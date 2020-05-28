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Новини Силовики
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Прокуратура повідомила про підозру судді Баришівського райсуду, яка припиняла ліцензію авіакомпанії SkyUp

Прокуратура повідомила про підозру судді Баришівського райсуду, яка припиняла ліцензію авіакомпанії SkyUp

Прокуратура Київської області за дорученням заступника генерального прокурора повідомила про підозру судді Баришівського районного суду за фактом винесення свідомо неправосудного рішення (ч. 1 ст. 375 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, суддя у травні 2019 року, всупереч загальним принципам судочинства, без належного вивчення матеріалів судової справи, винесла рішення про часткове задоволення заяви про забезпечення позову, якою призупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом однієї з авіакомпаній. При цьому встановлено, що особа, від імені якої подано позовну заяву в Баришівський районний суд, її не підписувала і з відповідним позовом не зверталася.

Також читайте: Суддя Баришівського райсуду Литвиненко, яка зупинила ліцензію SkyUp, передумала звільнятися

"З огляду на те, що суддя відмовилася від отримання письмового повідомлення про підозру, її вручено голові Баришівського районного суду для передачі підозрюваній у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України для вручення повідомлень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня 2019 року Баришівський суд призупинив ліцензію SkyUp. Підставою для прийняття ухвали про призупинення ліцензії став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і не була її клієнтом.

Позивачка - мешканка Баришівки Оксана Пасенко - була підставною. Журналісти "Схем" знайшли цю жінку, і вона зізналася, що не зверталася до суду.

Рішення судді Литвиненко не привело до зупинки польотів авіакомпанії і через кілька місяців було скасоване в апеляційній інстанції.

Читайте також: ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up

Автор: 

авіація (4111) Київська область (4001) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3665) силовики (2512) суддя (1579) SkyUp (348)


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Топ коментарі
+2
судья *******!!! в тюрьму нах... и отстранить от работы...
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29.05.2020 01:06
+2
Пох... на ту підозру, якщо тобі від Бені перепало декілька лямів баксів за прийняття такого рішення....
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29.05.2020 09:36
+1
Він відчував, шо з"явиться коронавіріс, і тому відібрав ліцензію у авіакомпанії, що пересічний нарід не захворів. Тому треба понять і простіть цю порядну суддю
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28.05.2020 20:05
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Він відчував, шо з"явиться коронавіріс, і тому відібрав ліцензію у авіакомпанії, що пересічний нарід не захворів. Тому треба понять і простіть цю порядну суддю
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28.05.2020 20:05 Відповісти
Не все ж хабарі брати))
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28.05.2020 20:16 Відповісти
хто ж йєво пасадіт??? Он же суддя!
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28.05.2020 20:22 Відповісти
А когда прокуратура сообщит о подозрении руководству СкайАп по факту незаконного невозврата денег клиентам компании за несостоявшиеся рейсы? Ссылки на то, что "билет не тот", НЕЗАКОННЫ, и СкайАп хорошо об этом знает. На сегодня сумма невозвращенных средств несколько сот миллионов гривень. Пользуясь беззаконием в Украине, СкайАп нарует права десятков тысяч пассажиров, но что до того государству? да и где оно, это государство... Нет его.
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28.05.2020 20:23 Відповісти
где что когда ?летал скайапом 6 раз без задержек на свеженьком боинге 737,что не так
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28.05.2020 20:32 Відповісти
Отменены сотни, тысячи рейсов, компания SkyUp отказывает в возврате средств, не выполняет предписания авиационных организаций, ссылается на дурантин, хотя другие, европейские, уважающие себя и клиентов, деньги возвращают （Wizzair, Ryanair, Aegean, Austrian Airlines）. У них тоже отмены, тоже потери, но репутация дороже и есть суды, есть принцип прецедента. В Украине - ни законов, ни государства.
SkyUp включила дурку.
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28.05.2020 21:16 Відповісти
Любишь хабарики, - люби и варежки вязать=)
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28.05.2020 20:24 Відповісти
Що це у лісі здохло? Бджоли проти меду ...
Чи то Беня, просто вирішив пожертвувати
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28.05.2020 20:52 Відповісти
так можно отменить и Декларации о правах человека и о независимости США
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28.05.2020 21:48 Відповісти
судья *******!!! в тюрьму нах... и отстранить от работы...
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29.05.2020 01:06 Відповісти
Пох... на ту підозру, якщо тобі від Бені перепало декілька лямів баксів за прийняття такого рішення....
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29.05.2020 09:36 Відповісти
 
 