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Суд скасував дозвіл на арешт Жеваго

Суд скасував дозвіл на арешт Жеваго

Київський апеляційний суд скасував раніше винесене слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва визначення, яке дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань Костянтина Жеваго, якого підозрюбть у причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та Кредит".

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Рішення було прийнято 25 травня цього року, до суду звернулися з клопотанням адвокати Костянтина Жеваго.

Поки текст не опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень. Не бачило цього рішення і в Держбюро розслідувань, яке розслідує кримінальне провадження.

"Мотиви суду нам невідомі, визначення не отримували, - заявив у коментарі Цензор.НЕТ перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков. - Але слідчі підготували і подали нове клопотання. Вже отримано дозвіл на затримання. На наступному тижні планують повторно звернутися з клопотанням про обрання запобіжного заходу . Місце перебування підозрюваного на даний момент не відоме".

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

Крім того, його планували оголосити в міжнародний розшук. Про це під час брифінгу восени минулого року заявляв тодішній директор ДБР Роман Труба.

Але на даний момент, як роз'яснили в ДБР, Костянтин Жеваго перебуває тільки в національному розшуку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок": "Тоді можна обговорювати проблеми". ВIДЕО

Автор: 

арешт (2520) Жеваго (393)


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Топ коментарі
+7
"Мотивы суда нам неизвестны,...

А мы догадываемся.
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28.05.2020 20:34
+6
Да здравствует наш суд - самый реформированный суд в мире!
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28.05.2020 20:33
+6
Я вас умоляю - мотивы суда им неизвестны . Почему-то всем здравомыслящим эти мотивы очень хорошо известны .
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28.05.2020 20:42
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Интересно а за кого голосовал ЗЕваго наверно он тоже один из 73 % президентов и це ысты на
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28.05.2020 20:29 Відповісти
Жеваго олигарх.Он не голосует а покупает украинских чиновников .Он уже был и в партии Тимошенко и Порошенко и Януковича и Кучмы .Это враг Украины .Его нужно уничтожить.
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28.05.2020 20:53 Відповісти
Жеваго никогда не был в партии Порошенко, надоели всякие свистуны.когда врете, проверяйте информацию.
https://lb.ua/file/person/1126_zhevago_konstantin_valentinovich_.html
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29.05.2020 00:11 Відповісти
Да здравствует наш суд - самый реформированный суд в мире!
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28.05.2020 20:33 Відповісти
наш реформований суд!!!
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28.05.2020 20:33 Відповісти
Схоже, що вже деформований.
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29.05.2020 06:22 Відповісти
"Мотивы суда нам неизвестны,...

А мы догадываемся.
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28.05.2020 20:34 Відповісти
увєсістая катлєта
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28.05.2020 21:03 Відповісти
Ну а как же. Как можно высокопоставленного вора - миллиардера арестовывать. Низзя. Одного арестуешь,еще захочется, так можно всех олигархов пересадить. Нехорошо.)
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28.05.2020 20:34 Відповісти
Печерський суд теж хоче жеваго.
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28.05.2020 20:35 Відповісти
Певно була файні *докази та мотивація * від адвокатів Жеваго
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28.05.2020 20:37 Відповісти
Можливо. Це і є боротьба зевлади проти олігархів.
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28.05.2020 20:38 Відповісти
і піваґо
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28.05.2020 21:04 Відповісти
Жувати то хочеться.
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29.05.2020 06:24 Відповісти
Интересно какие из его предприятий обзавелись новыми акционерами ))
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28.05.2020 20:36 Відповісти
Підтягуйтесь шановне товариство.
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https://www.facebook.com/NCP.Ukraine/posts/972870666461664?__cft__[0]=AZU7boRHB_z22gx2wY_gTbvvu-Kgj-dm_rseozoOy3OXHITRXw83QWrTmanE8MsVz9ArGfwDqZCRW64Lrrpn4oZySkU3TSiyOedj09Tm3OeJg69jMJo0_K6v9T0VX8y8JxY5TfmvA5q_T1vlhmcvpPa2Pc7_jimAgxwjpJ2hCNofEg&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год Генеральний прокурор заграє з проросійськими журналістами. Ілюзія діяльності. Нехтування Законом.
У справі Бузини зміни. Не читавши жодної сторінки матеріалів, обвинувачення підтримують нові прокурори з офісу Генерального. Проросійські медіа брешуть про зрушення. Нахабно спілкуються з адвокатами.
Наступне засідання цієї п'ятниці. 29 травня о 9,30. Шевченкіський суд, Дегтярівська 31А, 101 зала.
Особливо цікаво буде об'єктивним журналістам.
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28.05.2020 20:37 Відповісти
ЗЕ-эпоха...
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28.05.2020 20:39 Відповісти
А чеВо не арЄстАвалі? Ааа... пацани дАбАзарілісь і всЙО пАрєшалі...
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28.05.2020 20:40 Відповісти
Я вас умоляю - мотивы суда им неизвестны . Почему-то всем здравомыслящим эти мотивы очень хорошо известны .
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28.05.2020 20:42 Відповісти
На фото Живаго показує: п'ять лямів зелені.
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28.05.2020 20:43 Відповісти
Одни Стряпают , другие ловять по этой стряпни , третьи Выпускают , - Это в том случаэ , если все уплачено , и при том всей Цепочке . Спрут.
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28.05.2020 20:44 Відповісти
Рафінована падлюка-кинув клієнтів нахабно..
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28.05.2020 20:50 Відповісти
деньги рулят
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28.05.2020 20:53 Відповісти
«Мотивы суда неизвестны» - звучит издевательски. Миллиардер не нашёл мотивов и стимулов?
Очередной плевок в лицо правосудия.
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28.05.2020 20:55 Відповісти
да нет у нас никакого правосудия...так что плевать некуда
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28.05.2020 20:58 Відповісти
паБєда за паБєдою
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28.05.2020 21:01 Відповісти
тоість ми содєржим полюцію, прокурватуру, судаків шоп вони пускали клієнтів по кругу, получая жирнийє нєізвєснийє мотіви
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28.05.2020 21:06 Відповісти
Это какой такой Жеваго? Из списка форбс, который ненастоящий?
1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Источник: металлургия,
2. ТЭК.Виктор Пинчук - $1,4 млрд. Источник: металлургия.
3. Mr Petro Incognito - $1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
4. Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Источник: розничная торговля.

5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд. Источник: металлургия.
8. Игорь Коломойский - $1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции, ну и т.д.

PS/ Под третьем номером не 5й президент Украины, а турист, который летал отдохнуть на Мальдивы, во время разгара трагических событий на фронте. И он турист, а не главнокомандующий. Не забывайте!
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28.05.2020 21:17 Відповісти
Ща зелень припрется, будет искать докази на Петра) и как обычно в лужу навалят)
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28.05.2020 22:51 Відповісти
Наваляли вже цілу купу, собака не перескоче. Смердить на цілий світ.
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29.05.2020 06:27 Відповісти
а що відава 2,5 млрд? Чи з Єрмаками порішав???
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29.05.2020 09:21 Відповісти
 
 