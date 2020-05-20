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Новости Агрессия России против Украины
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Кабмин утвердил отчет о результатах осмотра оборонно-промышленного комплекса

Кабмин утвердил отчет о результатах осмотра оборонно-промышленного комплекса

Кабмин в целом утвердил отчет о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса Украины и поручил Минобороны дополнительно предоставить информацию о потребностях ВСУ. Документ после утверждения передан на рассмотрение СНБО.

Соответствующие решение принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметила во время доклада заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, обзор оборонно-промышленного комплекса проведен впервые в истории Украины. Отчет об осмотре был подготовлен на основании решения СНБО и осуществлялся межведомственной рабочей группой в тесной кооперации с экспертами и МИД.

"По результатам мы предлагаем этот отчет одобрить в целом, но отдельно предоставить протокольное поручение Министерству обороны дать нам потребность Вооруженных сил Украины, которые являются существенной частью указанного отчета. И после этого мы доработаем документ", - отметила Панаиотиди.

На рассмотрение правительства была вынесена только несекретная часть отчета, все тайные приложения находились в Секретариате Кабинета Министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал Указ "О структуре плана обороны Украины"

Члены правительства также единогласно поддержали предложение открытую часть отчета отправить на ознакомление ключевым международным партнерам, с которыми сотрудничает Украина в сфере оборонных технологий.

Напоминаем, Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ от 15 марта 2019 № 79/2019, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от б марта 2019 "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказ". Согласно решению СНБО, Кабинету министров было поручено обеспечить проведение осмотра ОПК.

Также читайте: Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Кабмин (14025) оборона (5198) СНБО (4430) ОПК (141) Панаиотиди Светлана (13)


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І що - повєрхносний осмотр повріждєній нє обнаружил?
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20.05.2020 17:45 Ответить
Це був бенкет під час чуми!
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20.05.2020 17:48 Ответить
Стаття, де чути лише переможні реляції.
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20.05.2020 17:46 Ответить
"Осмотр ОПК"

Может - "обзор"?
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20.05.2020 17:49 Ответить
Не смотря на все усилия Кабмина в последний год после осмотра ОПК был обнаружен.
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20.05.2020 17:52 Ответить
Ашотама з Свинарчуками?
Таємниця ци вязниця??
😎
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20.05.2020 18:26 Ответить
"Смотрящий" Порошенка в оборонці: журналісти розповіли про роль Олега Гладковського у корупційні схемі
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/smotryashchiy-poroshenka-v-oboronci-zhurnalisti-rozpovili-pro-rol-olega-gladkovskogo-u-korupciyni-shemi-50009162.html
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20.05.2020 18:30 Ответить
Чего переживать - Мустафа все держит под контролем!...
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20.05.2020 18:58 Ответить
осмотр ВПК... почти практологи...
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21.05.2020 06:14 Ответить
 
 