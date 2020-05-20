Кабмин утвердил отчет о результатах осмотра оборонно-промышленного комплекса

Кабмин в целом утвердил отчет о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса Украины и поручил Минобороны дополнительно предоставить информацию о потребностях ВСУ. Документ после утверждения передан на рассмотрение СНБО.

Соответствующие решение принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметила во время доклада заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, обзор оборонно-промышленного комплекса проведен впервые в истории Украины. Отчет об осмотре был подготовлен на основании решения СНБО и осуществлялся межведомственной рабочей группой в тесной кооперации с экспертами и МИД.

"По результатам мы предлагаем этот отчет одобрить в целом, но отдельно предоставить протокольное поручение Министерству обороны дать нам потребность Вооруженных сил Украины, которые являются существенной частью указанного отчета. И после этого мы доработаем документ", - отметила Панаиотиди.

На рассмотрение правительства была вынесена только несекретная часть отчета, все тайные приложения находились в Секретариате Кабинета Министров.

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Члены правительства также единогласно поддержали предложение открытую часть отчета отправить на ознакомление ключевым международным партнерам, с которыми сотрудничает Украина в сфере оборонных технологий.

Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ от 15 марта 2019 № 79/2019, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от б марта 2019 "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказ". Согласно решению СНБО, Кабинету министров было поручено обеспечить проведение осмотра ОПК.

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