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Новини Коронавірус і карантин
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Фонд Губського передав Держприкордонслужбі експрес-тести на антитіла до коронавірусу

Фонд Губського передав Держприкордонслужбі експрес-тести на антитіла до коронавірусу

Сьогодні в лавах прикордонників лабораторно зафіксовано понад 40 захворювань на COVID-19.

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" передав київському госпіталю Державної прикордонної служби України 5 тис. експрес-тестів для діагностики антитіл коронавірусу (Covid 19).

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає РБК-Україна.

Передача експрес-тестів відбулася за участю заступника голови Державної прикордонної служби України Сергія Сердюка, голови Фонду Богдана Губського і представників госпіталю, передає РБК-Україна.

Як зазначає фонд, на сьогодні важливо забезпечити масове тестування населення України, передусім тих, хто бореться з вірусом.

За словами керівника Фонду, тести дозволять запобігти поширенню коронавіруса і діагностувати захворювання серед працівників прикордонної служби, які виконуючи посадові обов'язки ризикують власним здоров'ям.

"Коронавірус - це новий виклик для України і світу, тож кожен, хто має змогу, повинен зробити свій внесок у боротьбу з ним. Сьогодні, військовослужбовці Державної прикордонної служби знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом і щодня знаходяться в зоні ризику, адже несуть службу в зоні ООС і на кордоні з Кримом, так і на прикордонних пунктах державного кордону України, через які щодня проходять десятки тисяч людей. Саме тому їм потрібна допомога, щоб вони могли якісно виконувати свою роботу", - зазначив Губський.

У свою чергу, заступник голови Держприкордонслужби та медперсонал госпіталю подякували Фонду за надану допомогу.

"Допомога Фонду "Україна-XXI століття" вкрай необхідна. Експрес-тести, які ми сьогодні отримали, дозволять нашому медичному персоналу, як в клінічних центрах, так і з мобільних бригад продовжувати важливу роботу з масового тестування і недопущення розповсюдження захворювання. Своєчасне виявлення і госпіталізація хворих допоможуть у свою чергу захистити від загрози зараження інших людей, і в тому числі лікарів. Тому велике спасибі Фонду за таку співпрацю. Ми цінуємо і вдячні за всю допомогу, яка рятує життя. Саме так ми зможемо перемогти коронавірус", - зазначив Сердюк.

За даними Держприкордонслужби, сьогодні в лавах прикордонників лабораторно зафіксовано більше 40 захворювань COVID-19, видужало 16 осіб. Під контролем медиків зараз знаходяться близько 100 прикордонників, які контактували з хворими.

В подальшому експрес-тести також отримають і інші організації, які стоять на захисті незалежності та безпеки держави. Як зазначають у фонді, Еекспресс-тести "Testsealabs" прості у використанні і дозволяють отримати результат всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу і переселенців з Криму, які мають посттравматичний сидром, отриманий в результаті військового конфлікту на Сході України та окупації Криму.

Автор: 

Губський (14) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
А фонд зебоба сколько передал и чего?
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28.05.2020 16:31
+2
Цілу Мрію.
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28.05.2020 16:37
+2
Некогда разбираться - фейк или не фейк, нашел пока эту информацию:

Богдан Губский. «Бодя» - некоронованный король

https://www.openforest.org.ua/101579/

Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу - Цензор.НЕТ 2211

Виктор Медведчук и бандит Макс Бешеный (Максим Курочкин); за их спинами - Богдан Губский
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28.05.2020 16:47
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А фонд зебоба сколько передал и чего?
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28.05.2020 16:31 Відповісти
Цілу Мрію.
показати весь коментар
28.05.2020 16:37 Відповісти
Некогда разбираться - фейк или не фейк, нашел пока эту информацию:

Богдан Губский. «Бодя» - некоронованный король

https://www.openforest.org.ua/101579/

Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу - Цензор.НЕТ 2211

Виктор Медведчук и бандит Макс Бешеный (Максим Курочкин); за их спинами - Богдан Губский
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28.05.2020 16:47 Відповісти
рядом с Мертвечуком не бывает нормальных людей, один сброд!!
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28.05.2020 17:28 Відповісти
давайте посочувствуем Боде ГубскАму!.. наличие больших денег, это только слабое утешение тому, что Бодя вынужден жить со страшной женщиной..
помните песню "Страаашная женщина! Страаашнаяяя!".. так вот это про его жену)))
Фонд Губского передал Госпогранслужбе экспресс-тесты на антитела к коронавирусу - Цензор.НЕТ 5342
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28.05.2020 17:03 Відповісти
да эта дама настоящий , робокоп!!
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28.05.2020 17:29 Відповісти
А мог передать молча? Без пафоса? Без рекламы?
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28.05.2020 17:14 Відповісти
Сейчас это не модно.
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28.05.2020 17:29 Відповісти
Ще одне ригівське гівно всплило, мабуть на якусь посаду готують. Це тренд зелених. Спочатку якийсь чорт має себе проявити як великий благодєтєль, так як і в випадку з Степановим було!
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28.05.2020 17:32 Відповісти
Бутусов решил пропиарить этого земельного рейдера? Я уже писал когда неделю назад о нем такую же статейку на Цензоре опубликовали. Он был во фракции Юли как только Юля проиграла Овощу выборы этот земельный мошенник, переметнулся к РыГам.
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28.05.2020 17:40 Відповісти
Не важливо хто, але допоміг. Тому дякую.
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28.05.2020 17:49 Відповісти
Другими словами, Губский выкупил пару метров границы?
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29.05.2020 15:21 Відповісти
 
 