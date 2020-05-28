З кандидатурою міністра культури визначаться наступного тижня, - Офіс президента

Наступного тижня може бути визначено, хто буде наступним міністром культури. До кінця цього тижня в Офісі президента хочуть сформувати шорт-лист із трьох кандидатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LB.ua повідомив заступник глави Офісу президента Юрій Костюк.

При цьому він відмовився називати конкретні прізвища кандидатур, які розглядаються на посаду. "Ми думаємо не тільки про міністра, а про команду загалом", - додав Костюк.

Він розповів, що в ОП проводять консультації з "великим колом" представників культурного середовища і просять, щоб кожен порекомендував кандидатів у міністри.

"З одного боку, в галузі є багато хороших спеціалістів, які проявили себе як менеджери - вони є чудовими фахівцями у своєму напрямку, - коментує Костюк. - Але ми розуміємо, що міністр має розбиратися в предметі більш широко - якщо не детально, то хоча б мати уявлення про те, як функціонують різні сфери. Це не найпростіше завдання".

Він додав, що "кадровий голод", про який говорив президент Володимир Зеленський, "присутній".

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