Зеленский пригласил Бердымухамедова посетить Украину, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Туркменистана Тойлы Атаева.

Во время встречи с Послом Туркменистана Глава государства поздравил Тойлы Атаева с началом его миссии в Украине и выразил убеждение, что обе стороны будут осуществлять действенные шаги для дальнейшего развития взаимовыгодного украинско-туркменского сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Собеседники отметили заинтересованность Украины и Туркменистана в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли. Президент Украины выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога, и передал Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову приглашение посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в Туркменистане много лет существует культ личности Бердымухамедова. За время его президентства в стране напечатаны десятки книг, где указано его имя как автора. Одна из последних посвящена полезным и лечебным свойствам чая.