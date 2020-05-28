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На 24 канале стартует проект об усыновлении - "Рідні"

С 1 июня в эфире 24 канала стартует новый проект об усыновлении – "Рідні"!

Такую деликатную и одновременно болезненную для Украины тему, канал создал совместно с Благотворительным фондом "Рідні".

Зрители смогут познакомиться с десятью реальными героями из разных уголков страны. Они поделятся своими историями, полными эмоций и драматизма, усыновления и создания семей, порой очень необычных. Каждый из участников проекта в своей жизни решился на ответственный шаг – стать родителями для детей-сирот, создать приемную семью или детский дом семейного типа. Что мотивировало этих людей стать родителями для одного, двух или даже двенадцати детей – смотрите скоро в эфире 24 канала.

На 24 канале стартует проект об усыновлении - Рідні 01

Проект создан совместно с Благотворительным фондом "Рідні", а в рамках проекта будет работать "горячая линия" Фонда, на которой все желающие смогут получить консультацию специалистов по усыновлению.

"Дети – наше будущее, а чужих детей не бывает – когда-то кто-то очень метко сказал. Миссия 24 канала – Менять страну к лучшему – очень точно реализуется в рамках проекта "Рідні". Вместе с одноименным Фондом мы постараемся не только рассказать истории об усыновленных детях, но и помочь родителям и детям-сиротам найти друг друга, создать новые семьи, стать счастливее", – говорит генеральный директор 24 канала Роман Андрейко.

Юрий Федорив, основатель Фонда "Рідні": "Сейчас в Украине примерно 6 000 детей, которые ждут свою семью. Мы искренне верим, что проект "Родные" поможет многим людям открыть свое сердце и сделать хорошее дело. Наша цель – показать украинцам, что усыновить ребенка может каждый из нас. В рамках проекта у зрителя будет возможность также познакомиться с детьми, которые ждут свою семью и получить консультацию относительно усыновления".

Премьерный показ проекта "Рідні" смотрите в эфире 24 канала 1 июня в 19:30 и на YouTube канале.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

дети (6465) усыновление (74)


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Всиновлення це найкраще рішення при бездітності.
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28.05.2020 18:03 Ответить
Опять вместо рождения нормальных детей с нормальной наследственностью будут впаривать усыновление цыган, негров, маргиналов и т.д. Детей нужно делать и рожать! И это нужно пропогандировать в ВУЗах, а не в бурсах и вокзалах. Нам нужно нормальное поколение с хорошими генами, а не будущие алкаши, наркоторговцы и бандиты.
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28.05.2020 19:04 Ответить
Крайне примитивный пост!
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28.05.2020 21:40 Ответить
Есть такая наука, генетика. Но откуда тебе знать о ней? Это ж надо что-то читать, что-то знать, чем-то интересоваться.)
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29.05.2020 01:04 Ответить
Пускай пинчук усыновляет быдло. У него наворованных денег много. На всех хватит)))
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29.05.2020 01:05 Ответить
 
 