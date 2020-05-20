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Кабмін затвердив звіт про результати огляду оборонно-промислового комплексу

Кабмін затвердив звіт про результати огляду оборонно-промислового комплексу

Кабмін у цілому затвердив звіт про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу України і доручив Міноборони додатково надати інформацію про потреби ЗСУ. Документ після затвердження передано на розгляд РНБО.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначила під час доповіді заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, огляд оборонно-промислового комплексу проведено вперше в історії України. Звіт про огляд був підготовлений на підставі рішення РНБО та здійснювався міжвідомчою робочою групою в тісній кооперації з експертами та МЗС.

"За результатами ми пропонуємо цей звіт схвалити в цілому, але окремо надати протокольне доручення Міністерству оборони дати нам потребу Збройних сил України, які є суттєвою частиною зазначеного звіту. І після цього ми доопрацюємо документ", - зазначила Панаіотіді.

На розгляд уряду була винесена лише нетаємна частина звіту, всі таємні додатки перебували у Секретаріаті Кабінету міністрів.

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Члени уряду також одноголосно підтримали пропозицію відкриту частину звіту відправити на ознайомлення ключовим міжнародним партнерам, з якими співпрацює Україна у сфері оборонних технологій.

Нагадуємо, Президент України Петро Порошенко підписав Указ від 15 березня 2019 року № 79/2019, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2019 року "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення". Згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів було доручено забезпечити проведення огляду ОПК.

Також читайте: Уряд має доопрацювати проєкт Програми діяльності Кабміну в частині нацбезпеки і оборони, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Кабмін (14065) оборона (4770) РНБО (2278) ОПК (208) Панаіотіді Світлана (19)


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І що - повєрхносний осмотр повріждєній нє обнаружил?
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20.05.2020 17:45 Відповісти
Це був бенкет під час чуми!
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20.05.2020 17:48 Відповісти
Стаття, де чути лише переможні реляції.
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20.05.2020 17:46 Відповісти
"Осмотр ОПК"

Может - "обзор"?
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20.05.2020 17:49 Відповісти
Не смотря на все усилия Кабмина в последний год после осмотра ОПК был обнаружен.
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20.05.2020 17:52 Відповісти
Ашотама з Свинарчуками?
Таємниця ци вязниця??
😎
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20.05.2020 18:26 Відповісти
"Смотрящий" Порошенка в оборонці: журналісти розповіли про роль Олега Гладковського у корупційні схемі
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/smotryashchiy-poroshenka-v-oboronci-zhurnalisti-rozpovili-pro-rol-olega-gladkovskogo-u-korupciyni-shemi-50009162.html
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20.05.2020 18:30 Відповісти
Чего переживать - Мустафа все держит под контролем!...
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20.05.2020 18:58 Відповісти
осмотр ВПК... почти практологи...
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21.05.2020 06:14 Відповісти
 
 