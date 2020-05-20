Кабмін затвердив звіт про результати огляду оборонно-промислового комплексу

Кабмін у цілому затвердив звіт про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу України і доручив Міноборони додатково надати інформацію про потреби ЗСУ. Документ після затвердження передано на розгляд РНБО.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначила під час доповіді заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, огляд оборонно-промислового комплексу проведено вперше в історії України. Звіт про огляд був підготовлений на підставі рішення РНБО та здійснювався міжвідомчою робочою групою в тісній кооперації з експертами та МЗС.

"За результатами ми пропонуємо цей звіт схвалити в цілому, але окремо надати протокольне доручення Міністерству оборони дати нам потребу Збройних сил України, які є суттєвою частиною зазначеного звіту. І після цього ми доопрацюємо документ", - зазначила Панаіотіді.

На розгляд уряду була винесена лише нетаємна частина звіту, всі таємні додатки перебували у Секретаріаті Кабінету міністрів.

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Члени уряду також одноголосно підтримали пропозицію відкриту частину звіту відправити на ознайомлення ключовим міжнародним партнерам, з якими співпрацює Україна у сфері оборонних технологій.

Нагадуємо, Президент України Петро Порошенко підписав Указ від 15 березня 2019 року № 79/2019, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2019 року "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення". Згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів було доручено забезпечити проведення огляду ОПК.

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