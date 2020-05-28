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Суд отменил разрешение на арест Жеваго

Суд отменил разрешение на арест Жеваго

Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов Константина Жеваго, который подозревается в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит".

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Решение было принято 25 мая этого года, в суд обратились с ходатайством адвокаты Константина Жеваго.

Пока текст не опубликован в Едином реестре судебных решений. Не видели этого решения и в Госбюро расследований, которое расследует уголовное производство.

"Мотивы суда нам неизвестны, определение не получали, - заявил в комментарии Цензор.НЕТ первый замглавы ГБР Александр Бабиков. – Но следователи подготовили и подали новое ходатайство. Уже получено разрешение на задержание. На следующей неделе планируют повторно обратится с ходатайством об избрании меры пресечения. Место нахождения подозреваемого на данный момент неизвестно".

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

Кроме того, его планировали объявить в международный розыск. Об этом во время брифинга осенью прошлого года заявлял тогдашний директор ГБР Роман Труба.

Но на данный момент, как разъяснили в ГБР, Константин Жеваго находится только в национальном розыске.

Автор: 

арест (10454) Жеваго (110)


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Топ комментарии
+7
"Мотивы суда нам неизвестны,...

А мы догадываемся.
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28.05.2020 20:34
+6
Да здравствует наш суд - самый реформированный суд в мире!
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28.05.2020 20:33
+6
Я вас умоляю - мотивы суда им неизвестны . Почему-то всем здравомыслящим эти мотивы очень хорошо известны .
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28.05.2020 20:42
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Интересно а за кого голосовал ЗЕваго наверно он тоже один из 73 % президентов и це ысты на
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28.05.2020 20:29 Ответить
Жеваго олигарх.Он не голосует а покупает украинских чиновников .Он уже был и в партии Тимошенко и Порошенко и Януковича и Кучмы .Это враг Украины .Его нужно уничтожить.
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28.05.2020 20:53 Ответить
Жеваго никогда не был в партии Порошенко, надоели всякие свистуны.когда врете, проверяйте информацию.
https://lb.ua/file/person/1126_zhevago_konstantin_valentinovich_.html
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29.05.2020 00:11 Ответить
Да здравствует наш суд - самый реформированный суд в мире!
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28.05.2020 20:33 Ответить
наш реформований суд!!!
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28.05.2020 20:33 Ответить
Схоже, що вже деформований.
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29.05.2020 06:22 Ответить
"Мотивы суда нам неизвестны,...

А мы догадываемся.
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28.05.2020 20:34 Ответить
увєсістая катлєта
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28.05.2020 21:03 Ответить
Ну а как же. Как можно высокопоставленного вора - миллиардера арестовывать. Низзя. Одного арестуешь,еще захочется, так можно всех олигархов пересадить. Нехорошо.)
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28.05.2020 20:34 Ответить
Печерський суд теж хоче жеваго.
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28.05.2020 20:35 Ответить
Певно була файні *докази та мотивація * від адвокатів Жеваго
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28.05.2020 20:37 Ответить
Можливо. Це і є боротьба зевлади проти олігархів.
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28.05.2020 20:38 Ответить
і піваґо
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28.05.2020 21:04 Ответить
Жувати то хочеться.
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29.05.2020 06:24 Ответить
Интересно какие из его предприятий обзавелись новыми акционерами ))
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28.05.2020 20:36 Ответить
Підтягуйтесь шановне товариство.
https://www.facebook.com/NCP.Ukraine/?__cft__[0]=AZU7boRHB_z22gx2wY_gTbvvu-Kgj-dm_rseozoOy3OXHITRXw83QWrTmanE8MsVz9ArGfwDqZCRW64Lrrpn4oZySkU3TSiyOedj09Tm3OeJg69jMJo0_K6v9T0VX8y8JxY5TfmvA5q_T1vlhmcvpPa2Pc7_jimAgxwjpJ2hCNofEg&__tn__=-UC%2CP-R Національний центр правозахисту
https://www.facebook.com/NCP.Ukraine/posts/972870666461664?__cft__[0]=AZU7boRHB_z22gx2wY_gTbvvu-Kgj-dm_rseozoOy3OXHITRXw83QWrTmanE8MsVz9ArGfwDqZCRW64Lrrpn4oZySkU3TSiyOedj09Tm3OeJg69jMJo0_K6v9T0VX8y8JxY5TfmvA5q_T1vlhmcvpPa2Pc7_jimAgxwjpJ2hCNofEg&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год Генеральний прокурор заграє з проросійськими журналістами. Ілюзія діяльності. Нехтування Законом.
У справі Бузини зміни. Не читавши жодної сторінки матеріалів, обвинувачення підтримують нові прокурори з офісу Генерального. Проросійські медіа брешуть про зрушення. Нахабно спілкуються з адвокатами.
Наступне засідання цієї п'ятниці. 29 травня о 9,30. Шевченкіський суд, Дегтярівська 31А, 101 зала.
Особливо цікаво буде об'єктивним журналістам.
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28.05.2020 20:37 Ответить
ЗЕ-эпоха...
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28.05.2020 20:39 Ответить
А чеВо не арЄстАвалі? Ааа... пацани дАбАзарілісь і всЙО пАрєшалі...
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28.05.2020 20:40 Ответить
Я вас умоляю - мотивы суда им неизвестны . Почему-то всем здравомыслящим эти мотивы очень хорошо известны .
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28.05.2020 20:42 Ответить
На фото Живаго показує: п'ять лямів зелені.
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28.05.2020 20:43 Ответить
Одни Стряпают , другие ловять по этой стряпни , третьи Выпускают , - Это в том случаэ , если все уплачено , и при том всей Цепочке . Спрут.
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28.05.2020 20:44 Ответить
Рафінована падлюка-кинув клієнтів нахабно..
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28.05.2020 20:50 Ответить
деньги рулят
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28.05.2020 20:53 Ответить
«Мотивы суда неизвестны» - звучит издевательски. Миллиардер не нашёл мотивов и стимулов?
Очередной плевок в лицо правосудия.
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28.05.2020 20:55 Ответить
да нет у нас никакого правосудия...так что плевать некуда
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28.05.2020 20:58 Ответить
паБєда за паБєдою
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28.05.2020 21:01 Ответить
тоість ми содєржим полюцію, прокурватуру, судаків шоп вони пускали клієнтів по кругу, получая жирнийє нєізвєснийє мотіви
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28.05.2020 21:06 Ответить
Это какой такой Жеваго? Из списка форбс, который ненастоящий?
1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Источник: металлургия,
2. ТЭК.Виктор Пинчук - $1,4 млрд. Источник: металлургия.
3. Mr Petro Incognito - $1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
4. Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Источник: розничная торговля.

5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд. Источник: металлургия.
8. Игорь Коломойский - $1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции, ну и т.д.

PS/ Под третьем номером не 5й президент Украины, а турист, который летал отдохнуть на Мальдивы, во время разгара трагических событий на фронте. И он турист, а не главнокомандующий. Не забывайте!
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28.05.2020 21:17 Ответить
Ща зелень припрется, будет искать докази на Петра) и как обычно в лужу навалят)
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28.05.2020 22:51 Ответить
Наваляли вже цілу купу, собака не перескоче. Смердить на цілий світ.
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29.05.2020 06:27 Ответить
а що відава 2,5 млрд? Чи з Єрмаками порішав???
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29.05.2020 09:21 Ответить
 
 