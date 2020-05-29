Зеленский пригласил Бердымухамедова посетить Украину, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Туркменистана Тойлы Атаева.
Во время встречи с Послом Туркменистана Глава государства поздравил Тойлы Атаева с началом его миссии в Украине и выразил убеждение, что обе стороны будут осуществлять действенные шаги для дальнейшего развития взаимовыгодного украинско-туркменского сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Собеседники отметили заинтересованность Украины и Туркменистана в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли. Президент Украины выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога, и передал Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову приглашение посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Туркменистане много лет существует культ личности Бердымухамедова. За время его президентства в стране напечатаны десятки книг, где указано его имя как автора. Одна из последних посвящена полезным и лечебным свойствам чая.
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Сказали, что вместо наших, разъехавшихся по польшам, сюда подтянутся Равшан и Джамшуд.
І флаг у Гурбангули зелений
а ведь еще не так давно приглашали в гости западных политиков первой величины... а теперь мухамедова... писец стране
І чому в нього в кортежі Мерси 600-ті і Фолькси Т6, а не Лада феКаліна?
І так, він не дуже добре поступив з нами, бо при Ющі ми мали домовленності щодо поставок недорогого туркменського газу в Україну, але потім різко туркмени почали продавати весь свій газ оптом газпрому...
https://www.youtube.com/watch?v=nnziFvk8vlY