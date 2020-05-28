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Новости Агрессия России против Украины
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В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов

В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов

Офис президента и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) инициируют создание профильного министерства, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики (ВПП), и введение должности вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, в ведении которого будут находиться вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развития космической отрасли, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить, прежде всего, проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы", – приводится мнение Данилова в сообщении СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Секретарь совета уточнил, что такая общая позиция СНБО и Офиса президента о процессе реформирования ОПК и разработки соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования закреплена в "Путях оптимизации управленческих функций в рамках формирования и реализации ВПП".

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По его словам, после создания министерства и должности вице-премьера на втором этапе реформирования будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром".

Данилов подчеркнул, что предприятия ОПК должны, прежде всего, сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы.

Автор: 

Данилов (1066) Кабмин (14023) СНБО (4430) ОПК (141)


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Топ комментарии
+15
Боже, как нам не хватает новых министров и других чиновников.....
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28.05.2020 15:47
+8
Больше министерств - хороших и разных! Зе - слуга народа!
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28.05.2020 15:49
+7
правильно: хочеш красти більше - розділяй потоки!
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28.05.2020 15:48
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Боже, как нам не хватает новых министров и других чиновников.....
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28.05.2020 15:47 Ответить
Правильно! Це до виборів обіцяли скоротити міністерства. Бо не знали, скільки грошей можна красти. А апетит приходить швидко. Та й квартал виявився більшим, ніж гадалося.
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28.05.2020 16:37 Ответить
правильно: хочеш красти більше - розділяй потоки!
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28.05.2020 15:48 Ответить
А как же борьба с коррупцией ?
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28.05.2020 15:48 Ответить
Больше министерств - хороших и разных! Зе - слуга народа!
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28.05.2020 15:49 Ответить
Ну что, мои мудрые сограждане, как говорится, с побєдой Вас!!! Именно этого министерства нехватало для окончательной победы над эпохой зубожиння!
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28.05.2020 15:50 Ответить
Замість однієї відрубаної голови виростає - дві. Усе як у казці.
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28.05.2020 15:50 Ответить
обіцяли скоротити, но вирішили создати. напевно треба когось влаштувати.
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28.05.2020 15:50 Ответить
дивизию белая стрела нужно Украине, отряд не справится
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28.05.2020 15:50 Ответить
а, что же абромявичюсы или без свинарчуков абромявичюсы бессильны?
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28.05.2020 15:50 Ответить
В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 434
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28.05.2020 15:51 Ответить
Галстук оказался с грибами?
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28.05.2020 15:54 Ответить
В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 475
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28.05.2020 16:10 Ответить
а потом создадут промышленно политические войска походу, пипец...
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28.05.2020 15:51 Ответить
Знову якесь міністерство,щоб гроші з бюджету тягти.
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28.05.2020 16:00 Ответить
мало нам министерств, давайте еще.
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28.05.2020 16:00 Ответить
зеленый социальный лифт в работе
из танцоров в контрразведчики! цирк Дю-Солей в масштабах страны!

В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 7464
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28.05.2020 16:01 Ответить
Жесть, это правда что-ли?
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28.05.2020 16:14 Ответить
да
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28.05.2020 16:16 Ответить
це п"ять!
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28.05.2020 16:25 Ответить
Вот и новые рабочие места, девочек надо же куда то пристраивать, не содержать же их за свой счет. ЭТО ЖЕ ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО, куда девать НЕДОУЧЕК - ДЕТЕЙ, пропадут же.
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28.05.2020 16:01 Ответить
Ох уж удивительные. Сначала кричали, что нужно сокращать и обединять министерства. Ок, обединили. Потом набрали кучу новых людей и расширили штат, потом все бросили, психанули, и опять разединили министерства, реформа закончена? Теперь вообще, создают новые, где обещенные реформы по сокращению министрстров и министров?
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28.05.2020 16:01 Ответить
Чем больше министров, тем больше схем и откатов
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28.05.2020 16:02 Ответить
потрібно рішуче створите Мінестерство Приколів України..
лисий не пристроїн еще
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28.05.2020 16:05 Ответить
А скажите на милость, в Министерстве обороны часом нет департамента, который " которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики"?
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28.05.2020 16:07 Ответить
В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 8276
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28.05.2020 16:07 Ответить
Ще міністерство погоди создайте, дебіли бдь
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28.05.2020 16:23 Ответить
Шмигаль обещал создать 500 000 (пятьсот тысяч) новых рабочих мест. Это уже оно?
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28.05.2020 16:24 Ответить
Хочешь уничтожить отрасль-создай министерство. Закон Паркинсона
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28.05.2020 16:28 Ответить
Брат Ермака разошелся не на шутку.
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28.05.2020 16:38 Ответить
Та давайте ще з 10 міністерств створимо...300 міліардів грн. вже діра в держ бюджеті, буде 400 млрд.... Сто туди, сто сюди...гуляй зелень...
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28.05.2020 17:07 Ответить
А министром кого-то из новых лиц. Опять же Кузьмук есть. Можно Попова с Ежелем поискать
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28.05.2020 17:46 Ответить
Это маленькая часть из 500000 рабочих мест Шмыгаля.Плодим дармедов
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28.05.2020 18:35 Ответить
Еще не все клоуны из квартала пристроены, или соседи зеленых керманычей? Надо больше этих рукожопов на нашу голову?
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28.05.2020 18:43 Ответить
Не весь бюджет ще вкрали...
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28.05.2020 20:14 Ответить
Груждане! Минимизируйте уплату налогов этим марадерам! И пусть создают хоть Министерство межпланетных отношений...
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28.05.2020 20:57 Ответить
😂😂😂не ну просто без дна!
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28.05.2020 23:09 Ответить
 
 