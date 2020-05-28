Прокуратура сообщила о подозрении судье Барышевского райсуда, которая приостанавливала лицензию авиакомпании SkyUp

Прокуратурой Киевской области по поручению заместителя Генерального прокурора сообщено о подозрении судье Барышевского районного суда по факту вынесения заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, судья в мае 2019 года, вопреки общим принципам судопроизводства, без надлежащего изучения материалов судебного дела, вынес решение о частичном удовлетворении заявления об обеспечении иска, которым приостановлено действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, одной из авиакомпаний . При этом установлено, что лицо, от имени которого подано исковое заявление в Барышевский районный суд, его не подписывало и с соответствующим иском не обращалось.

"Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено председателю Барышевского районного суда для передачи подозреваемой способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 УПК Украины для вручения сообщений", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.

Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - был подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Решение судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.