Закон про внутрішній водний транспорт - важливий крок у ЄС, - Криклій

Законопроєкт про внутрішній водний транспорт - це закон про річки, який має об'єднати інтереси держави і бізнесу та сприяти річковим перевезенням.

Про це сказав Владислав Криклій під час онлайн-пресконференції, пише Gazeta.ua.

Міністр інфраструктури назвав символічним, що завтра стартує літня навігація й коли депутати приймуть законопроєкт в цілому, буде вже постійне та стабільне фінансування.

"Дніпро – важлива транспортна артерія, яка об'єднує Україну як морську державу з Європою, а за всю незалежність його майже не використовували. Тому ця реформа є пріоритетною для президента", – каже міністр.

"В свою чергу, ЄС підтримує законопроєкт про ВВШ й вважає, що він є дуже важливим. Так як це питання включено до угоди про асоціацію й Україна має гармонізувати своє законодавство з законодавством Європи", – зазначив посол ЄС Мааті Маасікас.

За його словами, наразі можливості Дніпра використовуються лише на 10 %, а закон дасть змогу відкрити для України континентальні перевезення та ринок всієї Європи.

Однією з цілей міністерства – перенести на річку 45 млн тонн вантажних перевезень, – зазначив Криклій. - Це дасть змогу розвантажити дороги та економити до 250 млн грн на рік на ремонті автошляхів".

Прийняття законопроєкту в цілому дозволить:

Модернізувати шлюзи, зараз вони на 75% зношені

• Лібералізувати ринок, який розвине міжнародну торгівлю та допоможе швидше вийти на заплановий обсяг вантажоперевезень

• безкоштовне проходження шлюзів, звільнення суден внутрішнього плавання від портових зборів, що стимулюватиме річкові перевезення

• залучити інвестиції для суднобудування, наразі судна мають вік 30+

За словами Криклія, одним із головних завдань проєкту закону - щоб простіше, легше і краще працювалося бізнесу й була мотивація розвивати річкові перевезення. За допомогою реформи вантажопотік зросте вже за наступні два роки.

Посол ЄС запевнив, що Європейський інвестиційний банк і ЄБРР уже висловили фінансову зацікавленість у цьому проєкті й готові давати Україні гроші.