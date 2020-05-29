Зеленський запросив Бердимухамедова відвідати Україну, - ОП

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Туркменістану Тойли Атаєва.

Під час зустрічі з Послом Туркменістану Глава держави привітав Тойли Атаєва з початком його місії в Україні та висловив переконання, що обидві сторони здійснюватимуть дієві кроки для подальшого розвитку українсько-туркменської взаємовигідної співпраці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Співрозмовники відзначили зацікавленість України й Туркменістану в інтенсифікації політичного, торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва між двома країнами. Окрему увагу було приділено зміцненню кооперації у будівельній галузі. Президент України висловив сподівання, що поширення COVID-19 не стане на заваді планам з активізації двостороннього діалогу, і передав запрошення Президенту Туркменістану Гурбангули Бердимухамедову відвідати Україну з візитом", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що в Туркменістані багато років існує культ особи Бердимухамедова. За час його президентства в країні надруковані десятки книг, де вказано його ім'я як автора. Одна з останніх присвячена корисним і лікувальним властивостям чаю.