Співробітники СБУ отримали від Фонду Губського індивідуальні експрес-тести на COVID-19

Зі свого боку фахівці СБУ подякували Фонду за допомогу.

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" передав Військово-медичному управлінню Служби безпеки України 5000 розроблених і перевірених індивідуальних експрес тест-систем для діагностики COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Фонду, передає УНІАН.

Богдан Губський висловив подяку офіцерам СБУ, які сьогодні протистоять загрозам, як на Сході в зоні ООС, так і на усій території нашої держави, професійно виконуючи свій обов’язок щодо боротьби з терористичними диверсіями, що загрожують територіальній цілісності України.

"В ситуації епідемії коронавірусу, яку зовнішній агресор хоче використати для послаблення нашої країни, питання здоров’я офіцерів СБУ, кожного співробітника, набуває особливого значення. А оскільки в ситуації ведення проти України неоголошеної війни епідемію може бути використано як небезпечний супутник біологічної зброї, то наше завдання об’єднатися, щоб протистояти цій загрозі. Саме тому дуже важливо захистити працівників СБУ та мінімізувати кількість тих, хто захворів. Це дозволить підтримати той високий бойовий рівень боротьби з тероризмом, яким завжди вирізнялась СБУ", - зазначив Губський.

Наголошується, що всі тести в індивідуальних упаковках, зручні у використанні, не потребують додаткового обладнання та дозволяють оперативно зробити попередній аналіз на COVID-19.

Зі свого боку фахівці СБУ подякували Фонду за допомогу.

"Співробітники Служби безпеки України цілодобово стоять на захисті нашої країни, дбають про її безпеку як ззовні, так і зсередини. Ми, як і всі співробітники СБУ, працюємо цілодобово та без карантинних обмежень, тому контроль за станом здоров’я нашого контингенту є пріоритетним та першочерговим завданням. І надані Фондом тести допоможуть нам у цьому важливому питанні, у тому числі для того, щоб не допустити поширення коронавірусної хвороби серед наших співробітників", - зауважив заступник керівника Військово-медичного управління СБУ Дмитро Якімов.

За інформацією Фонду, експрес-тести "Testsealabs" прості у використанні і дозволяють отримати результат лише за 15 хвилин.

Нагадаємо, 28 травня Фонд передав 5 тис. індивідуальних експрес-тестів шпиталю Державної прикордонної служби.

Як відомо, Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу і переселенцям з Криму, які мають посттравматичний сидром, набутий у результаті військових дій на Сході України та окупації Криму.