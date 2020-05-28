Прокуратура повідомила про підозру судді Баришівського райсуду, яка припиняла ліцензію авіакомпанії SkyUp

Прокуратура Київської області за дорученням заступника генерального прокурора повідомила про підозру судді Баришівського районного суду за фактом винесення свідомо неправосудного рішення (ч. 1 ст. 375 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, суддя у травні 2019 року, всупереч загальним принципам судочинства, без належного вивчення матеріалів судової справи, винесла рішення про часткове задоволення заяви про забезпечення позову, якою призупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом однієї з авіакомпаній. При цьому встановлено, що особа, від імені якої подано позовну заяву в Баришівський районний суд, її не підписувала і з відповідним позовом не зверталася.

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"З огляду на те, що суддя відмовилася від отримання письмового повідомлення про підозру, її вручено голові Баришівського районного суду для передачі підозрюваній у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України для вручення повідомлень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня 2019 року Баришівський суд призупинив ліцензію SkyUp. Підставою для прийняття ухвали про призупинення ліцензії став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і не була її клієнтом.

Позивачка - мешканка Баришівки Оксана Пасенко - була підставною. Журналісти "Схем" знайшли цю жінку, і вона зізналася, що не зверталася до суду.

Рішення судді Литвиненко не привело до зупинки польотів авіакомпанії і через кілька місяців було скасоване в апеляційній інстанції.

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