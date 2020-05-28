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Новости Силовики
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Прокуратура сообщила о подозрении судье Барышевского райсуда, которая приостанавливала лицензию авиакомпании SkyUp

Прокуратура сообщила о подозрении судье Барышевского райсуда, которая приостанавливала лицензию авиакомпании SkyUp

Прокуратурой Киевской области по поручению заместителя Генерального прокурора сообщено о подозрении судье Барышевского районного суда по факту вынесения заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, судья в мае 2019 года, вопреки общим принципам судопроизводства, без надлежащего изучения материалов судебного дела, вынес решение о частичном удовлетворении заявления об обеспечении иска, которым приостановлено действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, одной из авиакомпаний . При этом установлено, что лицо, от имени которого подано исковое заявление в Барышевский районный суд, его не подписывало и с соответствующим иском не обращалось.

"Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено председателю Барышевского районного суда для передачи подозреваемой способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 УПК Украины для вручения сообщений", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.

Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - был подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Решение судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.

Автор: 

авиация (2819) Киевская область (4113) правоохранительные органы (2967) прокуратура (5003) силовики (2797) судья (2643) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+2
судья *******!!! в тюрьму нах... и отстранить от работы...
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29.05.2020 01:06
+2
Пох... на ту підозру, якщо тобі від Бені перепало декілька лямів баксів за прийняття такого рішення....
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29.05.2020 09:36
+1
Він відчував, шо з"явиться коронавіріс, і тому відібрав ліцензію у авіакомпанії, що пересічний нарід не захворів. Тому треба понять і простіть цю порядну суддю
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28.05.2020 20:05
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Він відчував, шо з"явиться коронавіріс, і тому відібрав ліцензію у авіакомпанії, що пересічний нарід не захворів. Тому треба понять і простіть цю порядну суддю
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28.05.2020 20:05 Ответить
Не все ж хабарі брати))
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28.05.2020 20:16 Ответить
хто ж йєво пасадіт??? Он же суддя!
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28.05.2020 20:22 Ответить
А когда прокуратура сообщит о подозрении руководству СкайАп по факту незаконного невозврата денег клиентам компании за несостоявшиеся рейсы? Ссылки на то, что "билет не тот", НЕЗАКОННЫ, и СкайАп хорошо об этом знает. На сегодня сумма невозвращенных средств несколько сот миллионов гривень. Пользуясь беззаконием в Украине, СкайАп нарует права десятков тысяч пассажиров, но что до того государству? да и где оно, это государство... Нет его.
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28.05.2020 20:23 Ответить
где что когда ?летал скайапом 6 раз без задержек на свеженьком боинге 737,что не так
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28.05.2020 20:32 Ответить
Отменены сотни, тысячи рейсов, компания SkyUp отказывает в возврате средств, не выполняет предписания авиационных организаций, ссылается на дурантин, хотя другие, европейские, уважающие себя и клиентов, деньги возвращают （Wizzair, Ryanair, Aegean, Austrian Airlines）. У них тоже отмены, тоже потери, но репутация дороже и есть суды, есть принцип прецедента. В Украине - ни законов, ни государства.
SkyUp включила дурку.
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28.05.2020 21:16 Ответить
Любишь хабарики, - люби и варежки вязать=)
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28.05.2020 20:24 Ответить
Що це у лісі здохло? Бджоли проти меду ...
Чи то Беня, просто вирішив пожертвувати
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28.05.2020 20:52 Ответить
так можно отменить и Декларации о правах человека и о независимости США
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28.05.2020 21:48 Ответить
судья *******!!! в тюрьму нах... и отстранить от работы...
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29.05.2020 01:06 Ответить
Пох... на ту підозру, якщо тобі від Бені перепало декілька лямів баксів за прийняття такого рішення....
показать весь комментарий
29.05.2020 09:36 Ответить
 
 