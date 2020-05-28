С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, - Офис президента

На следующей неделе может быть определено, кто будет следующим министром культуры. До конца текущей недели в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – добавил Костюк.

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.

"С одной стороны, в отрасли ей много хороших специалистов, которые проявили себя как менеджеры – они являются отличными специалистами в своем направлении, – комментирует Костюк. – Но мы понимаем, что министр должен разбираться в предмете более широко – если не детально, то хотя бы иметь представление о том, как функционируют разные сферы. Это не самая простая задача".

Он добавил, что "кадровый голод", о котором говорил президент Владимир Зеленский, "присутствует".

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