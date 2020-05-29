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Зеленский пригласил Бердымухамедова посетить Украину, - ОП

Зеленский пригласил Бердымухамедова посетить Украину, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Туркменистана Тойлы Атаева.

Во время встречи с Послом Туркменистана Глава государства поздравил Тойлы Атаева с началом его миссии в Украине и выразил убеждение, что обе стороны будут осуществлять действенные шаги для дальнейшего развития взаимовыгодного украинско-туркменского сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Собеседники отметили заинтересованность Украины и Туркменистана в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли. Президент Украины выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога, и передал Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову приглашение посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в Туркменистане много лет существует культ личности Бердымухамедова. За время его президентства в стране напечатаны десятки книг, где указано его имя как автора. Одна из последних посвящена полезным и лечебным свойствам чая.

Автор: 

визит (3068) дипломатия (1462) Зеленский (20202) приглашение (29) Туркменистан (119) Бердымухамедов (21)


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Топ комментарии
+10
это тот который лошадок любит? у которого золотая штанга? которому руки целуют за его книги и песни? достойный гость ничего не скажешь...

а ведь еще не так давно приглашали в гости западных политиков первой величины... а теперь мухамедова... писец стране
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29.05.2020 16:40
+8
ну, які ще потрібні докази, що воно - чмо?
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29.05.2020 16:31
+7
Два "величайших" выяснят кто из них более велик..
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29.05.2020 16:33
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ну, які ще потрібні докази, що воно - чмо?
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29.05.2020 16:31 Ответить
Зеленский пригласил Бердымухамедова посетить Украину, - ОП - Цензор.НЕТ 2967
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29.05.2020 16:42 Ответить
Зеленський сам мав їхати в Туркменістан, це мав бути перший закордонний візит Зеленського, бо в Туркменістані зберігається газова ігла смерті путіна, яку потрібно зламати і вбити покидька! Туркменістан зараз не постачає газ в Європу після того як Газпром викупив весь газ видобуваємий в Туркменістані, щоб Україна не могла його законтрактувати. А після того як Україну усунули з газового ринку Туркменістану, Газпром і сам відмовився викуповувати туркменський газ і в Туркменістані почався голод! Зараз в Туркменістані страшний дефіцит продуктів, муки, їжі і ми могли б допомогти Туркменістану агропродукцією, а натомість отримати туркменський газ замість російського! Фізично ми б отримували російський газ, але туркмени постачали б свій газ Газпрому і таким чином відбувалось би заміщення газу і ми б не платили путіну жодної копійки наших грошей, що добило б газового терориста - путіна! Зараз потрібно активно включатись в роботу з Туркменістаном, хоча рік часу ми вже втратили. Для Україна багато роботи в Туркменістані по будівництву газогонів, розробці нових газових родовищ та газокомпресорних станції, газоперекачувальні агрегати і газотурбінні двигуни для яких виробляються в Україні з часів СРСР в Миколаєві на заводі Заря-Машпроект! Ми могли б стати учасниками будівництво підводного газогону з Туркменістану через Каспійське море, Азербайджан, Грузію, Чорне море в Україну і отримати повну газову незалежність від росії на всі часи!
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29.05.2020 17:34 Ответить
Окремо потрібно зазначити що Україна, як країна транзитер має відмовитись від транзиту російського газу в Європу, через агресію росії проти України! Качати в Європу ми маємо тільки Середньоазійський газ, щоб путін втратив будь які можливості заробляти на газовому ринку Європи і тероризувати Європу газовим шантажем.
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29.05.2020 17:36 Ответить
Слово «коронавирус» в Туркмении под запретом. Журналистам, врачам, учителям и чиновникам под угрозой увольнения нельзя говорить о COVID-19. Вещание зарубежных СМИ, которые могут распространять информацию о пандемии, временно приостановлено. Медицинские брошюры, где упоминается коронавирус, изъяты и уничтожены. Люди, которые носят на улице маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка. https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/ Правоохранительные органы вправе силой сорвать средства защиты. Повторный выход на улицу в маске или виниловых перчатках чреват арестом, вплоть до уголовного наказания.
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29.05.2020 17:31 Ответить
На днях глава государства переехал из своей большой резиденции в долине Фируза в маленький поселок Мыныш. Смена места жительства, по неофициальным сообщениям, связана с опасениями лидера нации заразить своих пожилых родителей. Бердымухамедов свел к минимуму контакты с чиновниками. Даже с собственной охраной туркменский лидер предпочитает видеться на расстоянии. Как медик по образованию, Бердымухамедов знает: дистанцирование - лучшая профилактика при любой болезни. При этом ограничение контактов и мытье рук - меры, которые не ставит под сомнение даже народная медицина.
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29.05.2020 17:33 Ответить
Два "величайших" выяснят кто из них более велик..
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29.05.2020 16:33 Ответить
У Туркменатора есть: лично им спроектированные гоночные внедорожник и велосипед, табун лошадей, TAR-21, золотой гриф штанги, прикольная военная форма, модные темные очки, микрофон, гитара, диджейский пульт, 40 книг, белый халат со скальпелем, потешные правительство и армия и т.д. - не знаю, что наш сможет ответить.
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29.05.2020 17:07 Ответить
Зеленський запросив Бердимухамедова відвідати Україну, - ОП - Цензор.НЕТ 4929
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29.05.2020 17:22 Ответить
Это фото с пистолетом недостаточно передает его величие, вот это лучше:
Зеленський запросив Бердимухамедова відвідати Україну, - ОП - Цензор.НЕТ 3466
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29.05.2020 17:35 Ответить
Да по брутальности нашего ******* превосходит
Зеленський запросив Бердимухамедова відвідати Україну, - ОП - Цензор.НЕТ 2348
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29.05.2020 17:47 Ответить
Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли

