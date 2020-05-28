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З кандидатурою міністра культури визначаться наступного тижня, - Офіс президента

З кандидатурою міністра культури визначаться наступного тижня, - Офіс президента

Наступного тижня може бути визначено, хто буде наступним міністром культури. До кінця цього тижня в Офісі президента хочуть сформувати шорт-лист із трьох кандидатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua повідомив заступник глави Офісу президента Юрій Костюк.

При цьому він відмовився називати конкретні прізвища кандидатур, які розглядаються на посаду. "Ми думаємо не тільки про міністра, а про команду загалом", - додав Костюк.

Він розповів, що в ОП проводять консультації з "великим колом" представників культурного середовища і просять, щоб кожен порекомендував кандидатів у міністри.

"З одного боку, в галузі є багато хороших спеціалістів, які проявили себе як менеджери - вони є чудовими фахівцями у своєму напрямку, - коментує Костюк. - Але ми розуміємо, що міністр має розбиратися в предметі більш широко - якщо не детально, то хоча б мати уявлення про те, як функціонують різні сфери. Це не найпростіше завдання".

Він додав, що "кадровий голод", про який говорив президент Володимир Зеленський, "присутній".

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Автор: 

Міністерство культури (754) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+4
а фсё...больше некому ))))
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28.05.2020 22:19
+2
шорт лист ОПУ на минкультуры

1. Лысый из Квартала
2. Коля Оболонский

3. Дворник Квартала, потому что он один остался без должности
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28.05.2020 22:15
+2
Лысый ?
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28.05.2020 22:17
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Культуриста туди!!
А нафіга це міністерво потрібне??
😁
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28.05.2020 22:14 Відповісти
Мда)) Давно я не видел шизиков, которые сами себе наговаривают на статью УК)))
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28.05.2020 22:14 Відповісти
шорт лист ОПУ на минкультуры

1. Лысый из Квартала
2. Коля Оболонский

3. Дворник Квартала, потому что он один остался без должности
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28.05.2020 22:15 Відповісти
Ну вони по троху тягнуться до культури-мультури.Он в музеї двері поламали,так живопис *******.Свати показують))).Мене вже клоун і його зекоманда за рік бісить більше, ніж бандюкович за три...
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28.05.2020 22:21 Відповісти
Вы еще дмитрия гордона забыли
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28.05.2020 22:24 Відповісти
Менеждер культуры сродни бизнесу на крови.
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28.05.2020 22:17 Відповісти
Лысый ?
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28.05.2020 22:17 Відповісти
а фсё...больше некому ))))
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28.05.2020 22:19 Відповісти
Наверное кто то из труппы квартала или может ленкина подруга с фейсбука....надо ж как то поездку в Оман ей отработать,супружеского долга с шубой и цацками ей мало
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28.05.2020 22:21 Відповісти
А яку культуру пропагував 95 квартал?
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28.05.2020 22:31 Відповісти
Пояркову вручили обвинение в угрозах убийством Президенту Зеленскому.Напомним, что в начале года Шевченковский районный суд Киева отпустил под личное обязательство Сергея Пояркова, подозреваемого по делу об "угрозах убийством" Президенту Владимиру Зеленскому.9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию https://bykvu.com/ru/bukvy/nacsovet-proverit-kanal-prjamoj-iz-za-vyskazyvanij-pojarkova-o-zelenskom/ назначил проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче "ПоярковNEWS" в адрес президента Зеленского. Ведущий https://youtu.be/ok4YvWKp-7w?t=100 назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком".После этого https://bykvu.com/ru/bukvy/sbu-obvinjaet-hudozhnika-pojarkova-v-ugroze-ubijstvom-zelenskomu/ против Пояркова возбудили уголовное дело.
С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2775
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28.05.2020 22:32 Відповісти
Нифига,лысовопузвтого в одной...?
.....
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28.05.2020 22:33 Відповісти
Может кто то и Найдется на неделю , что бы больше никогда не отмыться . Как хорошо Сказано Очередной.
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28.05.2020 22:33 Відповісти
С кандидатурой министра культуры определятся на следующей неделе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5899
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28.05.2020 22:36 Відповісти
Уверенно могу сказать что такой и будет))) они уже не удивляют только подтверждают
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28.05.2020 23:01 Відповісти
СкреПОНОСы РАБссии предложат своего чувака,типа от Путлерской СМЕХдержавы...
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28.05.2020 22:56 Відповісти
завклубами терміново ховаються! невже пронесе?!
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28.05.2020 23:21 Відповісти
Нужен про-кремлёвский -сепаратист, украинофоб ЗЕбил -капитулянт, обязательно со стажем!
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29.05.2020 07:58 Відповісти
Ройтбурда в министры культуры! Щирий майдановец и интернационалист - даже Шевченко с пейсами нарисовал! А его картины, написанные собственным говном и воняющие в залах Музея Исскуств, будут способствовать объединению Украины - ведь все же ходят в туалет.
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29.05.2020 11:01 Відповісти
 
 