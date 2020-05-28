Харьковскому судье, задержанному при получении взятки, объявили о подозрении, - НАБУ

28 мая 2020 уличенному накануне на получении неправомерной выгоды судье одного из районных судов города Харькова сообщено о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Действия служителя Фемиды квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, заместитель председателя районного суда получил неправомерную выгоду за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тыс. долларов США.

Расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с января 2020 года.

Напоминаем, 27 мая 2020 года детективы НАБУ и САП совместно с ГУБКОП СБУ разоблачили судью одного из районных судов города Харькова сразу после получения неправомерной выгоды в 4 тыс. долл. США.