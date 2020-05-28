РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости
1 458 19

С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, - Офис президента

С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, - Офис президента

На следующей неделе может быть определено, кто будет следующим министром культуры. До конца текущей недели в Офисе президента хотят сформировать шорт-лист из трех кандидатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк.

При этом он отказался называть конкретные фамилии кандидатур, которые рассматриваются на пост. "Мы думаем не только о министре, а о команде в целом", – добавил Костюк.

Он рассказал, что в ОП проводят консультации с "большим кругом" представителей культурной среды и просят, чтобы каждый порекомендовал кандидатов в министры.

"С одной стороны, в отрасли ей много хороших специалистов, которые проявили себя как менеджеры – они являются отличными специалистами в своем направлении, – комментирует Костюк. – Но мы понимаем, что министр должен разбираться в предмете более широко – если не детально, то хотя бы иметь представление о том, как функционируют разные сферы. Это не самая простая задача".

Он добавил, что "кадровый голод", о котором говорил президент Владимир Зеленский, "присутствует".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Фоменко врио министра культуры

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (771) Офис Президента (1793)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
а фсё...больше некому ))))
показать весь комментарий
28.05.2020 22:19
+2
шорт лист ОПУ на минкультуры

1. Лысый из Квартала
2. Коля Оболонский

3. Дворник Квартала, потому что он один остался без должности
показать весь комментарий
28.05.2020 22:15
+2
Лысый ?
показать весь комментарий
28.05.2020 22:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Культуриста туди!!
А нафіга це міністерво потрібне??
😁
показать весь комментарий
28.05.2020 22:14 Ответить
Мда)) Давно я не видел шизиков, которые сами себе наговаривают на статью УК)))
показать весь комментарий
28.05.2020 22:14 Ответить
шорт лист ОПУ на минкультуры

1. Лысый из Квартала
2. Коля Оболонский

3. Дворник Квартала, потому что он один остался без должности
показать весь комментарий
28.05.2020 22:15 Ответить
Ну вони по троху тягнуться до культури-мультури.Он в музеї двері поламали,так живопис *******.Свати показують))).Мене вже клоун і його зекоманда за рік бісить більше, ніж бандюкович за три...
показать весь комментарий
28.05.2020 22:21 Ответить
Вы еще дмитрия гордона забыли
показать весь комментарий
28.05.2020 22:24 Ответить
Менеждер культуры сродни бизнесу на крови.
показать весь комментарий
28.05.2020 22:17 Ответить
Лысый ?
показать весь комментарий
28.05.2020 22:17 Ответить
а фсё...больше некому ))))
показать весь комментарий
28.05.2020 22:19 Ответить
Наверное кто то из труппы квартала или может ленкина подруга с фейсбука....надо ж как то поездку в Оман ей отработать,супружеского долга с шубой и цацками ей мало
показать весь комментарий
28.05.2020 22:21 Ответить
А яку культуру пропагував 95 квартал?
показать весь комментарий
28.05.2020 22:31 Ответить
Пояркову вручили обвинение в угрозах убийством Президенту Зеленскому.Напомним, что в начале года Шевченковский районный суд Киева отпустил под личное обязательство Сергея Пояркова, подозреваемого по делу об "угрозах убийством" Президенту Владимиру Зеленскому.9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию https://bykvu.com/ru/bukvy/nacsovet-proverit-kanal-prjamoj-iz-za-vyskazyvanij-pojarkova-o-zelenskom/ назначил проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче "ПоярковNEWS" в адрес президента Зеленского. Ведущий https://youtu.be/ok4YvWKp-7w?t=100 назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком".После этого https://bykvu.com/ru/bukvy/sbu-obvinjaet-hudozhnika-pojarkova-v-ugroze-ubijstvom-zelenskomu/ против Пояркова возбудили уголовное дело.
С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2775
показать весь комментарий
28.05.2020 22:32 Ответить
Нифига,лысовопузвтого в одной...?
.....
показать весь комментарий
28.05.2020 22:33 Ответить
Может кто то и Найдется на неделю , что бы больше никогда не отмыться . Как хорошо Сказано Очередной.
показать весь комментарий
28.05.2020 22:33 Ответить
С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5899
показать весь комментарий
28.05.2020 22:36 Ответить
Уверенно могу сказать что такой и будет))) они уже не удивляют только подтверждают
показать весь комментарий
28.05.2020 23:01 Ответить
СкреПОНОСы РАБссии предложат своего чувака,типа от Путлерской СМЕХдержавы...
показать весь комментарий
28.05.2020 22:56 Ответить
завклубами терміново ховаються! невже пронесе?!
показать весь комментарий
28.05.2020 23:21 Ответить
Нужен про-кремлёвский -сепаратист, украинофоб ЗЕбил -капитулянт, обязательно со стажем!
показать весь комментарий
29.05.2020 07:58 Ответить
Ройтбурда в министры культуры! Щирий майдановец и интернационалист - даже Шевченко с пейсами нарисовал! А его картины, написанные собственным говном и воняющие в залах Музея Исскуств, будут способствовать объединению Украины - ведь все же ходят в туалет.
показать весь комментарий
29.05.2020 11:01 Ответить
 
 