суден внутрішнього плавання від портових зборів, що стимулюватиме річкові перевезення
• залучити інвестиції для суднобудування, наразі судна мають вік 30+
За словами Криклія, одним із головних завдань проєкту закону - щоб простіше, легше і краще працювалося бізнесу й була мотивація розвивати річкові перевезення. За допомогою реформи вантажопотік зросте вже за наступні два роки.
Посол ЄС запевнив, що Європейський інвестиційний банк і ЄБРР уже висловили фінансову зацікавленість у цьому проєкті й готові давати Україні гроші.
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На него больно смотреть
Воно взагалі не розуміє про що каже. Відірване від реальності поясністю...
Чи мова йде про одну баржу? А пасажирські перевезення, тощо?
https://delo.ua/business/pochemu-ukrainskie-reki-ne-ispolzujut-potencial-353690/
То що тебе так збудило?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152515618444370&id=100010578281118 Alex Noinets : Ти диви. Виходить, якщо взяти людину Бахматюка на пост міністра, щоб він розвивав економіку, то виявляється, що він її не може розвивати, а може лише олігарха Бахматюка лобіювати.
Який сюрприз. Незважаючи на те, що ми це підступно завжди казали, виявилося, що так і є.
Петрашко хотів бути добрим міністром. Но что-то ему мешало. Может быть трое детей, а может быть директор школы. А может быть https://uprom.info/news/ekonomika/u-kvitni-promyslove-vyrobnycztvo-pryskorylo-padinnya-do-162/ падіння промвиробництва 16,2% лише тільки в квітні.
І уже одноразові депутати хочуть знову міняти одноразових міністрів. Но вы, друзья, как ни садитесь.