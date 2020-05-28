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В Україні створять міністерство військово-промислової політики, - Данілов

В Україні створять міністерство військово-промислової політики, - Данілов

Офіс президента і Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ініціюють створення профільного міністерства, яке буде відповідати за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики (ВПП), і введення посади віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, у віданні якого перебуватимуть питання реформування оборонно-промислового комплексу (ОПК) і розвитку космічної галузі, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має розв’язати насамперед проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики, зокрема, відсутності профільного координуючого органу, та запровадити системний підхід до розвитку цієї сфери", - наводиться думка Данілова в повідомленні РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Секретар ради уточнив, що така спільна позиція РНБО і Офісу президента про процес реформування ОПК і розробку відповідних довгострокових і середньострокових документів оборонного планування закріплена в "Шляхах оптимізації управлінських функцій в рамках формування та реалізації ВПП".

За його словами, після створення міністерства і посади віцепрем'єра на другому етапі реформування будуть вирішуватися питання організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром".

Також читайте: Кабмін затвердив звіт про результати огляду оборонно-промислового комплексу

Данілов підкреслив, що підприємства ОПК повинні, перш за все, сконцентруватися на забезпеченні армії сучасними високотехнологічним озброєнням і технікою, що дозволить ефективно реагувати на сучасні виклики.

Автор: 

Данілов (1259) Кабмін (14060) РНБО (2278) ОПК (208)


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Топ коментарі
+15
Боже, как нам не хватает новых министров и других чиновников.....
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28.05.2020 15:47
+8
Больше министерств - хороших и разных! Зе - слуга народа!
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28.05.2020 15:49
+7
правильно: хочеш красти більше - розділяй потоки!
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28.05.2020 15:48
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Боже, как нам не хватает новых министров и других чиновников.....
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28.05.2020 15:47 Відповісти
Правильно! Це до виборів обіцяли скоротити міністерства. Бо не знали, скільки грошей можна красти. А апетит приходить швидко. Та й квартал виявився більшим, ніж гадалося.
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28.05.2020 16:37 Відповісти
правильно: хочеш красти більше - розділяй потоки!
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28.05.2020 15:48 Відповісти
А как же борьба с коррупцией ?
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28.05.2020 15:48 Відповісти
Больше министерств - хороших и разных! Зе - слуга народа!
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28.05.2020 15:49 Відповісти
Ну что, мои мудрые сограждане, как говорится, с побєдой Вас!!! Именно этого министерства нехватало для окончательной победы над эпохой зубожиння!
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28.05.2020 15:50 Відповісти
Замість однієї відрубаної голови виростає - дві. Усе як у казці.
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28.05.2020 15:50 Відповісти
обіцяли скоротити, но вирішили создати. напевно треба когось влаштувати.
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28.05.2020 15:50 Відповісти
дивизию белая стрела нужно Украине, отряд не справится
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28.05.2020 15:50 Відповісти
а, что же абромявичюсы или без свинарчуков абромявичюсы бессильны?
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28.05.2020 15:50 Відповісти
В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 434
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28.05.2020 15:51 Відповісти
Галстук оказался с грибами?
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28.05.2020 15:54 Відповісти
В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 475
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28.05.2020 16:10 Відповісти
а потом создадут промышленно политические войска походу, пипец...
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28.05.2020 15:51 Відповісти
Знову якесь міністерство,щоб гроші з бюджету тягти.
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28.05.2020 16:00 Відповісти
мало нам министерств, давайте еще.
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28.05.2020 16:00 Відповісти
зеленый социальный лифт в работе
из танцоров в контрразведчики! цирк Дю-Солей в масштабах страны!

В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 7464
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28.05.2020 16:01 Відповісти
Жесть, это правда что-ли?
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28.05.2020 16:14 Відповісти
да
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28.05.2020 16:16 Відповісти
це п"ять!
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28.05.2020 16:25 Відповісти
Вот и новые рабочие места, девочек надо же куда то пристраивать, не содержать же их за свой счет. ЭТО ЖЕ ЦЕЛОЕ МИНИСТЕРСТВО, куда девать НЕДОУЧЕК - ДЕТЕЙ, пропадут же.
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28.05.2020 16:01 Відповісти
Ох уж удивительные. Сначала кричали, что нужно сокращать и обединять министерства. Ок, обединили. Потом набрали кучу новых людей и расширили штат, потом все бросили, психанули, и опять разединили министерства, реформа закончена? Теперь вообще, создают новые, где обещенные реформы по сокращению министрстров и министров?
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28.05.2020 16:01 Відповісти
Чем больше министров, тем больше схем и откатов
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28.05.2020 16:02 Відповісти
потрібно рішуче створите Мінестерство Приколів України..
лисий не пристроїн еще
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28.05.2020 16:05 Відповісти
А скажите на милость, в Министерстве обороны часом нет департамента, который " которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики"?
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28.05.2020 16:07 Відповісти
В Украине создадут министерство военно-промышленной политики, - Данилов - Цензор.НЕТ 8276
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28.05.2020 16:07 Відповісти
Ще міністерство погоди создайте, дебіли бдь
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28.05.2020 16:23 Відповісти
Шмигаль обещал создать 500 000 (пятьсот тысяч) новых рабочих мест. Это уже оно?
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28.05.2020 16:24 Відповісти
Хочешь уничтожить отрасль-создай министерство. Закон Паркинсона
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28.05.2020 16:28 Відповісти
Брат Ермака разошелся не на шутку.
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28.05.2020 16:38 Відповісти
Та давайте ще з 10 міністерств створимо...300 міліардів грн. вже діра в держ бюджеті, буде 400 млрд.... Сто туди, сто сюди...гуляй зелень...
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28.05.2020 17:07 Відповісти
А министром кого-то из новых лиц. Опять же Кузьмук есть. Можно Попова с Ежелем поискать
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28.05.2020 17:46 Відповісти
Это маленькая часть из 500000 рабочих мест Шмыгаля.Плодим дармедов
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28.05.2020 18:35 Відповісти
Еще не все клоуны из квартала пристроены, или соседи зеленых керманычей? Надо больше этих рукожопов на нашу голову?
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28.05.2020 18:43 Відповісти
Не весь бюджет ще вкрали...
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28.05.2020 20:14 Відповісти
Груждане! Минимизируйте уплату налогов этим марадерам! И пусть создают хоть Министерство межпланетных отношений...
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28.05.2020 20:57 Відповісти
😂😂😂не ну просто без дна!
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28.05.2020 23:09 Відповісти
 
 