Сказали, что вместо наших, разъехавшихся по польшам, сюда подтянутся Равшан и Джамшуд.
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29.05.2020 16:34 Ответить
Треба перефарбувати всі машини в Україні в білий колір, інакше Гурбан Гугл не приїде.
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29.05.2020 16:35 Ответить
Вот это уровень!Вот это я понимаю!Ща настроим тут всего.
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29.05.2020 16:37 Ответить
Навряд. Буде переймати туркменський досвід президентства https://www.youtube.com/watch?v=QlLRqiGD65Q
І флаг у Гурбангули зелений
Зеленський запросив Бердимухамедова відвідати Україну, - ОП - Цензор.НЕТ 2725
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29.05.2020 17:01 Ответить
это тот который лошадок любит? у которого золотая штанга? которому руки целуют за его книги и песни? достойный гость ничего не скажешь...

а ведь еще не так давно приглашали в гости западных политиков первой величины... а теперь мухамедова... писец стране
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29.05.2020 16:40 Ответить
Пізнав свій свого
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29.05.2020 17:05 Ответить
На высочайшем уровне покажет Бубочке свою программу тренировок.
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29.05.2020 17:09 Ответить
сейчас повыскакивают зебилы и начнут орать про "величие" туркменского призЕдента))) конечно, "не такое как у бубочки", но имитировать игру на пианино тоже учится))
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29.05.2020 17:40 Ответить
😏🎸😶🎹
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29.05.2020 16:41 Ответить
Этому карлику с сатрапами бывших советских республик комфортнее, чем с какими-то непонятными европейцами и американцами.
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29.05.2020 16:41 Ответить
Цікаво, чому при цьому віла в нього в Італії, а не на Сєлігєрє?
І чому в нього в кортежі Мерси 600-ті і Фолькси Т6, а не Лада феКаліна?
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29.05.2020 16:43 Ответить
Щось я не пригадую, щоб Туркменбаші в якусь європейську країну з візитом їздив за останні кілька років...

І так, він не дуже добре поступив з нами, бо при Ющі ми мали домовленності щодо поставок недорогого туркменського газу в Україну, але потім різко туркмени почали продавати весь свій газ оптом газпрому...
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29.05.2020 16:41 Ответить
Этого самовлюбленного отморозка что гнобит свой народ,что любит чтоб его хвалили как зебила впрочем я не удивлён
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29.05.2020 16:43 Ответить
**** якийсь клуб диктаторів збирається...
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29.05.2020 16:45 Ответить
Каков хозяин - таков и гость... На жаль!
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29.05.2020 16:47 Ответить
в белом доме кидалу не ждут ....
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29.05.2020 16:48 Ответить
Пора януковичу зелендона запросити до Ростова на оглядини дач.
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29.05.2020 16:53 Ответить
За последнее время это все, что сделал паяц положительное, к сожалению, достойных кадров в Украине нету, не только на министра культуры и энергетики, но и на преза, и это просто беда.
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29.05.2020 16:53 Ответить
нахер это говно здесь! Его нигде не хотят видеть. Или говно к говну липнет? Оманский ишак пригласил туркменского?
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29.05.2020 16:56 Ответить
Чорт чорта пізнав і на пиво позвав.
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29.05.2020 17:09 Ответить
А Туркменбаши по крышам бегать умеет ? У нас такие в цене...
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29.05.2020 17:16 Ответить
Вот он красавчик

https://www.youtube.com/watch?v=nnziFvk8vlY
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29.05.2020 17:24 Ответить
Пусть в Херсоне Каракум сбацает
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29.05.2020 17:27 Ответить
Еще бы ким чен ина пригласил или ассада.Какая разница.
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29.05.2020 17:43 Ответить
хто тільки не запрошувався в 95 квартал.. Зеленський запросив Бердимухамедова відвідати Україну, - ОП - Цензор.НЕТ 7564
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29.05.2020 17:53 Ответить
,,і туркменський рак ,риба...
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29.05.2020 18:07 Ответить
такое мог сделать только дебил
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29.05.2020 18:08 Ответить
Пригласив на курбан - байрам і пообіцяв зарізати барана з найближчого оточення...Або любимого козла Богдана...але це вже з ревності...
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29.05.2020 18:09 Ответить
ну теперь *******.
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29.05.2020 18:15 Ответить
Рыбак рыбака видит издалека.
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29.05.2020 20:48 Ответить
 
 