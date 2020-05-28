В Україні створять міністерство військово-промислової політики, - Данілов

Офіс президента і Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ініціюють створення профільного міністерства, яке буде відповідати за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики (ВПП), і введення посади віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, у віданні якого перебуватимуть питання реформування оборонно-промислового комплексу (ОПК) і розвитку космічної галузі, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має розв’язати насамперед проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики, зокрема, відсутності профільного координуючого органу, та запровадити системний підхід до розвитку цієї сфери", - наводиться думка Данілова в повідомленні РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Секретар ради уточнив, що така спільна позиція РНБО і Офісу президента про процес реформування ОПК і розробку відповідних довгострокових і середньострокових документів оборонного планування закріплена в "Шляхах оптимізації управлінських функцій в рамках формування та реалізації ВПП".

За його словами, після створення міністерства і посади віцепрем'єра на другому етапі реформування будуть вирішуватися питання організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром".

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Данілов підкреслив, що підприємства ОПК повинні, перш за все, сконцентруватися на забезпеченні армії сучасними високотехнологічним озброєнням і технікою, що дозволить ефективно реагувати на сучасні виклики.