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Новости Коронавирус и карантин
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Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

Cегодня в рядах пограничников лабораторно зафиксировано более 40 заболеваний COVID-19

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал киевскому госпиталю Государственной пограничной службы Украины 5 тыс. экспресс-тестов для диагностики антител коронавируса (Covid 19).

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает РБК-Украина.

Передача экспресс-тестов состоялась при участии заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Сердюка, председателя Фонда Богдана Губского и представителей госпиталя, передает РБК Украина.

Как отмечает фонд, на сегодня важно обеспечить массовое тестирование населения Украины, прежде всего тех, кто борется с вирусом.

По словам руководителя Фонда, тесты позволят предотвратить распространение коронавируса и диагностировать заболевание среди работников пограничной службы, которые выполняя должностные обязанности рискуют собственным здоровьем.

"Коронавирус - это новый вызов для Украины и мира, поэтому каждый, кто имеет возможность, должен внести свой вклад в борьбу с ним. Сегодня, военнослужащие Государственной пограничной службы находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и ежедневно находятся в зоне риска, ведь несут службу как в зоне ООС и на границе с Крымом, так и на пограничных пунктах государственной границы Украины, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек. Именно поэтому им нужна помощь, чтобы они могли качественно выполнять свою работу ", - отметил Губский.

В свою очередь, заместитель председателя Госпогранслужбы и медперсонал госпиталя поблагодарили Фонд за оказанную помощь.

"Помощь Фонда "Украина-XXI века" крайне необходима. Экспресс-тесты, которые мы сегодня получили, позволят нашему медицинскому персоналу, как в клинических центрах, так и с мобильных бригад продолжать важную работу по массовому тестированию и недопущению распространения заболевания. Своевременное выявление и госпитализация больных помогут в свою очередь защитить от угрозы заражения других людей, и в том числе врачей. Поэтому большое спасибо Фонду за такое сотрудничество. Мы ценим и благодарны за всю помощь, которая спасает жизни. Именно так мы сможем победить коронавирус ", - отметил Сердюк.

По данным Госпогранслужбы, сегодня в рядах пограничников лабораторно зафиксировано более 40 заболеваний COVID-19, выздоровело 16 человек. Под контролем медиков сейчас находятся около 100 пограничников, которые контактировали с больными.

В дальнейшем экспресс-тесты также получат и другие организации, которые стоят на защите независимости и безопасности государства. Как отмечают в фонде, Ээкспресс-тесты "Testsealabs" просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, ранее Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцев из Крыма, имеющих посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

Автор: 

Губский (71) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
А фонд зебоба сколько передал и чего?
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28.05.2020 16:31
+2
Цілу Мрію.
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28.05.2020 16:37
+2
Некогда разбираться - фейк или не фейк, нашел пока эту информацию:

Богдан Губский. «Бодя» - некоронованный король

https://www.openforest.org.ua/101579/

Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу - Цензор.НЕТ 2211

Виктор Медведчук и бандит Макс Бешеный (Максим Курочкин); за их спинами - Богдан Губский
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28.05.2020 16:47
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Правила форума Совет форумчан
А фонд зебоба сколько передал и чего?
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28.05.2020 16:31 Ответить
Цілу Мрію.
показать весь комментарий
28.05.2020 16:37 Ответить
Некогда разбираться - фейк или не фейк, нашел пока эту информацию:

Богдан Губский. «Бодя» - некоронованный король

https://www.openforest.org.ua/101579/

Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу - Цензор.НЕТ 2211

Виктор Медведчук и бандит Макс Бешеный (Максим Курочкин); за их спинами - Богдан Губский
показать весь комментарий
28.05.2020 16:47 Ответить
рядом с Мертвечуком не бывает нормальных людей, один сброд!!
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28.05.2020 17:28 Ответить
давайте посочувствуем Боде ГубскАму!.. наличие больших денег, это только слабое утешение тому, что Бодя вынужден жить со страшной женщиной..
помните песню "Страаашная женщина! Страаашнаяяя!".. так вот это про его жену)))
Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу - Цензор.НЕТ 5342
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28.05.2020 17:03 Ответить
да эта дама настоящий , робокоп!!
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28.05.2020 17:29 Ответить
А мог передать молча? Без пафоса? Без рекламы?
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28.05.2020 17:14 Ответить
Сейчас это не модно.
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28.05.2020 17:29 Ответить
Ще одне ригівське гівно всплило, мабуть на якусь посаду готують. Це тренд зелених. Спочатку якийсь чорт має себе проявити як великий благодєтєль, так як і в випадку з Степановим було!
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28.05.2020 17:32 Ответить
Бутусов решил пропиарить этого земельного рейдера? Я уже писал когда неделю назад о нем такую же статейку на Цензоре опубликовали. Он был во фракции Юли как только Юля проиграла Овощу выборы этот земельный мошенник, переметнулся к РыГам.
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28.05.2020 17:40 Ответить
Не важливо хто, але допоміг. Тому дякую.
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28.05.2020 17:49 Ответить
Другими словами, Губский выкупил пару метров границы?
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29.05.2020 15:21 Ответить
 
 