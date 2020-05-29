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Новости Коронавирус и карантин
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Сотрудники СБУ получили от Фонда Губского индивидуальные экспресс-тесты на COVID-19

Сотрудники СБУ получили от Фонда Губского индивидуальные экспресс-тесты на COVID-19

В свою очередь, специалисты СБУ поблагодарили Фонд за помощь.

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал Военно-медицинскому управлению Службы безопасности Украины 5000 разработанных и проверенных индивидуальных экспресс тест-систем для диагностики COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает УНИАН.

Богдан Губский выразил благодарность офицерам СБУ, которые противостоят угрозам, как на Востоке в зоне ООС, так и на всей территории Украины, выполняя свой долг по борьбе с террористическими диверсиями, которые угрожают территориальной целостности Украины.

"В ситуации эпидемии коронавируса, которую внешний агрессор хочет использовать для ослабления нашей страны, вопросы здоровья офицеров СБУ, каждого сотрудника, обретают особое значение. А поскольку в ситуации ведения против Украины необъявленной войны эпидемия может быть использована как опасный спутник биологического оружия, то наша задача - объединиться, чтобы противостоять этой угрозе. Именно поэтому очень важно защитить работников СБУ и минимизировать количество заболевших. Это позволит поддержать тот высокий боевой уровень борьбы с терроризмом, которым всегда отличалась СБУ ", - отметил Губский.

Отмечается, что все тесты в индивидуальных упаковках, удобны в использовании, не требуют дополнительного оборудования и позволяют оперативно сделать предварительный анализ на COVID-19.

В свою очередь, специалисты СБУ поблагодарили Фонд за помощь.

"Сотрудники Службы безопасности Украины круглосуточно стоят на защите нашей страны, заботятся о ее безопасности как извне, так и изнутри. Мы, как и все сотрудники СБУ, работаем круглосуточно и без карантина, поэтому контроль за состоянием здоровья нашего контингента является приоритетным и первоочередной задачей. И предоставленные Фондом тесты помогут нам в этом важном вопросе, в том числе для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни среди наших сотрудников", - отметил заместитель руководителя Военно-медицинского управления СБУ Дмитрий Якимов.

По информации Фонда, экспресс-тесты "Testsealabs" просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, 28 мая Фонд передал 5 тыс. индивидуальных экспресс-тестов госпиталю Государственной пограничной службы.

Как известно, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцев из Крыма, имеющих посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.

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Губский (71) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
У бизнесмена и политика Губского губа не дура. Знает кого надо окучивать.
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29.05.2020 14:55
+5
В свою очередь, сотрудники СБУ еще не раз отблагодарят Губского. Контора на службе олигархов и криминала, это факт.
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29.05.2020 15:16
+3
І це не перший раз туди передає допомогу Порошенко.

Сотрудники СБУ получили от Фонда Губского индивидуальные экспресс-тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5581
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29.05.2020 15:07
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Правила форума Совет форумчан
У бизнесмена и политика Губского губа не дура. Знает кого надо окучивать.
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29.05.2020 14:55 Ответить
І це не перший раз туди передає допомогу Порошенко.

Сотрудники СБУ получили от Фонда Губского индивидуальные экспресс-тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5581
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29.05.2020 15:07 Ответить
Так вкарсти півтора лярда, то і халопам зі стола можна щось кинути!
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29.05.2020 17:50 Ответить
В свою очередь, сотрудники СБУ еще не раз отблагодарят Губского. Контора на службе олигархов и криминала, это факт.
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29.05.2020 15:16 Ответить
губский это же рейдер из батькивщины!!!
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29.05.2020 15:28 Ответить
Не из Батькивщины. Он же переметнулся к РыГам когда Юля проиграла выборы! А сейчас опять всплыл. И наверное хорошо откашлял Бутусову раз тот уже третий раз пиарит этого земельного рейдера на Цензоре!
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29.05.2020 16:49 Ответить
Только не говорите, что это не коррупция. Я не поверю
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29.05.2020 16:16 Ответить
Хабар беруть, хто квартирами, а гебня тестами. Ну ну.
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29.05.2020 16:32 Ответить
А без пафоса и рекламы слабо передать?
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29.05.2020 16:45 Ответить
Ничего у Губского не выйдет, все прекрасно помнят кто это такой.
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29.05.2020 16:51 Ответить
Бутусові не стидно таку фігню писати? Мабуть не за дякую реклама ригів?
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29.05.2020 17:49 Ответить
 
 