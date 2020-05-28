Суд отменил разрешение на арест Жеваго
Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов Константина Жеваго, который подозревается в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит".
Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.
Решение было принято 25 мая этого года, в суд обратились с ходатайством адвокаты Константина Жеваго.
Пока текст не опубликован в Едином реестре судебных решений. Не видели этого решения и в Госбюро расследований, которое расследует уголовное производство.
"Мотивы суда нам неизвестны, определение не получали, - заявил в комментарии Цензор.НЕТ первый замглавы ГБР Александр Бабиков. – Но следователи подготовили и подали новое ходатайство. Уже получено разрешение на задержание. На следующей неделе планируют повторно обратится с ходатайством об избрании меры пресечения. Место нахождения подозреваемого на данный момент неизвестно".
Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.
Кроме того, его планировали объявить в международный розыск. Об этом во время брифинга осенью прошлого года заявлял тогдашний директор ГБР Роман Труба.
Но на данный момент, как разъяснили в ГБР, Константин Жеваго находится только в национальном розыске.
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А мы догадываемся.
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У справі Бузини зміни. Не читавши жодної сторінки матеріалів, обвинувачення підтримують нові прокурори з офісу Генерального. Проросійські медіа брешуть про зрушення. Нахабно спілкуються з адвокатами.
Наступне засідання цієї п'ятниці. 29 травня о 9,30. Шевченкіський суд, Дегтярівська 31А, 101 зала.
Особливо цікаво буде об'єктивним журналістам.
Очередной плевок в лицо правосудия.
1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Источник: металлургия,
2. ТЭК.Виктор Пинчук - $1,4 млрд. Источник: металлургия.
3. Mr Petro Incognito - $1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
4. Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Источник: розничная торговля.
5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд. Источник: металлургия.
8. Игорь Коломойский - $1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции, ну и т.д.
PS/ Под третьем номером не 5й президент Украины, а турист, который летал отдохнуть на Мальдивы, во время разгара трагических событий на фронте. И он турист, а не главнокомандующий. Не забывайте!