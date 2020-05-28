Суд отменил разрешение на арест Жеваго

Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов Константина Жеваго, который подозревается в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит".

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Решение было принято 25 мая этого года, в суд обратились с ходатайством адвокаты Константина Жеваго.

Пока текст не опубликован в Едином реестре судебных решений. Не видели этого решения и в Госбюро расследований, которое расследует уголовное производство.

"Мотивы суда нам неизвестны, определение не получали, - заявил в комментарии Цензор.НЕТ первый замглавы ГБР Александр Бабиков. – Но следователи подготовили и подали новое ходатайство. Уже получено разрешение на задержание. На следующей неделе планируют повторно обратится с ходатайством об избрании меры пресечения. Место нахождения подозреваемого на данный момент неизвестно".

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

Кроме того, его планировали объявить в международный розыск. Об этом во время брифинга осенью прошлого года заявлял тогдашний директор ГБР Роман Труба.

Но на данный момент, как разъяснили в ГБР, Константин Жеваго находится только в национальном розыске.