Суд скасував дозвіл на арешт Жеваго
Київський апеляційний суд скасував раніше винесене слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва визначення, яке дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань Костянтина Жеваго, якого підозрюбть у причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та Кредит".
Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.
Рішення було прийнято 25 травня цього року, до суду звернулися з клопотанням адвокати Костянтина Жеваго.
Поки текст не опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень. Не бачило цього рішення і в Держбюро розслідувань, яке розслідує кримінальне провадження.
"Мотиви суду нам невідомі, визначення не отримували, - заявив у коментарі Цензор.НЕТ перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков. - Але слідчі підготували і подали нове клопотання. Вже отримано дозвіл на затримання. На наступному тижні планують повторно звернутися з клопотанням про обрання запобіжного заходу . Місце перебування підозрюваного на даний момент не відоме".
Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.
Крім того, його планували оголосити в міжнародний розшук. Про це під час брифінгу восени минулого року заявляв тодішній директор ДБР Роман Труба.
Але на даний момент, як роз'яснили в ДБР, Костянтин Жеваго перебуває тільки в національному розшуку.
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А мы догадываемся.
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У справі Бузини зміни. Не читавши жодної сторінки матеріалів, обвинувачення підтримують нові прокурори з офісу Генерального. Проросійські медіа брешуть про зрушення. Нахабно спілкуються з адвокатами.
Наступне засідання цієї п'ятниці. 29 травня о 9,30. Шевченкіський суд, Дегтярівська 31А, 101 зала.
Особливо цікаво буде об'єктивним журналістам.
Очередной плевок в лицо правосудия.
1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Источник: металлургия,
2. ТЭК.Виктор Пинчук - $1,4 млрд. Источник: металлургия.
3. Mr Petro Incognito - $1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
4. Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Источник: розничная торговля.
5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
6. Юрий Косюк - $1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.
7. Константин Жеваго - $1,1 млрд. Источник: металлургия.
8. Игорь Коломойский - $1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции, ну и т.д.
PS/ Под третьем номером не 5й президент Украины, а турист, который летал отдохнуть на Мальдивы, во время разгара трагических событий на фронте. И он турист, а не главнокомандующий. Не забывайте!