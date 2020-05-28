Суд скасував дозвіл на арешт Жеваго

Київський апеляційний суд скасував раніше винесене слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва визначення, яке дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань Костянтина Жеваго, якого підозрюбть у причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та Кредит".

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Рішення було прийнято 25 травня цього року, до суду звернулися з клопотанням адвокати Костянтина Жеваго.

Поки текст не опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень. Не бачило цього рішення і в Держбюро розслідувань, яке розслідує кримінальне провадження.

"Мотиви суду нам невідомі, визначення не отримували, - заявив у коментарі Цензор.НЕТ перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков. - Але слідчі підготували і подали нове клопотання. Вже отримано дозвіл на затримання. На наступному тижні планують повторно звернутися з клопотанням про обрання запобіжного заходу . Місце перебування підозрюваного на даний момент не відоме".

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

Крім того, його планували оголосити в міжнародний розшук. Про це під час брифінгу восени минулого року заявляв тодішній директор ДБР Роман Труба.

Але на даний момент, як роз'яснили в ДБР, Костянтин Жеваго перебуває тільки в національному розшуку.

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